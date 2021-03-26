Испытание на прочность. Как строился один из самых важных нефтепроводов «Томскнефти»

26 марта 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году «Томскнефть» отмечает юбилей — 55 лет со дня основания. За это время предприятие пережило множество ярких событий.

Одно из них — строительство 80-километрового нефтепровода, соединяющего Вахское месторождение и центральный товарный парк Советского месторождения.

О том, как проходила стройка, и почему она так важна для истории предприятия — в нашем материале.

Вахтовый поселок Вах Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Строительство нефтепровода велось в середине 1970-х годов. Тогда «Томскнефть» решала вопрос с поиском новых резервов, которые могли бы существенно увеличить добычу нефти. Дело в том, что в то время Советское месторождение, бывшее единственным «кормильцем», вошло в фазу стабилизации и бурение новых скважин уже не давало прежнего прироста. Решение нашлось — открытое в 1965 году Вахское месторождение, которое впоследствии вошло в число лидеров по добыче нефти. Однако для разработки требовало проложить трубопровод до центрального товарного парка.

В итоге, одна из самых протяженных транспортных ниток была запущена в 1977 году. К сожалению, не существует опубликованных свидетельств, рассказывающих о том, как проходила столь масштабная стройка. Однако через 21 год история повторилась. Построенный в советское время трубопровод сильно устарел: перестал отвечать производственным требованиям, и, по воспоминаниям современников, буквально «дышал на ладан». Стенки советской нитки не выдержали бы и малейшего увеличения давление. В свою очередь порыв мог бы привести к выводу из строя всего Северо-Вахского региона нефтедобычи. Пришло время глобального обновления. Так на пути от Ваха к Советскому вновь закипела работа.

Строительство нового нефтепровода рядом со старым началась в декабре 1998 года. Поначалу мало кто мог представить, что на месте едва заметных колышков, обозначающих коридор, всего через семь месяцев будет уложена труба.

С самого начала бригады строителей работали круглосуточно. Масштаб и темпы работы удивляли даже бывалых газетчиков, приезжавших на стройку.

«Люди в масках, не обращая внимания на приезжих, продолжали корпеть над сварочными швами. Искры букетом сыпались под ноги сварщиков, утопая в снегу», — описывали в красках происходящее корреспонденты газеты «Томская нефть».

Во главе угла стояло качество: допустимый уровень брака — всего 2%, а у каждого сварочного шва была своя «фамилия». Имена работающих на определенных участках трубы сварщиков записывались в специальный журнал учета. Так во время эксплуатации можно было легко узнать — чье звено, кто варил? Даже незначительные проблемы со швом влекли к отстранению сварщика от работ.

К марту нитка трубопровода уже начала просматриваться. Подрядчики приступили к комплексным работам по обмотке трубы. К апрелю было сварено 72 км из 77,5 км. Параллельно шли работы по ее укладке в траншеи, балластировке и изолированию.

Запланированное на апрель испытание трубы перенесли на май — подвела погода. Строители торопились, нужно было успеть закончить основные работы до полной распутицы.

И вот, в июне основные работы были завершены. А 1 июля 1999 года состоялось официальное открытие нефтепровода мощностью в 3,2 тыс. тонн в год. Уложенная в землю более 20 лет назад труба и сегодня исправно служит, транспортирует в магистральную сеть вахскую нефть.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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