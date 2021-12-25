Способы пополнения счета на сайте БК Париматч
После верификации аккаунта на сайте Париматч, пользователь получает возможность пополнять баланс, делать ставки и выполнять вывод средств. Новые клиенты получают приветственный бонус за первое пополнение. Чтобы принять участие в акции, нужно при пополнении Париматч поставить галочку в графе «Активировать бонус за депозит». Чтобы подробнее узнать об условиях предоставления бонусов, обратитесь в службу поддержки.
Доступные способы пополнения Париматч
Букмекер поддерживает такие способы пополнения депозита:
- с банковских карт;
- переводом с электронных кошельков;
- мобильные платежи;
- интернет-банкинг;
- через электронные платежные терминалы.
Перед пополнением счета в Париматч, следует принимать во внимание некоторые условия: вносить депозиты можно только с личных платежных карт и кошельков. То есть, пополнить счет с карты друга не получится. В будущем, вывести выигрыш можно только на банковские карты, которые ранее использовались для пополнения счета.
С какими трудностями может столкнуться беттор при пополнении счета?
Зачисление денег на депозит в большинстве случаев проходит быстро и без задержек. Но иногда при выполнении этой операции возникают проблемы, зачастую имеющие простое решение.
Чаще всего, деньги не зачисляются на счет из-за сбоя в платежной системе. Также вполне возможно, что на карте, мобильном счете или электронном кошельке отсутствует необходимая сумма. Вторая причина — отсутствие верификации аккаунта. В этом случае пополнение счета придется отложить и заняться подтверждением личности: заполнить необходимую форму и приложить скрины документов.
Если операция прошла успешно, но деньги на игровой счет не зачисляются долгое время, придется выяснять причину. Беттор может:
- обратиться в службу поддержки букмекера;
- связаться с представителем платежной системы;
- написать в ЦУПИС.
При подготовке запроса в службу поддержки, обязательно укажите точную дату и время оплаты, выбранный способ перевода средств и сумму списания.
Нужно помнить, что самая распространенная ошибка при внесении депозита — ввод ошибочных реквизитов. При пополнении счета желательно несколько раз проверить сумму и платежную информацию: она не должна превышать установленный минимум.
Отметим, что при пополнении счета, не нужно беспокоиться о сохранности данных банковской карточки. Беттору достаточно убедиться, что он находится на официальном сайте букмекера.
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