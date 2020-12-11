8 книг, которые спасут эту зиму

11 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Пока жизнь стала гораздо менее насыщенной, почти лишенной путешествий и многих ярких событий, самое время читать. Можно наконец взяться за огромный том мемуаров с комментариями, или открыть для себя редкий английский детектив, хотя и новые увлекательные романы никто не отменял.

Собрали 8 книг в разных жанрах и объемах, которые скрасят пандемические вечера. Есть варианты и для взрослых, и для подростков, и для детей, а некоторые вещи стоит читать всей семьей.

Олег Лекманов. «Жизнь прошла. А молодость длится...» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»

Это идеальная книга для пандемии. Во внушительном томе — мемуары поэтессы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» о жизни литераторов в Петербурге 1910-1920-х годов и подробнейшие комментарии филолога профессора Олега Лекманова с разбором фактов и полным текстов стихов, процитированных в книге.

Воспоминания о своей юности и общении с поэтами Николаем Гумилевым, Осипом Мандельштамом, Михаилом Кузьминым, Михаилом Лозинским, Андреем Белым, Георгием Ивановым и другими культовыми авторами эпохи серебряной веке Ирина Одоевцева написала в эмиграции в 1967 году. В 1987 году 92-летняя поэтесса вернулась в Петербург, а еще через год ее воспоминания издали впечатляющим тиражом 100000 экземпляров. Одних книга очаровывала, у других вызывала сомнения достоверность фактов.

«На берегах Невы» — удивительно оптимистичная и вдохновляющая книга. Хотя речь идет о 1919–1921 годах, времени голодном, холодном и полном опасностей, текст просто заряжает счастьем. Тем более, что «Поэт непременно должен уметь радоваться и веселиться. Веселье и радость вдохновляют», как говорит в мемуарах Николай Гумилев. Одоевцева с упоением вспоминает о юности, о знакомстве с Гумилевым и учебой у него, о своем первом признании как поэта.

Герои получаются у нее очень живыми, интонация повествования — восторженной. Она не сдерживается, когда дает обаятельнейшие портреты своих знакомых, еще в предисловии утверждая: «Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог». Такая книга может поднять настроение даже в дни пандемического уныния, а еще после нее захочется читать тексты тех, о ком в мемуарах идет речь.

Вторая часть, собственно, путеводитель от Лекманова — то, что нужно въедливым читателям, любителям дойти до самой сути. Комментарии, располагающие к неспешному чтению, занимают около 400 страниц книги. Можно узнать, какие факты точны, какие преувеличены, сравнить оценку некоторых событий с цитатами о них же из воспоминаний других авторов. И очень удобно, что в путеводителе представлен текст многочисленных стихов, цитаты которых есть в мемуарах Одоевцевой.

Нина Дашевская. «Тео — театральный капитан»

Детская повесть о мышонке Тео интересна еще и тем, кто неравнодушен к театру. «Они говорят: „Вся моя жизнь — в театре!“. То есть в жизни у них, кроме театра, ничего интересного не происходит», — автор уже на первых страницах книги откровенно иронизирует над всеми, чью жизнь поглотил театр.

Правда, вскоре выясняется, что речь пойдет об опере. Именно там обитает Тео и его родственники. Он и знакомит читателей с устройством театра (в книге даже есть карта здания оперы!). Об особенностях этого необычного мира и своеобразии музыкальных спектаклей Тео рассказывает параллельно с главной историей, хотя в какой-то момент жизнь и опера становятся уже неразделимы.

Главные приключения начинаются, когда мышонок с помощью своего друга, ударника Кости, отправляется в настоящее путешествие на гастроли. Он всю жизнь хотел увидеть море, и оказывается, что воплотить заветное желание возможно, если мечтать страстно и ждать терпеливо. Так что и мы, возможно, еще доберемся до дальних стран…

Рут Ренделл. «С любовью насмерть, Дун»

Старые добрые английские детективы — проверенное средство от скуки и хандры, и они как-то помогают создавать иллюзию незыблемости мира. В пандемию можно обратить внимание на не самых известных в России авторов. Рут Ренделл, она же Барбара Вайн, популярна в родной Британии. Уже первый детектив из серии о ее герое сыщике Вексфорде.

