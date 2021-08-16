Ранние завтраки: 10 мест в Томске

16 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Азербайджанский омлет, сырники с карамельной корочкой, вафли с мороженым или блинчики с кремом из халвы?

Выбрали 10 томских заведений, где можно отлично позавтракать ранним утром.

Кофейня «Ёлка»

Фото: instagram.com/green_street_tsk/

Место, где можно съесть свой самый ранний завтрак, если вы встречаете утро не дома, — это кофейня «Ёлка» в пространстве «Зелёная улица». В меню — сырники, горячие сэндвичи с курицей и жареным беконом или с куриным филе и копчёностями. Есть и овсяная, рисовая, пшённая каши, и киноа, которые подаются со свежими ягодами и сливочным маслом. Для любителей яичных блюд — глазунья с колбасками, яйца пашот с лососем и скрэмбл, дополненные миксом салата и (или) овощами. Можно заказать и разные варианты гонконгских вафель — со свекольным и клубничном кремом или кремом из базилика и разными добавками. К каждому варианту также подается шарик ванильного, шоколадного или клубничного мороженого. В «Ёлке» неплохой выбор кофе и чая (как классических вариантов, так и авторских — горячих и холодных), смузи, лимонадов и прочих вариантов из разряда «ни кофе, ни чай».

Адрес: ул. Усова, 6 стр. 12.

Время завтраков: весь день с 6:00 до 00:00.

Стоимость: от 129 до 350 рублей без напитков.

Ресторан «Кухтерин»

Фото: instagram.com/kuhterinrest/? hl=ru

Ресторан «Кухтерин» начинает работу в 7 утра. На завтрак здесь можно взять сет, в составе которого и мясо, и рыба, и овощи, и фрукты, и хлеб — в общем, всё, что только пожелаешь. Или кашу — рисовую, гречневую или овсяную — на кедровом, коровьем или кокосовом молоке. Есть простой, но вкусный вариант «Творог со сметаной и сезонными ягодами», сырники из творога и топленого молока с карамельной корочкой, сметаной и вареньем из голубики, пара видов сэндвичей — с ростбифом и красным песто и лососем или рукколой и местной страчателлой. Можно собрать завтрак и самостоятельно из яйца пашот или глазуньи с добавками, или блинчиков — также с добавками. Из напитков к завтраку здесь подают американо или эспрессо, свежезаваренный чай, соки и даже молоко.

Адрес: пер. Нахановича, 9.

Время завтраков: с 7:00 до 23:00

Стоимость: от 180 рублей без напитков.

«Территория кофе»

Фото: instagram.com/territoria_coffee_tomsk/

В «Территории кофе» также можно позавтракать с 7 утра. Здесь готовят овсяную или рисовую кашу, круассаны с рыбой и ветчиной, сэндвичи. Ещё есть сырники с различными добавками — ириской и арахисом, кокосом и сгущёнкой, шоколадом, лимонной и апельсиновой цедрой. А также бейглы (которые вполне подойдут и в качестве обеденного блюда) — с беконом, курицей и ветчиной, форелью. За 550 рублей можно взять мини-сет из четырёх мини-бейглов и попробовать всё сразу. Кофейных напитков в «Территории» более чем достаточно, особенно авторских: кокосовый, ореховый и цитрусовый раф, сырный и кедровый латте, пломбир, соленая карамель, блю матча на миндальном молоке и прочие.

В кофейне действует и постоянная акция — до 10:00 утра к любому напитку полагается бесплатная каша с бананом.

Адрес: пр-т Ленина 1; ул. Усова, 9б.

Время завтраков: весь день с 7:00 до 23:00 — на Ленина; с 7:00 до 22:00 — на Усова.

Стоимость: от 80 до 260 рублей без напитков.

Кафе «СчастьЕсть»

Фото: instagram.com/schastiest_cafe/

Завтраки в кафе-баре «СчастьЕсть» в будни подают с 8 до 12 утра, а в выходные — с 10 до 17. В меню есть несколько интересных вариантов блюд из яиц — французский омлет конвертиком, яйцо бенедикт с лососем, и пара сетов — с беконом и лососем. Из каш — сладкие варианты на кокосовом молоке вроде овсяной с фруктами и рисовой с тыквой и рикоттой, или гречневой с четырьмя видами сыра, к которой по желанию можно добавить яйцо пашот. Можно взять и круассаны — с сыром, лососем и базиликовой фета, моцареллой и томатами, или вафли — сырные (с несладкими добавками) и творожные (с шариком мороженого).

