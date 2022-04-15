Ярослав Горбачев, главный геолог «Томскнефти»: «В настоящее время у нас разработан целый пул перспективных проектов»

15 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Какие многообещающие проекты намерены реализовать в главном нефтедобывающем предприятии Томской области и какие в целом здесь строят планы на ближайшее будущее?

Об этом рассказал заместитель генерального директора, главный геолог АО «Томскнефть» ВНК Ярослав Горбачев.

Работа на перспективу

Ярослав Горбачев Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков Томской области. Это накладывает на предприятие серьезную ответственность, отмечает Ярослав Горбачев. В числе приоритетных задач всегда стояли и продолжают стоять наращивание мощностей, увеличение эффективности производства, создание большего количества рабочих мест.

— У нас огромное предприятие — 32 лицензионных участка, на которых расположены порядка 50 месторождений. Мы работаем на территории среднего Приобья, а в Томской области это — бескрайние Васюганские болота. Огромные расстояния, плюс автономность большей части наших месторождений — работать в таких условиях очень непросто. Основная активность у нас в холодное время года, когда запускаются в эксплуатацию зимники — по ним мы завозим оборудование, материалы. Есть даже месторождения, который мы разрабатываем только в зимний период, — рассказывает Ярослав Горбачев. — Без жесткого планирования работать в таких условиях невозможно. Поэтому одна из наших главных задач — разработка качественной стратегии работы, в которой учитывается все — что сделать, в какой последовательности и когда. В настоящее время у нас разработан целый пул перспективных проектов — от мелких до очень крупных, призванных решать самые разные производственные вопросы.

За более чем 50 лет своей истории «Томскнефть» накопила колоссальный опыт нефтедобычи, поставлено много рекордов, подчеркивает главный геолог. Но в последние несколько лет было непросто: ограничения, действующие в рамках соглашений ОПЕК+, а также связанные с распространением коронавирусной инфекции, плюс экономическая ситуация, которая складывается в настоящее время, — все это влияет на работу предприятия и производственные показатели.

Васюганские болота Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Лет 5-7 лет назад мы бурили по 150 скважин в год, сейчас бурим 35. В 2018–2019 годах добывали по 8-9 млн тонн нефти, план этого года — 6,2 млн. Плюс за десятки лет эксплуатации наши месторождения перешли уже в четвертую стадию разработки. Хочется вернуться если не к прежним рекордам, то к определенным показателям, — говорит Ярослав Горбачев. — Сейчас мы чувствуем в себе силы, чтоб с этой четвертой стадии, с помощью большого количества геолого-технических мероприятий, уплотняющего бурения, других активностей вернуться на 3-ю стадию и повысить уровень добычи. И это, в свою очередь, даст возможность задуматься и о таких масштабных проектах, как третичный метод нефтедобычи, направленный на увеличение коэффициента нефтеизвлечения. Это серьезная и научная, и практическая задача, и мы к ней обязательно придем.

Основная ресурсная база страны в настоящее время сосредоточена в основном на территории Западной Сибири, отмечает Ярослав Горбачев, а это — классический терригенный коллектор. Перспектива нефтедобытчиков на ближайшую перспективу — изучение более сложных трещиноватых карбонатных коллекторов, разворачивание деятельности на территории уже Восточной Сибири, недра которой еще мало изучены.

— Это почти весь Красноярский край. Есть несколько компаний, которые трудятся там на сложных коллекторах, но пока большого опыта не накоплено. Вот в этом направлении мы сегодня смотрим — сегодня палеозой на территории Томской области, завтра — Восточная Сибирь, послезавтра — Арктика, где под слоем льда точно есть карбонатные трещиноватые коллекторы. Получением новых знаний, наращиванием необходимых компетенций для движения в озвученном направлении мы и занимаемся в настоящее время.

На лицензионных участках «Томскнефти» в настоящее время 48 месторождений — все они были открыты в разное время, и у каждого своя специфика. Восемь еще находятся в ожидании разработки. Три новых месторождения были открыты по итогам последних пяти лет работы геологов. Одно из них, самое молодое, поставленное на баланс предприятия в 2019 году, названо в честь Юрия Чикишева — человека, которого называют «живой историей Васюгана». В этом году отмечает свой 60-летний юбилей старейший и крупнейший нефтяной промысел Томской области — Советское месторождение, накопленная добыча которого составляет почти 189 миллионов тонн. Более молодое Южно-Черемшанское, открытое в 1980 году, считается самым многослойным промыслом «Томскнефти». Самое скромное по запасам — Аленкинское, а по площади — Волковское. А самыми непростыми в разработке (поскольку содержат не только нефть, но и попутный, и свободный газ) считаются Северное и Лугинецкое месторождения. Последнее, к слову, также было названо в честь одного из значимых для томской нефтяной истории людей — первопроходца Заполярья и Нарымского края Ивана Лугинца.

Больше газа, глубже в палеозой

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Одно из перспективных направлений работы на ближайшие годы, которое определяют в «Томскнефти», это увеличение добычи газа. По словам Ярослава Горбачева, сегодня перед предприятием открываются новые перспективы эффективного использования добытого газа благодаря инфраструктурным возможностям компаний-партнеров:

— В настоящее время мы верифицируем все запасы газа, которые у нас есть, а они колоссальные. Герасимовское, Лугинецкое месторождения — там есть и свободный газ, и попутный. Его можно подготавливать и сдавать — и метан, то есть сухой газ, и премиум-продукты — бутан, пропановую фракцию. То есть сейчас есть хорошая возможность диверсифицировать нашу деятельность за счет газа. На предприятии уже организованы рабочие группы для того, чтобы последовательно, в проектной логике двигаться в сторону увеличения газодобычи и решения вопросов с доставкой его потребителю.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Другое важное и не менее перспективное направление — добыча нефти из палеозойских отложений. В настоящее время «Томскнефть» ведет работу в основном с типичными отложениями юрских пластов, палеозой же — новая и пока малоизученная тема.

