Пять историй людей, которые готовы помогать другим найти свой карьерный путь

18 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В Томской области, как и во многих других регионах России, в этом году проходит модернизация служб занятости. В частности, все они будут переименованы в кадровые центры «Работа России».

Чего ожидают от модернизации непосредственно специалисты службы? Собрали пять историй от работников томского Кадрового центра.

Ксения Толмачева: ведет сообщество для заявителей Центра в Инстаграм и помогает обучаться молодым мамам

— Я окончила гуманитарный факультет ТУСУРа, в 2018 году получила диплом бакалавра по направлению «Социальная работа». Однажды случайно встретила однокурсницу, которая уже работала в Центре занятости. Она порекомендовала мне отправить резюме. Я так и сделала, прошла собеседование и приступила к работе. С первого дня мне понравилась атмосфера в центре. Здесь было то, что нужно — дружный коллектив, корпоративная культура и нацеленность на результат.

Сейчас я работаю инспектором отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения. В мои обязанности входит организация процесса обучения женщин, воспитывающих детей до семи лет. Я принимаю заявки на обучение, переобучение, повышение квалификации, передаю информацию специалистом по закупкам, приглашаю заявителей на регистрацию и выдачу направлений. А еще слежу за процессом обучения, выдачей документов о полученном образовании и помогаю мамам в трудоустройстве.

Свою работу я стараюсь максимально «оцифровать» — веду электронную базу заявителей, анкеты на заявки принимаю в электронном виде. Создала небольшое онлайн-сообщество в Инстаграме, чтобы было удобнее общаться с заявителями. На следующий год мы планируем возобновить очные встречи с молодыми мамами для проведения тренингов и мастер-классов. И содействовать женщинам в гарантированном трудоустройстве после завершения обучения.

От модернизации службы занятости я жду многого. Для меня важно, что будет создан отдел карьерных консультантов — они помогут с поиском работы, составлением резюме, сопроводительного плана и плана поиска работы, расскажут как лучше вести себя на собеседовании с работодателем. Лично я планирую оказывать карьерные консультации, проводить семинары и тренинги по поиску работы, в том числе в онлайн-формате. Надеюсь, в ближайшем будущем это станет возможным.

Наталия Сиротина: организатор юридической работы с желанием развиваться

— По образованию я юрист. И не было ни дня в моей жизни, чтобы я не работала. В силу специфики профессии, мне постоянно приходилось иметь дело с бумагами — документы, документы, документы... И вот настал момент, когда я решила, что пора что-то менять. Уволилась с работы и встала на учет в Центр занятости. Меня включили в картотеку высококвалифицированных специалистов, а спустя месяц пригласили на собеседование к работодателю — директору Центра, предложили должность юриста. И я поняла, что здесь меня ждет именно то, чего я хочу — без бумаг, конечно, не обойтись, но в первую очередь меня ждет работа с живыми людьми и их проблемами.

Два года пролетели незаметно, работы было много, скучать было некогда, было интересно. И вот я — начальник отдела и заместитель директора. Оказалось, что и здесь я угадала: в Центре занятости заинтересованного, квалифицированного, активного специалиста обязательно ждет карьерный рост.

Сегодня в мои обязанности входит организация работы юридического отдела. Это означает юридическое сопровождение всей деятельности Центра, государственных услуг по всем направлениям и непосредственные контакты с людьми.

Я, как и мои коллеги, связываю определённые ожидания с модернизацией службы занятости. В частности, хочется более творческого подхода со стороны специалистов к оказанию услуг. Например, возьмем услугу по самозанятости. Наши усилия будут направлены не только на то, чтобы выявить сильные стороны личности, определить, сможет ли конкретный человек реализоваться как предприниматель, но также мы будем давать знания по бухгалтерии, экономике, рекламе, поможем в составлении бизнес-плана. Найдем наставника — предпринимателя с опытом, который уже получил у нас аналогичную услугу, преуспел, и дальше с его помощью будем вводить нашего подопечного в профессиональное сообщество, отслеживать его дальнейший путь и, возможно, впоследствии прибегать к его помощи уже в качестве эксперта.

Я думаю, что новая служба занятости станет хорошей площадкой для совместных проектных сессий для сотрудников, работодателей, представителей образовательных учреждений и других наших партнеров. Рассчитываю, что появятся дополнительные возможности для реализации собственных нестандартных идей. Да, все выше перечисленное приведет к появлению и дополнительных обязанностей у специалистов, но это не пугает: «дорогу осилит идущий».

