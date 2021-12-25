Способы пополнения счета на сайте БК Париматч

25 декабря 2021 / Партнерский материал

После верификации аккаунта на сайте Париматч, пользователь получает возможность пополнять баланс, делать ставки и выполнять вывод средств. Новые клиенты получают приветственный бонус за первое пополнение. Чтобы принять участие в акции, нужно при пополнении Париматч поставить галочку в графе «Активировать бонус за депозит». Чтобы подробнее узнать об условиях предоставления бонусов, обратитесь в службу поддержки.

Доступные способы пополнения Париматч

Букмекер поддерживает такие способы пополнения депозита:

с банковских карт;

переводом с электронных кошельков;

мобильные платежи;

интернет-банкинг;

через электронные платежные терминалы.

Перед пополнением счета в Париматч, следует принимать во внимание некоторые условия: вносить депозиты можно только с личных платежных карт и кошельков. То есть, пополнить счет с карты друга не получится. В будущем, вывести выигрыш можно только на банковские карты, которые ранее использовались для пополнения счета.

С какими трудностями может столкнуться беттор при пополнении счета?

Зачисление денег на депозит в большинстве случаев проходит быстро и без задержек. Но иногда при выполнении этой операции возникают проблемы, зачастую имеющие простое решение.

Чаще всего, деньги не зачисляются на счет из-за сбоя в платежной системе. Также вполне возможно, что на карте, мобильном счете или электронном кошельке отсутствует необходимая сумма. Вторая причина — отсутствие верификации аккаунта. В этом случае пополнение счета придется отложить и заняться подтверждением личности: заполнить необходимую форму и приложить скрины документов.

Если операция прошла успешно, но деньги на игровой счет не зачисляются долгое время, придется выяснять причину. Беттор может:

обратиться в службу поддержки букмекера;

связаться с представителем платежной системы;

написать в ЦУПИС.

При подготовке запроса в службу поддержки, обязательно укажите точную дату и время оплаты, выбранный способ перевода средств и сумму списания.

Нужно помнить, что самая распространенная ошибка при внесении депозита — ввод ошибочных реквизитов. При пополнении счета желательно несколько раз проверить сумму и платежную информацию: она не должна превышать установленный минимум.

Отметим, что при пополнении счета, не нужно беспокоиться о сохранности данных банковской карточки. Беттору достаточно убедиться, что он находится на официальном сайте букмекера.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: