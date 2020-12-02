10 светильников из Китая, которые еще успеют прийти к Новому году

2 декабря 2020 / Томский Обзор

Этот Новый год обещает пройти в домашнем формате, без гуляний и фейерверков. А значит, стоит особо позаботиться об атмосфере праздника.

В нашем обзоре — 10 уютных и забавных светильников, которые подойдут и для украшения собственного дома, и на подарки. Если поторопиться с выбором, их еще можно получить до Нового года, заказав на каком-нибудь из маркетплейсов.

Космонавт на облачке

Фигурка космонавта на ватном облаке — образ неожиданный, но милый. Светильник имеет 16 цветов и 200 различных световых режимов. Управляется с пульта, но встроенного аккумулятора не имеет: работает только при постоянном подключении через USB.

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Лампа-планета

Небольшая интерьерная лампа-шар 15 см в диаметре на деревянной подставке. Напоминает фантастическую экзопланету. Работает как от сети, так и от аккумулятора.

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Мышь с лампочкой Ильича

Белые или позолоченные мышки держат в лапках винтажные лампочки. Фигурки мышей выполнены в разных положениях, можно купить сразу несколько и рассадить по столу или полкам. Лампочки в комплект не входят!

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НЛО с собачкой

Маленький ночник из силикона в виде летающей тарелки, в которой спит плюшевый котенок или щенок. Работает на аккумуляторе. Переливается 7 цветами подсветки.

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Светильники-шары

Матовые светящиеся шары на каркасах различной формы. Неплохо смотрятся как в композиции, так и по одиночке. Лампочки в комплекте.

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Ретрофутуролампа

Подвесной светильник в ретрофутуристическом стиле разных размеров и цветов. Хорошо компонуются друг с другом.

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Светильник с металлическим абажуром

Довольно крупный подвесной светильник с металлическим абажуром самых разных конфигураций. Снаружи черный, внутри золотой.

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Лампочки на канате

Потолочный светильник в рустикальном стиле. Сделан вручную из натуральной пеньковой веревки. Лампочки к нему нужно будет купить отдельно. Есть варианты с металлической обрешёткой, а еще можно собрать из них целую люстру!

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Бра в лесном стиле

Настенные бра размером около 20 см сделаны из металла. Форм много, среди них самые интересные — это оленьи рога. Есть и просто цветы, кольца или квадраты со скругленными углами.

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Бра-кольцо

Прикроватные светильники в виде шара на металлическом каркасе. Немного напоминают кольцо с камнем. Или космический объект.

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