«Кабинет редкостей»: 5 интересных историй, о которых расскажет музей томской полиции

25 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

локальная история Кабинет редкостей спецпроект на Томском Обзоре

Перчатка Фредди Крюгера, компьютер весом 50 килограммов и гармошка, прошедшая через Курскую дугу, Сталинград, Польшу, Венгрию и Берлин. Рассказываем об экспонатах, которые можно увидеть в Музее истории УМВД по Томской области.

АВТОР Валентина Бейкова

Музей находится на территории управления МВД на улице Елизаровых. В ноябре 2021 года он отметит свой 20-летний юбилей.

Идея создать музей возникла еще в 1970–80-е годы — тогда старший инструктор политотдела Юрий Николаевич Тяпичев начал собирать первые экспонаты и исторические факты о томской милиции. В 1991 году Тяпичев вышел на пенсию и передал все материалы своему приемнику.

Юрий Тяпичев Фото: Серафима Кузина

Тяжелые 90-е сказались на работе всей томской милиции и на музее, в частности — все было утрачено.

— В 1996 году вышла директива МВД о создании во всех органах внутренних дел музеев истории, особенно в областных. Тогда начали собирать материалы, где-то год посуетились и забросили это дело, — вспоминает Юрий Николаевич, теперь уже руководитель современного музея истории томской полиции. — В 2001 году поступил запрос из МВД — почему не проводится работа? Вот тогда действительно процесс пошел. Я в тот момент уже 10 лет был на пенсии, работал в других структурах. Меня пригласили в совет ветеранов, как бывшего политработника, и попросили помочь создать музей. Все материалы пришлось восстанавливать с нуля. Изучать старые документы, писать бесконечное количество запросов в различные архивы.

История первая. Милиция против преступников: образцы оружия

Фото: Серафима Кузина

В музее хранятся образцы огнестрельного оружия, которое в прежние времена было на вооружении у томских правоохранительных органов. Например — наганы и пистолеты ТТ, которые производили на Тульском оружейном заводе.

— В 1960-е пистолеты ТТ сняли с производства и с вооружения. Хотя пушка очень сильная, до сих пор пользуется авторитетом в криминальном мире, потому что у нее очень мощная убойная сила, — рассказывает хранитель музея. — У нас есть и пистолет Макарова — такие получили распространение в 70-е годы. Тот, что попал в музей, был изъят у преступников. Он газовый, но был переделан под стрельбу пульками, тоже серьезное оружие. Обрез охотничьего ружья тоже был изъят. Это оружие уже не боевое, все приведено в нерабочее состояние, хранилось до этого на складе. Пришлось писать заявку, чтобы передали в музей как экспонаты.

Обычно оружие, которое изымают у преступников, какое-то время хранится в качестве вещественных доказательств. После уголовного разбирательства и вступления приговора в силу, его отправляют на специальный склад, где приводят в негодность, чтобы его нельзя было использовать в корыстных и преступных целях. Затем накопленный материал раз в год сдают на переплавку. — Кроме того каждый год проходит акция по добровольной сдаче оружия за денежное вознаграждение. Например, человек приобрел охотничье ружье, но теперь в силу здоровья или возраста охотиться больше не может. Чтобы оно не хранилось дома, на всякий случай лучше его изъять. А как это сделать? Для этого и существует добровольная сдача. Каждый год сдают по несколько сотен единиц огнестрельного оружия, — поясняет Юрия Тяпичев.

История вторая. Фредди Крюгер по-томски

Фото: Серафима Кузина

В одной из витрин находится не менее интересный экспонат — тоже оружие, но холодное. Это кожаная перчатка с лезвиями на каждом пальце.

— Дело было в 2001 году, в дежурную часть милиции поступил сигнал о том, что на улице Колхозной у бывшего здания кинотеатра «Сибиряк» парень гоняет девчонок. Поехали разбираться. Оказалось, что пацан, тогда ему и 15 лет не было, насмотрелся фильмов про Фредди Крюгера и решил сделать себе похожую перчатку, — рассказывает Тяпичев.

Паренька пожурили, а на родителей составили протокол за то, что их сын нарушал общественный порядок.

