С детства на промысле.

Как выпускник «Томскнефть-класса» стал замначальника цеха добычи нефти и газа

14 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Руслан Закеев уже почти семь лет работает в АО «Томскнефть» ВНК. Выходец из семьи буровиков, он с детства знал, чем будет заниматься в жизни.

Как мальчик, в детстве побывавший на буровой, стал заместителем начальника цеха добычи нефти и газа в одном из крупнейших предприятий Томской области, — в нашем материале.

Начало карьеры

Руслан Закеев Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Мой дед был буровиком, отец работает буровым мастером больше 40 лет. В детстве он меня привозил на свою работу, рассказывал и показал, как все устроено. Мне было интересно, поэтому я еще со школы задумывался о своей будущей профессии. Но становиться именно буровым мастером папа меня отговорил, сказал: «Не надо всегда быть подрядчиком, надо быть заказчиком».

Следуя выбранному профессиональном пути, Руслан поступил в «Томскнефть-класс». Именно там ученикам давали углубленные знания по предметам, которые в дальнейшем очень пригодились Руслану при поступлении в вуз:

— Я решил, что хочу учиться именно в этом классе, потому что нам обещали, что будут приезжать работодатели с нефтяного университета, что физику и математику здесь преподают углубленно. Это давало дополнительные возможности поступить на ту специальность, на которую я хотел, — рассказывает Руслан. — База была действительно хорошей, приезжал преподаватель из университета, и мы целую неделю с первого по шестой урок целенаправленно изучали физику или математику. А еще нас периодически вывозили на экскурсии по промыслу компании — показывали буровые и скважины.

Окончив школу в 2010 году, Руслан продолжил обучение в Уфимском нефтяном государственном техническом университете на специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

— Уровень преподавания в Уфимском университете высокий, здесь сильные преподаватели — профессора, кандидаты наук с богатым багажом знаний, — вспоминает Руслан. — Лекции были очень интересными, преподаватели рассказывали истории из своей жизни. Было много экспериментов, лабораторных работ, практических занятий — нас вывозили на буровую, кустовые площадки «Башнефти», все показывали, объясняли.

Работа по профилю

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Во время обучения Руслан проходил практику в «Томскнефти». Сюда же пришел работать в 2015 году, после окончания вуза, на должность оператора добычи нефти и газа. С организацией и сотрудниками он уже был знаком, но, конечно, поначалу на собственном опыте довелось понять, что теория и практика — не одно и то же.

— В университете ты получаешь знания, формулы, законы. На предприятии ты это уже применяешь на практике, но надо учитывать и человеческий фактор. Здесь коллектив, и не один. Нужно учиться находить общий язык с людьми из разных структур, — объясняет Руслан Закеев.

C первого же года работы молодой нефтяник стал активным участником различных мероприятий, которые организует для своих сотрудников «Томскнефть». Например, принял участие в конкурсе профессионального мастерства. С подготовкой попросил помочь старшего коллегу-мастера и по итогу занял второе место. А через год молодого человека перевели на должность технолога. На этом месте осваиваться пришлось подольше, рассказывает Руслан, — требовалось изучить много нового материала, познакомиться с различными регламентами. Но в новом конкурсе и уже в новой должности он сумел занять сначала второе, а затем и первые места. Также Руслан участвовал и в научно-технических конференциях «Томскнефти».

Движение — это жизнь

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В декабре 2021 года Руслан стал заместителем начальника цеха добычи нефти и газа. К этой должности он шел целенаправленно:

— Сейчас я занимаюсь организацией работ своих подчиненных, обеспечением безопасности труда. Мой опыт оператора очень помогает, — рассказывает Руслан. — Работа сложная и интересная — среди подшефных нашему цеху месторождений есть любопытные. Например, на Чкаловском можно встретить скважины с высоким газовым фактором и скважины-фонтаны, которые требуют специфического подбора оборудования и особого его использования. Не в каждом цеху есть такие скважины, с которыми можно получить столь ценный опыт.

Несмотря на вахтовый режим работы (месяц через месяц), Руслан успевает активно заниматься и спортом. Еще в пятом классе школы молодой человек увлекся баскетболом, в университете играл за факультет, продолжает и в настоящее время. Помимо баскетбола также довольно успешно выступает в плавании и легкой атлетике, и приносит своему подразделению и компании в целом различные награды.



— Ни разу не пожалел, что стал нефтяником. В дальнейшем хотелось бы перейти в управление, быть поближе к городу, от вахты устаешь, — говорит Руслан Закеев. — Кадровая политика в «Томскнефти», на мой взгляд, продумана и выстроена хорошо. У молодежи уже со школы есть возможность разобраться с тем, чем они хотели бы заниматься в жизни. Обучение в профильных классах, практика на производстве по время обучения в вузе, конкурсы и тренинги — все это здорово помогает.

Текст: Егор Хворенков

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