Больше новых побед:

В Томском филиале АО «ССК» отметили День основания компании и наградили лучших сотрудников

4 февраля 2022 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

В начале года в Томском филиале АО «Сибирская Сервисная Компания» традиционно подводят итоги прошедшего года, строят планы на ближайшее будущее и чествуют лучших сотрудников.

В феврале 2022-го Сибирская Сервисная Компания отмечает 22-летие. И делает это, находясь в статусе лидера рейтинга российских и зарубежных сервисных компаний уже второй год подряд. Согласно проведенному агентством «ТЭК-рейтинг» опросу недропользователей, АО «ССК» по-прежнему остается лидером в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». На долю предприятия приходится 6-8% от общего объема рынка буровых услуг. Сегодня в структуре АО «ССК» — семь подразделений и более 4,5 тысяч профессионалов, которые трудятся во всех нефтегазоносных регионах страны. В активе компании — более 60 буровых установок различной грузоподъемности. АО «ССК» входит в состав Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков. Крупнейшие недропользователи России доверяют специалистам компании сложные и ответственные объекты — это ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК» и другие.

Сегодня в Томском филиале АО «ССК» работают семь буровых и три вышкомонтажные бригады. Численность предприятия составляет порядка 500 человек. Прошедший год для филиала был значимым — здесь реализовали несколько важных и успешных проектов.

Фото: Серафима Кузина

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»:

— По итогам 2021 года Томский филиал отлично справился. Наступивший 2022 год обещает быть непростым — перед нами поставлены новые сложные задачи, но я уверен, что мы осилим любые трудности. На сегодняшний день ССК является лидером среди нефтесервисных компаний на территории России.

ССК — это все мы, это каждый сотрудник, мы одна команда. Спасибо всем за самоотверженность, целеустремленность, непростой каждодневный труд. И речь не только о тех, кто работает «в поле», но и о «бойцах невидимого фронта», офисных работниках. Я, как руководитель филиала, благодарен каждому. Желаю уверенности и спокойствия, крепких нервов и крепкого здоровья!

По итогам прошедшего года корпоративные награды получили 17 сотрудников Томского филиала АО «ССК». Среди них как представители управленческого звена, так и рабочих специальностей.

Фото: Серафима Кузина

Анна Андреевна, ведущий специалист транспортно-диспетчерского отдела Томского филиала АО «ССК»:

— Я работаю в компании более 5 лет. Отвечаю за отправку специалистов на промыслы, заказ авиатранспорта, в частности, вертолетов для доставки грузов. В зимний период — это мобилизация грузов на месторождения по зимникам, когда необходимо привести на место буровые установки и дополнительное оборудование. Это сложная работа, поскольку объекты, где ведет работу наша компания, находятся в труднодоступных местах, круглогодичных дорог к ним нет. Кроме того, некоторые промыслы расположены не в Томской области, а в других регионах — Республика Коми, ХМАО. И нам постоянно необходимо решать вопросы по привлечению там подрядных организаций.

Но именно за эту динамику я и люблю работу в АО «ССК» — задач всегда много, каждые пять минут появляются новые. Сложные ситуации возникают постоянно, мы оперативно их решаем. Конечно, мне приятно, что в компании отмечают заслуги и результаты работы и моего вклада в общее дело.

Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Михайлович, ведущий инженер-энергетик Томского филиала АО «ССК»:

— В Томский филиал АО «ССК» я пришел около 11 лет назад, практически сразу после окончания университета. В мои обязанности входит выбор по обслуживанию подрядных организаций, контроль за расходом материалов, участие в расследовании инцидентов. Свою работу я ценю за то, что она требует постоянного поиска нестандартных решений. Да, это отнимает много сил, но когда все получается — больше удовольствия от результата. Плюс это открывает широкие возможности для постоянного профессионального и личностного роста.

Фото: Серафима Кузина

Александр Александрович, бурильщик 8 разряда эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Томского филиала АО «ССК»:

— Я работаю в компании уже 12-й год. И хочу отметить, что одно из главных ее преимуществ — сильный командный дух. Со временем рабочий коллектив становится твоей второй семьей.

В последние четыре-пять лет АО «ССК» развивается все более ускоренным темпами. Если раньше мы работали на простых разведочных скважинах, то сегодня все больше растут объемы эксплуатационного бурения. Появляется новое современное оборудование. Сегодня буровая установка — это большой завод, которым управляют 4-5 человек в 12-часовую смену. Бурильщик — достаточно опасная профессия. Месторождения расположены в труднодоступных местах, холод, комары, болото... Конечно, устаешь, радуешься возвращению домой, но потом понимаешь: хочется обратно, на работу и на свежий воздух.

Награда, которую мне сегодня вручают, для меня уже вторая. Спасибо компании за то, что всегда отмечает заслуги своих сотрудников.

Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Владимирович, электрогазосварщик Томского филиала АО «ССК»:

— Здесь я работаю с 2014 года. Бывают и легкие времена, и непростые. Например, сейчас я работаю в Республике Коми — там погодные условия суровее, чем в нашей области. Но мы справляемся. Тем более, что на нас лежит особая ответственность. От нашей работы зависит все производство. Поэтому наша главная задача — оперативно реагировать в случае возникновения какой-либо неисправности. А лучше всего — заранее предвидеть возможные неприятности и по мере сил предотвратить их, не допуская поломок.

Фото: Серафима Кузина

Вячеслав Михайлович, менеджер по супервайзингу и технологическому обеспечению бурения Томского филиала АО «ССК»:

— Я пришел в компанию в январе 2017 года. Прежде занимался телеметрическим сопровождением бурения, сейчас контролирую процесс строительства скважин, технику и технологию проведения буровых работ, обеспечение производства по технологической части. Работаю вахтовым методом, курирую Тагринское месторождение в ХМАО.

Раньше мы были в значительной степени филиалом разведочного бурения, сейчас переходим в эксплуатационное. Быть может, ушла романтика первооткрывателей, но зато существенно выросли объемы работы, появляется все больше свежих сложных задач. И технологии не стоят на месте — постоянно приходится осваивать, учиться чему-то новому.

Фото: Серафима Кузина

Николай Владимирович, бурильщик 7 разряда эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Томского филиала АО «ССК»:

— Я в компании более 5 лет. Конечно, «работа в поле» — дело непростое. Но без этого никуда. Коллектив у нас хороший, каждый сотрудник отвечает за свое рабочее место, строго исполняет обязанности. У нас сложились хорошие отношения, общаемся не только на работе.

Награды за свои заслуги мне доводилось получать и раньше. Это всегда очень приятно, все свои грамоты и благодарственные письма я храню и горжусь ими.

Фото: Серафима Кузина

Алексей Владимирович, слесарь по обслуживанию буровых Томского филиала АО «ССК»:

— В Томском филиале АО «ССК» я работаю уже три года. Всю жизнь занимался механикой, поэтому в компании адаптировался довольно быстро. Сейчас работаю в Республике Коми — условия там непростые, но у нас хороший, слаженный коллектив, а это очень важно. Только так возможно добиваться хороших результатов.

Честно признаться, не ожидал, что получу награду, поэтому приятно особенно. Компания обеспечивает стабильность, а это для меня многое значит.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: