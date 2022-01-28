Свежий куст: «Томскнефть» продолжает разработку Советского месторождения

28 января 2022 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Советское месторождение — старейший и крупнейший нефтяной промысел Томской области — в этом году отмечает свой 60-летний юбилей.

Тогда, в 1962 году, с первой пробуренной скважины «Томскнефть» получила более 500 тысяч тонн нефти. И месторождение остается одним из главных активов компании — здесь по-прежнему ведется добыча.

Сегодня на Советском ведется строительства куста №252. Кустовая площадка расположена на территории соседнего с Томской областью ХМАО в пойменной зоне реки Оби.

— Подготовка к бурению здесь началась в конце августа 2018 года и заняла около полугода. Дальнейшее обустройство велось уже после того, как завершилось основное строительство, — рассказывает Фаниль Зарипов, начальник обслуживающего месторождение ЦДНГ-1. — Построили дорогу до куста, затем — временную электростанцию, позже ее заменили на стационарную. На обустройстве площадки работали два подрядчика: один занимался подготовительными работами под бурение, второй — непосредственно строительством металлоконструкций и обвязок всех скважин.

Начальник ЦДНГ-1 Фаниль Зарипов Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

На данный момент на кусту пробурено шесть скважин: две — для поддержания пластового давления, четыре — нефтяные. Из последних две — многопластовые и две — горизонтальные. Подрядчики ведут заключительные работы по обустройству площадки.

— Дебит по кусту составляет 18 тонн по четырем скважинам. Закачка — 120 кубов из водозаборной скважины. Нефтесбор уходит в основную линию на УПСВ-3, кстати, она тоже была построена при обустройстве, — рассказывает начальник ЦДНГ-1. — В целом, все технологии, использованные при строительстве площадки, уже хорошо обкатаны, дают стабильно ожидаемые результаты. Многопластовые скважины опробованы уже давно. Можно сказать, что на этой площадке, закреплен тот опыт, который был получен на других кустах. Но есть и свои особенности — здесь налажена внутрикустовая закачка воды в пласт, без строительства дополнительных водоводов.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Бурение на Советском продолжится — строительство еще одного куста уже поставлено в план, но сроки пока не озвучиваются. Главная задача для обслуживающих месторождение цехов — поддержание базовой добычи, говорит Фаниль Зарипов:

— Главным образом это достигается за счет проведения геолого-технических мероприятий. Постоянно ведется уплотняющее бурение на тех кустовых площадках, что мы имеем, забурка боковых стволов из старых скважин, вывод скважин из бездействия. Все, что возможно сделать для поддержания на Советском необходимого уровня добычи, мы в настоящий момент делаем.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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