— Палеозой — это фундамент, где нефть находится не в пористой породе, а в трещинах, которыми изрезан весь массив магматических пород. Это вторичная пористость, очень сложная для понимания: ее трудно найти, предсказать расположение, посчитать, сколько там запасов нефти и газа. И, естественно, добыча такой нефти сопровождается целым рядом технологических сложностей. Но эти неизведанные пласты — очень хорошая возможность для нас, — отмечает Ярослав Горбачев. — Пусть пока и небольшой, но опыт добычи палеозойской нефти в соседних регионах все же есть. И мы у себя тоже вскрывали этот слой, продуктивность была подтверждена. Развитие современных технологий позволяет по-новому посмотреть на палеозойские отложения — бурить горизонт, находить трещины, вскрывать их, бороться с поглощениями, которые там имеются.

По итогам научных изысканий потенциал палеозоя в Томской области в настоящее время оценивается в 300 млн тонн нефти извлекаемых запасов, говорит главный геолог:

— Периметр производственной деятельности нашего предприятия настолько большой, что если самым простым способом определить площади наших лицензионных участков на территории Томской области, получится, что наш потенциал — порядка 50 млн тонн извлекаемой палеозойской нефти. Поэтому сейчас мы смотрим в эту сторону и готовимся к новым геологическим и технологическим вызовам. Прогноз нефтегазоносности таких пластов — задача крайне трудная, но мы над ней работаем.

«Цифровая нефть»

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Еще один проект, который в настоящее время реализуется в «Томскнефти», — «цифровая нефть». Совместно с научно-техническим центром «Газпром нефти», Томским политехом, «ТомскНИПИнефть», в компании работают над созданием цифрового продукта, который позволит обнаружить пропущенные залежи, которые невозможно обнаружить традиционными методами.

— Как это работает: мы загружаем в программу все данные по скважинам, какие у нас есть — результаты геологических исследований, интерпретаций, геохимии и так далее. Производится анализ, и выдаются рекомендации по тому, где нужно «стрельнуть», чтобы испытать эти пропущенные интервалы. Раньше мы это делали «вручную», в 2015 году достигли неплохих результатов. На Вахском месторождении такими методами прирастили порядка 1 млн тонн извлекаемых запасов из новых залежей. Это очень кропотливая работа. Сейчас мы хотим вернуться к показателям того года, но уже с использованием новых цифровых инструментов, — отмечает Ярослав Горбачев.

В «Томскнефти» не исключают возможности, что созданные и опробованные на предприятии цифровые продукты в будущем могут быть предложены и другим компаниям. Пока же важно «обкатать» все наработки на собственных текущих процессах.

— То есть продукт у нас уже есть, осталось его качественно применить. Это небыстрый процесс, связанный со множеством факторов, постоянно рождающихся новых условий, и мы последовательно решаем задачи одна за другой. База данных у нас огромная — полсотни месторождений это не шутки.

Работа в команде

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

По словам Ярослава Горбачева, в настоящее время в компании стараются привести всю свою деятельность к продуктовому подходу — последовательной реализации проектов с постоянным повышением эффективности и конкретным динамически улучшающимся экономическим потенциалом.

— Для того, чтобы делать нашу работу как можно эффективнее, мы используем самые разные инструменты. История и традиции — это хорошо, но если применять постоянно одни и те же методы, эффективность любого производства снижается. Нужны новые задачи, новые пути решения вопросов — такой постоянный здоровый челлендж, как можно еще сделать какую-то работу еще эффективнее, получить еще на тонну нефти больше, — отмечает Ярослав Горбачев. — Мы применяем проектную логику для того, чтобы решать стоящие перед нами задачи быстро, без ущерба безопасности сотрудников, без нанесения вреда экологии, качественно и в срок.

Один из популярных современных методов, который пробуют внедрить в «Томскнефти», это работа в мультидисциплинарных командах. Как правило, в состав такой команды включаются специалисты разного профиля — буровики, разработчики, строители, инженеры и так далее. Все вместе они работают над поиском оптимального варианта реализации какого-либо проекта, будь то разработка залежей, или поиск решений, позволяющих снизить производственные затраты и повысить производительность.

— Сейчас у нас как раз инициируется такой проект с остаточными извлекаемыми запасами, — рассказывает Ярослав Горбачев. — И хочу отметить, что сами сотрудники проявляют большой интерес к такому методу. Мультидисциплинарный подход стирает грани между подразделениями, нивелируют конкуренцию, естественную для любой среды, поднимает командный дух — ведь мы все ориентированы на один результат. Мы учим людей работать вместе, стирать шероховатости в общении и совместной деятельности, слушать и слышать, искать оптимальные решения. Это позволяет ближе знакомиться с коллегами, понимать суть и сложности их работы. А объединение знаний из разных сфер, многостороннего опыта позволяет намного быстрее находить ключи к реализации любого проекта.

Текст: Анна Мацковская

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