«Пол не влияет на чувство юмора».

Екатерина Виноградова о женском стендапе в Томске

8 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено фестивалем «СНеЖИ»

Мандраж перед выходом на сцену, молчание зала и непонимание со стороны мужчин.

Екатерина Виноградова — о том, как тихая и скромная девушка первый раз выступила с юмористическим монологом и как в Томске появился женский стендап.

«Фу, Катя, стендап?»

Фото: предоставлено фестивалем «СНеЖИ»

Когда Екатерина три года назад пришла на свой первый стендап-концерт, который устраивало сообщество «Томедия», первой ее реакцией было «вау». Потому что в Новокузнецке, откуда она родом, такого до сих пор нет. В Томске же стендап тогда только начал появляться.

— Меня поразило, что ютубный или телевизионный формат доступен в оффлайне в Томске. Я помню: после концерта пошла пешком домой, и в голове начали рождаться шутки. Достала телефон и стала их записывать, - рассказывает Екатерина.

Дебютное выступление Кати состоялась в конце 2018 года на новогоднем празднике ФЖ ТГУ. Тогда она впервые попробовала себя в роли комика.

— Я сильно переживала, не хотела никуда идти, думала, что на моем выступлении будет не интересно, скучно и вообще ужасно, — вспоминает Екатерина. — Не хватало уверенности и смелости обыгрывать шутки, поэтому зрители их не понимали. Но я решила не сдаваться, не в моих это правилах.

Через год Катя выступила на таком же празднике. Все прошедшие месяцы она вела заметки о событиях своей жизни, чтобы превратить их в стендап-монолог. Множество репетиций, качественный материал — и зал отреагировал совсем по другому. Катя решила продолжать стендапить.

«Я шучу о себе, семье и своих загонах», — говорит девушка. Например, о стиле одежды — есть целый блок шуток, построенных на Катином вкусе по подбору вещей для себя. Или, например, «загон» о том, как она не умеет подкатывать к людям, которые ей нравятся. Задача комика, говорит Катя, состоит в том, чтобы ловить и выбирать интересные или необычные моменты из жизни, которые для большинства людей кажутся естественными, «находить какие-то необычные углы», а затем соединять их.

— Как-то я ездила к родителям в Новокузнецк, и мы с ними немного поссорились. У меня в этот день как раз было выступление, нужно было бегом добраться до места. Помню: сажусь в машину, там меня очень сильно накрывают эмоции, беру листок и пишу целый готовый монолог, — вспоминает Екатерина.

Все шутки Кати основаны на жизненных историях. Ей не приходится что-то додумывать, они отражают ее восприятие событий, возникающие эмоции. Выступления на сцене помогают выплескивать негатив, очень поддерживает и смех зрителей — получается, своего рода психотерапия.

— На сцене я кажусь другой: тихая девочка становится настоящей актрисой, которая отрабатывает голоса и обыгрывает шутки. Один мой друг как-то посмеялся: «Фу, Катя, стендап? Ну это вообще капец!», потому что он просто не представлял меня на сцене, — рассказывает Екатерина.

«Женский стендап и никаких мужчин в команде»

Фото: предоставлено фестивалем «СНеЖИ»

В Томске прежде существовали стендап-сообщества, но в основном в них участвовали мужчины. Нередко они шутили в адрес девушек, порой немного в грубой форме. Выходить с ними на сцену было неловко, говорит Екатерина. Так возникла мысль создать собственное альтернативное объединение.

На одном из культурных фестивалей сообщества СНеЖИ (Сентябрьская неделя женской истории — прим.ред), организатором которого является Катерина Масс, Екатерина предложила создать томское сообщество стендаперок. Эту идею одобрили.

— «СНеЖИ» — это культурное сообщество, которое борется за идеи феминизма. Мы пользуемся их брендом, говорим о женщинах. Только женский стендап, никаких мужчин в команде, — объясняет Екатерина.

Новое сообщество организовало женский «открытый микрофон», в рамках которого прошел и стендап, поскольку девушек, готовых шутить, оказалось не так много. Первое мероприятие состоялось в сентябре 2020 года, в нем участвовали все желающие: рассказывали стихи, пели, а в конце уже был стендап.

Изначально выступления проходили в баре Dealers, а в январе 2021 года было решено сменить площадку на бар «Сидрерия». Именно в это время организаторы ушли от «открытого микрофона» и остался только женский стендап. Публика реагировала по-разному, вспоминает Екатерина. Было немало и не принявших факт, что женщины тоже могут создавать локальные сообщества комиков.

— Как-то у нас проходил научный женский стендап. Один мужчина пришел к бар, чтобы отдать товар. Спросил, что за концерт идет, ему ответили, объяснили, что будет не просто женский, так еще и научный, стендап. Его реакция была наполнена сарказмом: «Ох, ах, женский стендап, женщины шутят». Мы его слушать не стали, что он думает, нам было неинтересно. Считаю, что пол на чувство юмора не влияет, — рассказывает Екатерина.

Сейчас в команде восемь участниц, каждая шутит о том, что ближе ей лично. Например, Альбина — молодая мама, которая рассказывает о «трешовых ситуациях» с ее ребенком. Для неё выступления — как терапия: она приходит на концерт, делиться со всеми историями из своей жизни и «выдыхает». Кристина Быкова шутит о том, что происходит в мире: новости актуальные и «абсурдные», анализ общественной-политической повестки. Катя Масс — о том, что она читает в интернете, о феминизме и о реакции людей на это.

«Нужно показать, что не стоит бояться»

Фото: предоставлено фестивалем «СНеЖИ»

— Нашей главной целью было создать такое сообщество, в которое было бы не страшно приходить выступающим. Поскольку вокруг них собирался круг схожих по взглядам на определенные темы людей людей, — отмечает Екатерина. — Большинство участниц в своих монологах поддерживают принципы феминизма, толерантности, говорят о проблемах ЛГБТ и женщинах, в то время как аудитория или сами комики из других сообществ не всегда воспринимают такие шутки.

По-мнению Екатерины, какого-то внешнего конфликта между мужским и женским юмором нет, но все равно сохраняется вайб противостояния: «вроде никто не ссорится, все поддерживают друг друга, но какая-то внешняя оболочка конфликта есть и ее трудно объяснить».

— Женский стендап — это что-то новое: исследование себя, новые эмоции, ощущения. От этого не стоит отказываться. Мне кажется, что на нашем примере женщины перестанут бояться делать то, что хотят, — считает Екатерина. — Нам важно создать для девушек поддерживающую атмосферу. У каждого стендап-сообщества своя аудитория: одна реагирует на шутки мужского стендапа, но не понимает женского и наоборот. Мы же собрали вокруг себя аудиторию, которая разделяет наши взгляды, понимает шутки и поддерживает нас.

Текст: Софья Золотухина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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