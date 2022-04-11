Сохранить и приумножить:

как спасти свои сбережения в турбулентное время

11 апреля 2022 / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мы живем в эпоху перемен. В такие времена все более важным становится умение грамотно распоряжаться своими сбережениями — чтобы их не съела инфляция или обвал на бирже. А лучший вариант — приумножать накопленное.

Разбираемся, как не только сохранить, но и увеличить сбережения.

Системный подход

Один из самых доступных способов увеличить сбережения — открыть вклад или положить деньги на накопительные счета.

Чтобы положить что-то в банк, надо это что-то накопить. Первым делом стоит пересмотреть семейные расходы, обращая особенное внимание на импульсивные покупки, будь то продукты, одежда или игрушки. Именно спонтанные и нерациональные приобретения «съедают» ту часть бюджета, которую можно отложить на будущее.

Систематизировать расходы достаточно просто: большинство банков в мобильном или интернет-приложениях предлагают аналитику расходов по счетам и картам. Этот анализ позволит выявить импульсивные покупки, в будущем вам будет проще себя контролировать. Кроме того, на основе выписки за определенный период нужно распланировать свои траты на неделю, а лучше — на месяц вперед. В идеале финансовая подушка должна быть рассчитана на три месяца. При ее формировании необходимо учитывать абсолютно все расходы — от кредитов до разного рода непредвиденных трат. Вариантов сохранения этой самой «подушки» множество: карты с процентом на остаток, накопительные счета, вклады, открытые на небольшой срок, или вклады с приходно-расходными операциями.

В разных банках — разные предложения. Например, в ПСБ можно положить деньги на накопительный счет с привлекательной процентной ставкой без ограничений на пополнение и снятие средств. При этом проценты на счет выплачиваются ежемесячно. Но конечно, для того, чтобы принять решение, стоит промониторить все, что предлагается на момент изучения вами рынка.

Поближе положишь...

В сегодняшнем изобилии банковских продуктов, направленных на сохранение средств клиентов, можно запутаться, главное — знать несколько нюансов. Во-первых, практически все банки предлагают срочные депозиты. Это значит, что вкладчик может получить проценты только если продержит деньги определенное количество времени, например, год. Иначе ставка будет снижена. При этом вклад можно закрыть и до истечения этого срока. В таком случае клиент либо вовсе не получит проценты, либо получит, но по сниженной ставке — обычно такие нюансы прописывают в договорах.

Есть варианты вкладов, предусматривающие льготное досрочное расторжение. Поэтому если есть вероятность, что деньги понадобятся срочно, то лучше либо выбрать минимальный срок размещения средств, либо — вклад со льготным досрочным расторжением.

Второй важный нюанс — режим начисления процентов. Может быть два варианта: проценты начисляются либо в конце срока размещения средств, либо в течение определенного периода, например, ежемесячно. Второй называется вкладом с капитализацией процентов и более выгоден с точки зрения получения дохода.

Третий момент — предусмотрены ли приходно-расходные операции. Эти опции позволят без проблем как пополнять вклад, так и свободно снимать свои средства.

Четвертый нюанс — помните, количество сберегательных инструментов не ограничено. Каждый из них должен отвечать вашим целям и задачам. На накопительном счете и депозите с приходно-расходными операциями стоит держать те деньги, которые вам нужны постоянно. На депозите с максимальной ставкой без расходных операций фиксируем сбережения на большие цели, например, на лечение или обучение детей.

Правильный банк

Один из важнейших пунктов при сохранении средств — правильный выбор банка. И к этому вопросу необходимо подойти максимально ответственно. Чтобы деньги не пропали, лучше выбирать крупную финансовую организацию с опытным и профессиональным персоналом и хорошей репутацией. Например, какой-то из крупных системообразующих банков с профессиональной командой и широкой региональной сетью (конечно же, с присутствием в вашем регионе). Не забудьте проверить, чтобы банк был участником системы страхования вкладов.

Депозит или обычный накопительный счет в банке остаются одним из самых доступных способов сохранить свои сбережения. При этом, для пассивного заработка не требуется наличие специальных знаний или навыков. Сотрудники банка расскажут о наиболее выгодных предложениях, ответят на все вопросы и откроют счет прямо в день обращения.

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