«С любовью насмерть, Дун» увлекателен. Любовь к литературе прежних эпох не доводит до добра: очень заурядную домохозяйку вымышленного уютного городка Кингсмаркхем внезапно задушили в лесу. Неужели эта некрасивая, бедная, почти не выходившая из дома в одиночку женщина могла вызвать у кого-то столь сильные чувства? Разгадка тайны — в прошлом, когда девушка училась и увлекалась филологией. Кстати, в начале каждый главы — цитаты из английских стихов, так что, детектив не только развлекает, но и погружает в мир литературы.

Особенность детективов Ренделл — непредсказуемые, порой при этом вызывающие развязки историй. «С любовью насмерть, Дун» — не исключение, автор постарается удивить читателя.

Елена Клишина. «Спойлеры»

Все смешалось в этой современной повести для подростков: русская классика и современная виртуальная реальность. Перед нами — дневник девятиклассника Захара. Ему повезло, мудрая учительница придумала для нерадивого ученика неординарный способ подготовки к ЕГЭ. В летние каникулы он должен осилить главные книги русской литературы и написать о них в соцсетях.

На его блог подписывается и друг-раздолбай, и интересные одноклассницы, и даже директор школы. И начинается: «Гроза» и «Бесприданница» Островского, «Бедная Лиза» Карамзина, «Барышня-крестьянка» и «Евгений Онегин» Пушкина, «Обломов» Гончарова, «Идиот» Достоевского… Посты, комментарии читателей, сообщения в личку, дневниковые записи об офлайне, где тоже многое происходит… Из этого и складывается повесть.

Литература оказывается не скучным и оторванным от жизни предметом, а становится поводом для дискуссий о феминизме, размышлений о своем будущем, походов в кино с девушками. А посты вызывают разборки среди учителей в школе. И еще выясняется, что бросить читать, и, тем более, писать не так уж и просто.

Мари-Од Мюрай. «Спаситель и сын»

Настоящий книжный сериал создает известная французская писательница Мари-Од Мюрай. В России вышло уже 5 книг-сезонов про Спасителя (это имя!) и его сына. Она часто пишет для подростков, но эта серия скорее для всей семьи. Подросткам интересно наблюдать за постепенным взрослением героев (и сравнивать со своей жизнью), взрослые найдут любопытные психологические наблюдения по поводу семейных отношений. Да и просто интересно читать историю, которая разворачивается в наше время на фоне реальных событий, таких как теракты в Париже.

Главный герой, Спаситель — клинический психолог, который родом с острова Мартиника (что сказалось на его цвете кожи). У него за спиной своя трагедия — гибель жены, да и отношения с родными были очень запутанными. А теперь он один растит сына (кстати, Лазаря, и ему уже в детстве довелось пережить свое «воскрешение»), пробует строить новые отношения и параллельно ведет прием пациентов.

Иногда он слишком погружается в истории клиентов. Сын одной из больных даже перебрался в дом Спасителя. Впрочем, двери дома колоритного психолога открыты для многих, даже для бродяги Жово с очень темным прошлым. И еще у Спасителя плодятся хомяки, им нужно искать новых хозяев… Конечно, такой разнообразной компании скучать не приходится, в каждом сезоне случается многое, свои радости и трагедии. Но главное — в доме, наполненном детьми, животными, смехом и перепалками всегда много жизни и любви.

Ю Несбё. «Королевство»

Этот роман одного из самых известных современных авторов детективов норвежца Ю Несбё не про Харри Холе. К сожалению, поскольку немногие герои могут сравниться по мрачному обаянию с Харри, да и полностью захватывать читателя романы о нем умеют лучше, чем другие истории того же писателя. Но сюжетами о Харри Несбё радует читателя не каждый год, а другие его произведения все равно переигрывают книги многих коллег.

