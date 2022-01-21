Первая очередь: как идет строительство нового терминала в аэропорту Толмачево

21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В новосибирском аэропорту Толмачево продолжается строительство нового терминала.

«Томский Обзор» побывал на площадке и понаблюдал за ходом работ (съемка — декабрь 2021 года).

Строительство первой очереди терминала началось в 2020 году. Генеральным проектировщиком терминала выступает российская ГК «Спектрум», генподрядчиком — турецкая инжиниринговая компания «АНТ ЯПЫ». На проектирование и строительство всего комплекса запланировано в общей сложности более 20 млрд рублей частных инвестиций.

Руководитель охраны труда и службы безопасности Анвар Бадалов рассказал как в итоге будет выглядеть аэровокзал. Так, фасады будут представлены как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру (одно такое стекло весит 1,6 тысяч кг). Колонны в главном холле терминала облицуют нержавеющей сталью — обещают, что они будут похожи на самолетные турбины. Также планируется строительство 9 телетрапов.

На площадке заняты более тысячи человек, порядка 800 из них — основной состав рабочих на объекте. Бригады сформированы из 10 человек, у каждой — определенная задача на площадке. Сотрудники работают в две смены.

Монтаж несущих конструкций трехэтажного здания уже завершен, в настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и чистовой отделке.

По состоянию на начало 2022 года строительство первой очереди терминала, площадь которого составит 56 тысяч кв метров, вышло на заключительный этап, отмечают в пресс-службе Толмачево. Ожидается, что эти работы будут завершены в сентябре 2022 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году.

После завершения всех работ Толмачево станет третьим по величине аэропортом в России, его общая площадь составит более 100 тысяч кв метров.

Высота здания составляет 36 метров, что приблизительно соответствует высоте 11-этажного дома

Сверху располагаются столовая и офисы сотрудников, а снизу размещаются помещения для обогрева

Анвар Бадалов, руководитель охраны труда и службы безопасности

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

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