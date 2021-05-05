Новые профессии.

Кто проектирует обучающую среду

5 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

Педагогический дизайнер в России сегодня — профессия относительно новая и редкая. Но в современных зарубежных университетах такая позиция как Learning designer или Instructional designer стала появляться еще в 2000-х. И с каждым годом она становится все более востребованной.

В спецпроекте «Новые профессии» вместе с Департаментом труда и занятости населения Томской области изучаем потребности современного рынка и специальности, которые еще малоизвестны, но быстро набирают популярность.

спецпроект Новые профессии 30 лет службе занятости населения Томской области

— Запрос на такую специальность как «педагогический дизайнер» есть и довольно большой. И не только в университетской среде - сегодня это очень востребованная профессия в сфере образовательных технологий в целом. Количество ed tech компаний как в области среднего, так и высшего образования, а также дополнительного и корпоративного обучения быстро растет в последние годы, и если посмотреть банки их вакансий, то можно увидеть, что практически всем требуются педагогические дизайнеры. В нашей стране пока этому учат мало, часто обращаются к иностранным наработкам, но и у нас это направление в последнее время активно развивается, — рассказывает Елена Другова, директор НОЦ «Институт передовых технологий обучения» ТГУ.

По сути, педагогический дизайн — это отдельная область знаний и практики, со своими методиками, подходами, теориями. В американских университетах существуют даже отдельные магистратуры «Instructional design». Можно найти и более короткие курсы — годовые, полугодовые, которые обучают, как проектировать образовательный продукт для разных сред, аудиторий, целей и задач, с использованием разных цифровых инструментов. Коротко говоря, педагогический дизайнер — это проектировщик образовательных продуктов.

Такие специалисты нужны и в университетах, где, в большинстве случаев, преподают не педагоги, а предметные эксперты: математики учат математике, историки — истории. При этом преподаватели, особенно молодые, не всегда обладают знаниями о том, как выстраивать учебный процесс с точки зрения педагогики, современных технологий, формирования цифровой образовательной среды, вовлеченности студентов. Педагогический дизайнер — именно тот специалист, который в этом помогает. Как правило, сам он не занимается преподаванием, и не обязан быть предметником в той или иной области — работая в паре с преподавателем, он помогает ему выстроить учебный курс.

— В российских университетах преподаватели вынуждены сами выстраивать учебные курсы, привлекать дополнительные инструменты, загружать все это в цифровую среду. Это большая дополнительная работа, которая с каждым годом становится все объемнее и сложнее. Здорово, когда есть помощник, который, работая в паре, не трогает содержание курса, но помогает выстроить его с точки зрения современных теорий обучения. Это, по сути, методическая работа. Такая помощь необходима, когда есть жалобы на качество курса, низкую успеваемость, либо необходимо создать новый курс или переориентировать его под нужды конкретного рынка труда, — рассказывает Елена Другова.

В России на данный момент единицы образовательных учреждений обучают новой специальности. В Томске есть своя «Школа педагогического дизайна в смешанном обучении» — год назад она была запущена в ТГУ на базе НОЦ «Институт передовых технологий обучения», в рамках программы «Цифровой университет». При проектировании Школы использовался опыт иностранных экспертов, британских и австралийских университетов. Было проведено уже четыре онлайн-школы, обучение прошли более 400 человек из университетов со всей страны.

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