— Можно сказать, что отделался испугом, хотя штука довольно серьезная. Если у подростка есть в руке сила, то пробить грудную клетку до сердца или легких такой перчаткой можно без проблем. Травмы можно нанести, вплоть до смертельных, что уж говорить про голову и глаза. Считается, что это боевая перчатка, относится к разряду холодного оружия. Хорошо, что тогда никто не пострадал, — объясняет Юрий Тяпичев. — В то время уголовная ответственность за изготовление и хранение такого оружия наступала с 17 лет. Сейчас она уже с 14-ти, так что сегодня парень мог получить до двух лет реального срока.

История третья. Телефон-коммутатор и компьютер весом 50 кг: как менялись средства связи

Фото: Серафима Кузина

Прогресс не стоит на месте и те средства связи, которые раньше считались передовыми, сегодня стали раритетами и пополнили экспозицию музея. Например, телефон-коммутатор, у которого помимо диска имеются кнопки для быстрой связи.

— Каждая кнопка была соединена проводом с руководителем какой-нибудь службы напрямую. Например, если начальнику управления надо вызвать начальника уголовного розыска, он не набирал на диске номер, а нажимал определенную кнопку. Каждая из кнопок была подписана — кто есть кто. У того начальника стоял подобный аппарат, он сразу видел, кто ему звонит. А если надо позвонить в город, то уже через диск, как с обычного телефона, — рассказывает руководитель музея.

Фото: Серафима Кузина

Позади коммутатора еще один раритет — автомобильная радиостанция «Пальма», ее использовали в 60-е — начале 70-х. У нее была обычная телефонная трубка и антенна. Из дежурной части звонили и сообщали патрульной машине, что по такому-то адресу случилось такое-то происшествие.

— Честно признаюсь, связь была аховая. Особенно, когда машина ехала по городу. Сплошное движение транспорта и высокие дома создавали сильные помехи. Частенько приходилось заезжать куда-то в укромный уголок, чтобы переговорить и дальше ехать, иначе было не слышно, — поясняет Юрий Тяпичев. — Еще были переносные радиостанции, заплечные на лямках, тоже достаточно увесистые. Антенна у них была чуть ли не полтора метра, похожие использовали в армии. Они тоже ушли в прошлое. После появились переносные радиотелефоны, но и они были достаточно громоздкими. Сейчас у всех сотовая связь, дозвониться до любого можно хоть с Северного полюса.

Еще одна гордость музея, которую удалось отыскать на складе, — компьютер «ИЗОТ» болгарского производства. Это один из первых компьютеров, которые были установлены в управлении внутренних дел в 1990 году:

Фото: Серафима Кузина

— Сейчас все есть в обычном маленьком смартфоне, который везде можно носить с собой. Этот компьютер, конечно, обладал меньшими возможностями, зато весит около 50 килограммов. Дети на экскурсии всегда с большим интересом его разглядывают и часто спрашивают, где мышка. Приходится выкручиваться, дескать, была на складе, но она там сидеть будет что ли? Убежала, — смеется Юрий Тяпичев.

История четвертая. Погибали, защищая порядок: кем были томские дружинники

Фото: Серафима Кузина

На одной из полок лежит увесистый фотоальбом в красной обложке. Он посвящен работе добровольной народной дружины завода «Сибэлектромотор». Предприятие было создано в 1941 году на базе эвакуированных в Томск из Ленинграда и Ярославля завода «Электросила» и просуществовало до 2016 года.

— В 1953–1956 годах произошло большое сокращение численного состава управления внутренних дел. Но преступность и нарушение общественного порядка никуда не делись. В 1959 году начали создавать народные дружины на базе предприятий и университетов. Входили в состав своих дружин и директора предприятий, и комсомольские, и партийные работники. Те, кто шли, получали дополнительные льготы — три дня к отпуску за активную работу, плюс разные награды и поощрения. Активный дружинник пользовался авторитетом, — рассказывает Юрий Тяпичев.

Фото: Серафима Кузина

По словам руководителя музея, дружина «Сибэлектромотора» была одной из самых сильных в городе. Ее члены награждались медалями и орденами за охрану общественного порядка.

В дружинники шли не только работающие люди, но и студенты. Кто-то из них позже пополнял ряды сотрудников милиции, а кто-то погибал, защищая общественный порядок. Одна из таких трагических историй произошла со студентом ТИАСУРа (ныне — ТУСУР), Сергеем Вицманом.

