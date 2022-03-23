Резюме всему голова.

В Томске прошло первое мероприятие нового сезона проекта «IT-старт»

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувший четверг, 17 марта, на базе Томского Кадрового центра «Работа России» прошло первое в 2022 году мероприятие проекта для томских школьников «IT-Старт», организованное компанией Aurigma.

HR-специалист компании Екатерина Морозова рассказала ребятам о том, как правильно писать резюме, почему с программистами сложно работать и самое главное — как не ошибиться при выборе будущей профессии.

Проект «IT-старт», инициированный областным департаментом труда и занятости населения, Кадровым центром «Работа России» и работодателями сферы информационных технологий, появился в 2018 году. Главная его цель — познакомить школьников с будущей профессией в сфере ИТ, рассказать о современных специальностях и развитии в них, а также о необходимых компетенциях сотрудников крупных мировых компаний. В 2019 году в проекте приняли участие более 500 школьников из 18 школ города и 9 томских компаний из сферы информационных технологий. В 2020-м году «IT-старт» получил высокую оценку экспертов АСИ, включивших его в топ-1000 лучших идей РФ. Проект появился на «Смартеке» — платформе обмена практиками устойчивого развития — и будет тиражироваться, как успешная практика, в других регионах России.

Фото: Серафима Кузина

Участниками встречи стали ученики десятых классов школ из томских поселков Синий Утес и Петухово. Они с большим интересом выслушали историю компании — как Aurigma начала свой путь с мультизагрузчика для фотографий и дошла до технологии обработки изображений и автоматизации печатной продукции, а еще получила несколько «IT-оскаров».

Главное же, чему было посвящено выступление HR Aurigma, это то, чем стоит руководствоваться при выборе специальности, а то и дела всей своей жизни.

Фото: Серафима Кузина

— Невозможно угадать, какие профессии будут востребованы на рынке. Например, в советское время очень престижно было работать стоматологом, потом стали модны юристы и экономисты. Прошло время, и люди, которые учились на экономистов, стали работать менеджерами торговых залов, продавать технику. Можно строить разные прогнозы, всего не предугадать, — отметила Екатерина Морозова. — Поэтому я всех призываю хорошо подумать. Если вам не нравится постоянно работать с машиной, заниматься рутинной, очень энергоемкой работой (хоть это престижно и хорошо пока оплачивается), а вы предпочитаете разводить цветы или шить одежду — слушайте себя. Рано или поздно ваш труд и любовь к тому, что вам нравится, окупится, и вы станете экспертом в своем деле. Каждый день ходить на нелюбимую работу — прямой путь к выгоранию, и я знаю немало таких случаев.

Сегодняшние школьники не ограничены в выборе будущей профессии или даже профессий, отметила Екатерина Морозова. Всегда можно выбрать интересные обучающие курсы и попробовать себя в новой сфере. Главное — не тратить время впустую.

Фото: Серафима Кузина

На встрече школьникам рассказали и о базовых ошибках, которые допускают соискатели при создании резюме. Отдельно HR Aurigma остановилась на каждом пункте документа: почему нужно обязательно указывать контактные данные, в каких случаях в резюме желательно добавлять фотографию, какой она должна быть, чтобы произвести впечатление адекватного человека.

Также ребята узнали, в какой последовательности указывать описывать свой трудовой опыт, о чем обязательно стоит сказать. Среди важных аспектов Екатерина Морозова отметила адекватную оценку своих профессиональных навыков — как понять, какую зарплату просить.

После разбора основной части резюме, специалист объяснила школьникам, как правильно вести себя с HR, чтобы показать себя как адекватного профессионала. Отвечать на звонки, не «трястись на собеседовании» и, самое главное, не стесняться задавать вопросы и вообще всячески поддерживать контакт. Например, нет ничего зазорного в том, что вы предупредите кадровика о задержке или проблемах при выполнении тестового задания.

Фото: Серафима Кузина

Часть встречи была посвящена и разбору реальных примеров резюме, где школьники вместе со специалистом искали и исправляли ошибки, которые допустил соискатель.

В конце занятия самые активные участники получили памятные сувениры с символикой Aurigma. А еще HR компании рассказала школьникам, что в случае, если они подают резюме в компанию, их рассмотрят в ускоренном порядке.

— Я вижу, что ребята, их родители и учителя — все под большим стрессом от ЕГЭ, ОГЭ. И то, что они могут улыбаться, очень хорошо. Ребята очень открытые, настроенные на диалог, активные, — подчеркнула Екатерина Морозова. — Профессий становится все больше, и задача работодателей — как можно больше рассказывать о себе потенциальным соискателям. В советское время было проще: там была профориентация. Сегодня столько информации кругом, и когда представитель работодателя, живущего в этом городе, рассказывает про себя — это, конечно, очень помогает ребятам сделать осознанный выбор.

Фото: Серафима Кузина

— Мы получили предложение принять участие в проекте IT-Старт от начальника управления образования. В нашем лицее есть профильные классы, в том числе и технологической направленности, где ребята интересуются информатикой, физикой. Это направление у нас очень широко развито и детей, которые им интересуются, достаточно большое количество. Поэтому мы решили присоединиться к проекту, — рассказала директор МАОУ «Лицей им. А.В. Авздейко» Томского района Вера Сушилова. — С первой поездки дети вернулись в полном восторге от того, что и как там было. И детей наших там отметили, что они интересовались, вопросы содержательные задавали. Второй раз тоже было очень интересно».

Светлана Грузных Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Проект «IT-Старт» состоит из цикла мероприятий, одно из которых обязательно направлено именно на проработку навыка трудоустройства. Сегодня ребята могут работать и в свободное от учебы время, а этот навык, по нашим наблюдениям, отсутствует как у взрослых, так и у школьников. И чем раньше начать его прокачивать, тем лучше. Поэтому и появился этот мастер-класс по составлению резюме — в удобной игровой форме от прямого работодателя, эксперта. В дальнейшем ребят ждет этап трудоустройства в летнее время. То есть, сначала школьники получают теоретические знания, а после они смогут подготовить резюме и уже с ним прийти к работодателю, чтобы постажироваться и поработать.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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