«Королевство» — снежная, зимняя история о жизни двух братьев, Роя и Карла. Они живут в горах, и дорога к дому очень опасна. Однажды с нее сорвался в пропасть автомобиль с родителями братьев. Как выясняется позже, такой случай — не единственная катастрофа в горах.

Книги Несбё не для слабонервных читателей. Здесь не будет серийных маньяков, но придется пережить мучительные истории. Насилие, нелепейшие случайности, превратившиеся в страшные трагедии — все это часть жизни снежного королевства одной семьи, скрывающей много тайн. Зато точно не придется скучать, а сюжетные повороты часто оказываются обманками, играющими с ожиданиями читателей. Выстрелят не все ружья, сработают не все явные параллели. Так что завладеть вниманием и отвлечь от мира реального Несбе по-прежнему умеет.

Борис Акунин. «Мiр и война»

Из-за весеннего карантина Акунин стал писать еще больше, и летом выпустил два детективных романа подряд. Если «Просто Маса» смущал и более предсказуемой, чем обычно у Акунина, историей, и необходимостью постоянно вспоминать, что Фандорин погиб, то «Мiр и война» — это более узнаваемый Акунин. Серия историческая (книга — художественное приложение к 7 тому «Истории Российского государства»).

1812 год. Суровая и разумная помещица наладила жизнь в своей деревне Вымиралово. На дворе война, героиня не боится, а высчитывает, как бы повыгоднее продать зерно. Переживает, не примет ли государь решение отменить крепостное право. Помещица точно знает, что свобода ее крестьянам не нужна, а как дать им возможность развивать хозяйство, она продумала.

Выстроенную жизнь деревни нарушает не только французская армия — в реке стали находить юных утопленниц с переломанными костями. Прогрессивная внучка хозяйки, читающая научные книги, уверена: это маньяк, чей психоз обостряется накануне полнолунья… Финал в Акунинском духе — печальный, но не настолько, каким мог бы быть.

Ирина Обухова-Зелиньская. «Юрий Анненков. Портреты сквозь время».

Пока дочитаешь эту книгу, пандемия, может, и закончится. Это том для медленного чтения, да и 560 страниц большого формата быстро не проглотить.

Юрий Анненков — один из культовых художников ХХ века. У него была долгая и насыщенная жизнь, он стал известен в России еще до революции, затем оказался востребован и в новую эпоху. Он сотрудничал с театрами, отвечал за визуальное решение торжества в честь годовщины Октябрьской революции, иллюстрировал книги, в том числе «Двенадцать» Блока и «Мойдодыра» Чуковского. Писал портреты не только писателей, с которыми дружил, но и политиков, желавших, чтобы их образ увековечил именно он (ему позировали и Ленин, и Троцкий, и многое другие).

В 1924 году Юрий Анненков эмигрировал во Францию, вскоре всерьез увлекся кинематографом, был художником многих фильмов, придумывал для них костюмы, номинировался на «Оскар». Написал книгу воспоминаний «Дневник моих встреч: Цикл трагедий».

Сегодня Анненков — в двадцатке самых дорогих российских художников на аукционах, его портреты уходят за миллионы долларов. Ирина Обухова-Зелиньская много лет исследовала его творчество. После ее смерти коллеги собрали ее статьи в книгу, представили в виде глав о портретах людей из разных сфер. Глазами Анненкова мы видим тех, кто в ХХ веке создавал новое искусство. Писатели и поэты, издатели и литературоведы, режиссеры и актеры, художники и композиторы… Собраны в отдельные главы политики, родственники, друзья, портреты женщин, автопортреты, иллюстрации к книгам, шаржи и карикатуры из журналов.

У каждой работы — своя история. Все они рассказаны простым, не похожим на научный, языком. Здесь можно узнать, как Маяковский занимал в Париже деньги и рыдал, что он теперь больше чиновник, чем поэт, почему Анненков был знаком с Лениным с детства, как рождались портреты одного из близких друзей Анненкова, французского режиссера Макса Офюльса. Конечно, большинство картин в книге тоже представлено, так что можно постепенно рассматривать портреты, читать о них и о героях.

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