В кафе готовят несколько вариантов вегетарианского кофе с необычными вкусами: грейпфрут-тимьян, фисташка-малина, лайм. А также разные виды авторского кофе, вроде латте с кайенским красным перцем, кофейный напиток со сливочным сыром и сыром Пармезан и другие.

Адрес: ул. Белинского 28/1.

Время завтраков: в будни с 8:00 до 12:00, в выходные — с 10:00 до 17:00.

Стоимость: от 150 до 390 рублей без напитков.

4. Кафе-пекарня «А мы тут, всё плюшками балуемся»

Фото: instagram.com/plushki_tomsk/

В кафе-пекарне «А мы тут, плюшками балуемся» не только множество разной выпечки, с которой по желанию можно начать свои день, но и полноценные завтраки. Сырники с вишневым вареньем и сметаной, омлет с цыпленком и томатами, скрэмбл с авокадо и томатами, пашот на тосте с лососем, манная или овсяная каша — выбрать есть из чего. Ещё здесь готовят сэндвичи — с бужениной, сёмгой, ростбифом или моцареллой и всё более популярное в последнее время шакшуку (в кафе к ней добавляют бекон).

Адрес: ул. Красноармейская, 135.

Время завтраков: с 8:00 до 16:00.

Стоимость: от 120 до 320 рублей без напитков

5. Кафе-кондитерская Тorta

Фото: instagram.com/torta_tomsk/

Меню готовых завтраков сегодня есть только в Torta на проспекте Фрунзе, 98. Стоит присмотреться к панкейкам: здесь их готовят самые разные, и все — очень сытные. В основном это сладкие варианты, например, с черникой и кремом-чиз, шоколадным кремом и вишневым вареньем, вареной сгущёнкой и клюквой, арахисовой пастой, карамелью и бананом. Но есть и панкейки c беконом и сырным соусом, грибным жульеном и шпинатом, соусом песто из брокколи и яйцом пашот. В меню представлены и готовые сеты по фиксированной цене (390 рублей), куда входит каша и напиток на выбор плюс сладкий круассан с вареньем или сырники. Также здесь можно взять простую кашу, омлет или яичницу с разнообразными добавками, круассаны (со сладкой или не сладкой начинкой) и сэндвичи.

В Тоrte неплохие лимонады, приятный выбор чая и кофе, в том числе на альтернативном молоке.

Три других заведения сети завтраки не готовят, но они также открыты с 8 утра, так что здесь можно взять что-то из выпечки или даже кусок приглянувшегося торта и напиток по вкусу.

Адрес: пр-т Фрунзе, 98.

Время завтраков: весь день с 8:00 до 20:00.

Стоимость: от 90 до 390 рублей без напитков.

Пекарня «Шмидт Бейкери»

Фото: https://www.instagram.com/schmidtbakerytomsk/

Сегодня в Томске работают три пекарни «Шмидт Бейкери» — они расположены в разных точках города и все открываются с 8 утра. Здесь можно взять не только что-то из выпечки (киши, закрытые пироги, расстегаи, самса, хачапури, слойки, мини-пицца и прочее), но и готовый завтрак. Например, «Фрау Шмидт» включает в себя овсяную кашу, круассан со сливочным маслом и джемом. «Херр Шмидт» — омлет с курицей, сыром и помидорами и классический круассан. В каждое комбо входит кофе на выбор — американо, латте или капучино. Кстати, в пекарне на Елизаровых готовят только «Фрау Шмидт» (170 рублей).

Адрес: пр-т Кирова 22, ул. Елизаровых, 46/1.

Время завтраков: с 8:00 до 12:00.

Стоимость: от 159 до 199 рублей без напитков.

