Перезагрузка службы занятости в Томске.

Оксана Кравченко:

«Новый формат работы — это искренний сервис вместо „галочек“ и бумажной волокиты»

17 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Службы занятости по всей стране переживают модернизацию. Томская область, наряду с другими российскими регионами, подключилась к этому процессу в этом году.

Какие конкретные изменения в работе службы занятости принесет модернизация? Рассказывает директор Центра занятости населения города Томска и Томского района Оксана Кравченко.

— Оксана Ивановна, расскажите подробнее о модернизации — что конкретно изменится в работе томской службы занятости?

— Наша главная задача остается прежней — помочь людям найти работу и реализовать себя в профессиональной сфере. При этом сделать этот процесс простым и удобным. Реформа системы служб занятости означает отказ от прежних формальных подходов к проблемам соискателей и работодателей. Теперь ставка делается на адресную работу с каждым из них.

Кроме того, модернизация предусматривает перестройку служб занятости по принципу бережливого производства. Это означает сокращение «бюрократической» составляющей работы специалистов, максимум их времени должна занимать помощь соискателям и работодателям в поиске работы и персонала. Сейчас мы активно работаем над оптимизацией существующих процессов. Определяем, как можно минимизировать время и документооборот, чтобы освободить время для новых сервисов, услуг и мероприятий, для качественной работы с людьми.

— Подразумеваются ли какие-то нововведения в работе специалистов службы занятости?

— Безусловно. С 2021 года заработает институт карьерного консультирования. Специалисты службы будут работать комплексно по сопровождению карьеры не только с безработными, но и с теми, кто хочет сменить профессию. Они помогут определить персональный карьерный сценарий для соискателя с учетом его личных качеств и навыков, составить резюме, определиться с профессией, образовательной программой. Новый подход получил свое отражение и в названии, теперь Центр занятости – это Кадровый центр «Работа России».

В 2019 году мы провели подготовительную работу с бизнесом — выяснили, какие сервисы важны и нужны ему сегодня. Еще одно из нововведений — персональные менеджеры, которые будут взаимодействовать с каждым работодателем индивидуально. По сути это такой сервис, который позволяет специалистам службы очень тесно контактировать с каждым работодателем, особенно с крупными компаниями и даже с целыми отраслями. Это позволит сократить время и упростить подбор новых сотрудников. Также в Кадровом центре можно будет организовать собеседование с соискателями в режиме онлайн.

— Обучали ли вы сотрудников дополнительно?

— Модернизация службы неразрывно предполагает соответствующее обновление и развитие системы переподготовки кадров.

Прошли переподготовку или повысили квалификацию, получив новые компетенции, 70 процентов сотрудников. Нам нужно, чтобы они понимали, какие смыслы закладываются в работу модернизированной службы занятости, были готовы к изменениям, новым форматам работы. Новый формат работы — это искренний сервис вместо «галочек» и бумажной волокиты. Прямо сейчас завершается самый большой образовательный блок – основы проектирования деятельности сотрудников центра, когда каждый сотрудник становится участником проектирования новой деятельности и новых процессов.

— Предусмотрены ли какие-то еще новые программы, сервисы для соискателей и работодателей?

Для удобства граждан запускается новый сервис – онлайн-таймпланинг, где все желающие получат доступ к календарю событий центра и смогут регистрироваться на различные мероприятия — ярмарки вакансий от работодателей, тренинги, мастер-классы и так далее, получать рассылку-напоминания и составлять план посещения.

Разработана программа по аутплейсменту персонала («мягкий» переток сотрудников в другую организацию), которая помогает компаниям сократить издержки и в случае расставания с сотрудниками.

В самом центре предусмотрена возможность участвовать в обучающих мастер-классах, онлайн вебинарах, тренингах, проходить короткие микрокурсы.

Служба занятости сегодня должна превратиться в основной источник информации об актуальной ситуации на рынке труда в регионе. Она должна прогнозировать и анализировать, какие профессии и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшее время и давать возможность людям переобучаться. Благодаря модернизации, это станет возможным и доступным для всех.

Фото: Серафима Кузина

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