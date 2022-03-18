В Томском филиале ССК подвели итоги производственного соревнования среди буровых и вышкомонтажных бригад

18 марта 2022 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Производственные соревнования на определение лучших бригад по итогам года проводятся во всех подразделениях компании.

При определении победителей учитываются такие критерии, как соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, производственные показатели, а также отсутствие нарушений трудовой дисциплины в бригаде. Заслуженной наградой и стимулом для дальнейшего роста становится денежная премия и благодарность от руководства.

«За минувший год командой-победителем было построено 13 наклонно-направленных эксплуатационных скважин, общей проходкой — 51 475 метров, — рассказал Алексей Николаевич, заместитель начальника СБР и ИС Томского филиала АО „ССК“. — Эту бригаду, безусловно, отличает сплоченность, мастерство и высокий профессионализм сотрудников. Что и приводит к высоким результатам. Отдельно хочу отметить, что и с передвижками буровых установок работники успешно справлялись. Поставленные задачи победителями производственного соревнования выполнялись качественно и с ускорением, что подтверждается заказчиком».

Фото: Владимир Дударев

«Один за всех и все за одного — это наш принцип в работе. Мы дружные, сплоченные, ориентированы на результат. Такой подход к работе и помог нам выполнять задачи эффективно, добиться хороших показателей, — отметил мастер буровой Алексей Иванович. — Непросто было, когда мы только зашли на Тагринское месторождение, расположенное в ХМАО. По величине извлекаемых запасов нефти это месторождение относится к категории крупных, а по геологическому строению — к сложным. Тогда была лютая зима, мороз -50 градусов. Мы справились и, конечно, рады победе».

Вышкомонтажников часто сравнивают с первопроходцами. Именно они первыми приходят на неподготовленные территории, разбивают места расположения оборудования и сооружений, выполняют земляные, слесарные, плотницкие работы, обустраивают поселки.

Фото: Владимир Дударев

«Главный залог успешной работы вышкомонтажников — слаженный коллектив профессионалов, где каждый понимает важность общего дела. Именно такой командой-лидером производственного соревнования 2021 года руководит Юрий Николаевич, который обучил многих молодых сотрудников. Не удивительно, что они показали лучшие результаты, — поделился начальник цеха Вышкомонтажных работ Евгений Сергеевич. — По итогам минувшего года они выполнили план с ускорением на 7%, соблюдая, конечно, все нормы производственной безопасности и охраны труда. Хочу отметить ответственность Юрия Николаевича. За время трудовой деятельности он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист с большим опытом, инициативный, трудолюбивый, обладающий глубокими профессиональными знаниями в области вышкостроения. Все это в конечном итоге обеспечивает бесперебойную деятельность бригады и работает на общий результат филиала и всей компании».

Сибирская Сервисная Компания

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Томский филиал АО «ССК»

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