7. Кафе «Багет-омлет»

Фото: instagram.com/baget.omlet.tomsk/

Тем, кто любит блюда из яиц, в кафе «Багет-омлет» есть где разгуляться: обычная яичница с гренками, скрэмбл с самыми разными добавками на выбор, или в мексиканском стиле (с фаршем, болгарским перцем и шампиньонами), английский завтрак (с колбасками и фасолью в томатном соусе). Или даже любопытное «Кюкю» — азербайджанский омлет с кинзой, укропом, петрушкой, орегано, зеленым луком, сливками и сыром фета. Есть и сырники со сметаной или манговым или фисташковым соусом, овсяная каша с орехами (на воде или молоке) или рисовая с карамелизованным бананом и кокосом. А в разделе «Новинки» на завтрак посетителям предлагают перлотто с говядиной в томатном соусе и кукурузную кашу с жульеном.

Адрес: пр-т Ленина 55.

Время завтраков: в будни с 8:30 до 12:00, в субботу — с 8:30 до 14:00, в воскресенье — с 10:00 до 14:00.

Стоимость: от 120 до 290 рублей без напитков.

9. Кофейня «Буланже»

Фото: instagram.com/bulange_coffee/

Заведения сети «Буланже» открываются в разное время, но завтраки везде подаются до 13:00. Можно взять омлет — классический или белковый с добавкой из зеленых овощей, или омлет «четыре сыра». Готовят в кофейне и полнокомплектный «Биг бен», состоящий из глазуньи, поджаренных тостов с семгой и блинчиков с соусом на выбор, или «Бризоль» — омлет с рубленым куриным филе, гренкой с яйцом, печеным перцем, хрустящим беконом и соусом «Песто», или шакшуку. Для тех, кто любит что попроще — вариант из яйца пашот с поджаренным батоном и зеленым салатом. Есть и каши с добавками, ванильные сырники, тосты с маслом, шпинатный блин с лососем. А ещё на завтрак здесь предлагают овощной поке боул — с киноа и сыром фета или яйцом, печёным картофелем, овощами и зеленью.

Ну и, конечно, в «Буланже» большой выбор кофе — классических и авторских вариантов. Есть кофе без кофеина, напитки на альтернативном молоке и без лактозы. А для поклонников чая — моносорта со всего света, интересные смеси и различные горячие напитки с фруктами и ягодами.

Адрес: пр-т Ленина 80; ул. Нахимова, 2; пр-т Фрунзе, 61, пр-т Ленина, 133, пр-т Кирова 5а.

Время завтраков: на пр-те Ленина, 133 — ежедневно с 9:00 до 13:00; на пр-те Кирова, 5а — с 9:00 до 13:00, в выходные — с 10:00 -13:00; в остальных кофейнях завтраки подаются с 10:00 до 13:00 ежедневно.

Стоимость: от 87 до 295 рублей без напитков.

10. Кофейня ProCofe

Фото: instagram.com/procofe_tomsk/

ProCofe открывается не самым ранним утром, в 10:00, но зато завтраки здесь подают весь день. Для любителей каш на выбор — рисовая с грушевым чатни, пшённая с черникой или овсяная с бананом, мёдом и кокосом. Есть сырники, несколько видов омлетов (в том числе шпинатный с копчёным сыром и томатами), опять-таки шакшука, картофельные драники со сметаной и тосты — с сыровяленой шеей и скрэмблом или пастой из нута, авокадо и лососем. В качестве блюда на завтрак можно взять и панкейки из основного меню, которые здесь есть также сладкие (с мороженым и разными соусами) и сытные (с беконом, яйцом пашот и голландским соусом, брынзой, лососем и огурцом или овощами и тофу). Или блины — просто с маслом, или копчёным сыром и овощами, кремом из халвы и карамелью, или с курицей и грибами и жареной ветчиной.

В ProCofe также хороший выбор кофе и особенно чая. А недавно здесь появилась новинка — кофе с шоколадной «бомбочкой» с разными вкусами, которая лопается при добавлении горячего двойного эспрессо.

Адрес: пр- Ленина, 83, пр-т Ленина, 100.

Время завтраков: весь день с 10:00 до 00:00.

Стоимость: от 130 до 235 рублей без напитков.

Текст: Юлия Плеханова, Анна Мацковская

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