Фото: Серафима Кузина

Весной 1966 года шофер нефтебазы, которая находилась за мокрушинским переездом, Пангин застал свою возлюбленную с другим мужчиной. Решив наказать подругу за неверность, в ночь с 1 на 2 мая он отправился к своей знакомой, которая работала сторожем на этой же нефтебазе. Преступник знал, что у нее есть карабин. Он убил сторожа, забрал оружие, затем расправился со своей подругой. Позже скрылся у матери в Аникино, куда и отправилась оперативная группа на задержание преступника.

— В тот день Сергей дежурил в Кировском отделе милиции и вызвался поехать в Аникино вместе с милиционерами. Мать разыскиваемого говорила, что сына не видела и не знает, где он. Решили проверить чердак, где, как оказалось, и скрывался преступник. Первым пошел Сергей и получил пулю практически в упор, начал падать. Напарник, тоже студент, Борис Вохминцев, подхватил его и оттащил, ранение оказалось смертельным, — рассказывает Юрий Тяпичев. — Преступнику предложили сдаться добровольно, но тот отказался. Вызвали с воинской части БТР с пулеметом, и чердак буквально прошили очередями, Пангин был убит. Сергей был посмертно награжден орденом Красной Звезды, в честь него названа улица в Советском районе. Борис Вохминцев был награжден медалью «За отвагу», позже он более 30 лет проработал в томской милиции.

Подробности этой истории читайте в материале «Бой шпане. Что произошло в 1966 году в Томске?».

История пятая. Фронтовая гармошка

Фото: Серафима Кузина

Есть в музее еще один уникальный экспонат, оставшийся еще с царских времен. В 1930-е годы вместе со своим владельцем служил на дальневосточной погранзаставе, в годы Великой Отечественной войны прошел путь от Москвы до Берлина и даже «побывал в телевизоре» на передаче «Играй, гармонь!».

Это гармошка 1912 года. Ее музею передал Михаил Иванович Савин. До войны он работал в следственном изоляторе на улице Пушкина, туда же вернулся на работу и после 1945 года.

— В войну гармошка прошла с кавалеристом-гвардейцем Савиным до самого Берлина. На витрине есть снимок Савина с его сослуживцем. Это они в Будапеште после освобождения Венгрии. В руках у Михаила Ивановича — трофейный аккордеон, а его гармошка в руках сослуживца, — поясняет Юрий Тяпичев. — Еще он передал в музей свой китель с наградами и макет сабли. Это ему как-то на 9 мая подарили, когда он в охране аэропорта Богашево работал. А то какой же кавалерист без сабли?

О своей службе на Дальнем Востоке Михаил Иванович говорил так: «Меня там хунхузы слушали, когда я играл над Амур-рекой». Хунхузами называли банды китайцев, которые появились в Маньчжурии еще в 1860-х годах. Они не давали спокойно жить ни китайцам, ни русским поселенцам на Дальнем Востоке, сбивались в группы до сотни человек, грабили население, насиловали женщин. Только в начале 1930-х годов их удалось вытеснить с территории СССР за счет усиления границы. А вот на территории Северного Китая хунхузы продолжали существовать вплоть до конца 40-х годов прошлого столетия. Фото: Серафима Кузина

В целом периоду Великой Отечественной войны в музее посвящена довольно большая часть экспозиции. К тому моменту как Юрий Тяпичев начал работать над созданием коллекции, Совет ветеранов собрал информацию о 400 сотрудниках томской милиции, которые прошли через фронт. Тяпичеву цифра показалась явно заниженной, он начал поднимать архивы. Теперь в этом списке около 1,5 тысяч человек. Больше тысячи — непосредственные участники войны и те, кто в те годы служил в армии и в любой момент мог быть отправлен на передовую. И 400 с лишним человек — труженики тыла, которые в то время были подростками, но успели поработать и получить награды.

Юрий Тяпичев собирает информацию, а затем публикует ее в книгах, чтобы истории о людях не потерялись на пыльных полках архивов.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции экскурсии в музее Управления МВД по Томской области временно не проводят. Информацию о том, когда экскурсии возобновят, можно узнать в музее по тел. 8 (38-22) 27-11-80 или в культурном центре УМВД по Томской области по тел. 8 (38-22) 27-11-35 и 8 (3822) 27-11-49. Посетить музей можно будет бесплатно.

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