Елена Перевозчикова: работает с внедрением и совершенствованием обслуживающих сервисов

— Центр занятости населения — мое первое место работы. Я закончила университет по специальности «Психология», обратилась в Центр, меня внесли базу соискателей. Через несколько месяцев пригласили на собеседование и предложили работу психолога в службе занятости. Я работала и одновременно училась на вечернем отделении юридического факультета ТГУ. Завершив образование, перешла на должность юриста. Спустя три года приступила к исполнению обязанностей директора Центра занятости Томского района.

Сегодня я заместитель директора. Вряд ли надо объяснять степень ответственности и обязанности заместителя руководителя по отношению к сотрудникам. Свои обязанности по отношению к клиентам я вижу в организации и совершенствовании процесса предоставления услуг в сфере занятости. Работа в Центре занятости командная, и только согласованные действия всех отделов дают хороший результат. Мы добиваемся предоставления услуг такого качества, чтобы клиенты остались довольны.

Для нас реализация нацпроекта по повышению производительности труда и поддержки занятости стартовала 9 января этого года в 9 часов утра. Начали с технологий бережливого производства — после семинара от «Регионального инжинирингового центра» мы сразу внедрили их в свою работу. Сейчас новая служба занятости представляется мне единой площадкой для всего, что связано с профориентацией, трудоустройством, работой. В идеале — наши специалисты будут сопровождать человека по всей трудовой траектории от школы до предприятия и предлагать эффективные решения на каждом этапе, мотивируя к профессиональному развитию и достижениям. Процесс поиска работы будет более доступным для населения и эффективным для работодателя. Откроются такие сервисы как, например, карьерное консультирование, содействие в самозанятости, сервис для граждан и работодателей, где будет предложено выбрать мастер-классы и тренинги, или даже самим стать спикером и поделиться опытом.

Этот год стал вызовом для нас, всем сотрудникам пришлось быстро перестраиваться на дистанционный формат работы, но мы справились. К нам поступают тысячи заявок онлайн, но все обратившиеся граждане получают необходимую помощь. И одной из моих задач в модернизированной службе занятости будет внедрение и совершенствование обслуживающих сервисов.

Наталья Ионова: простраивает профессиональные и карьерные траектории соискателей

— В Центр занятости населения впервые я попала как клиент — искала работу. Инспектор предложила мне пройти профориентацию у психолога. Я прошла, а позже получила приглашение на вакансию ведущего психолога в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения.

В мои обязанности входит оказание услуг по профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации соискателей на рынке труда. Мы с коллегами разрабатываем и проводим тематические тренинги, семинары и мастер-классы для безработных. Это и групповые встречи, и индивидуальные консультации, и всегда адресный подход. Оценить реальную помощь от взаимодействия с психологом может только сам клиент, поэтому конечно, я счастлива, когда слышу слова благодарности в свой адрес. Для меня ключевым результатом моей работы является успешное простраивание совместно с соискателем его профессиональной и карьерной траектории и в конечном итоге — обретение желанной работы.

В обновленной службе занятости я продолжу карьеру ведущего психолога. К уже применяемому адресному подходу добавится комплексный, который включает в себя помощь клиенту как в профессиональном, так и в личностном самоопределении. При таком подходе моя работа будет сосредоточена на многогранном развитии личности клиента. Это позволит решать не только его краткосрочные проблемы вроде сокращения, изменения состояния здоровья и других вопросов, но и подготовит человека к реализации профессиональных планов на долгосрочную перспективу.

Полина Ефименко: консультирует работодателей и готова опробовать концепцию lifelong learning на себе

— Работу в Центре занятости населения мне предложили в отделе содействия трудоустройству выпускников ТГУ. Я окончила университет в этом году, моя специальность — «Социология». На предложение я согласилась сразу, поскольку не представляла, где в такое непростое время готовы принять молодого специалиста без опыта.

И вот я в отделе анализа рынка труда и информационной политики, у меня удобное рабочее место. Здесь созданы все условия для результативной работы, и я стараюсь оправдать ожидания коллег. Суть моих обязанностей — взаимодействие со специалистами отделов кадров организаций, которые планируют высвобождение сотрудников. Я по телефону консультирую работодателей о процедуре высвобождения сотрудников в соответствии с законом и соблюдением прав работников. Вношу в реестр сведения о любых изменениях. Я постоянно учусь: разбираюсь с нормативными документами, задаю вопросы, слушаю и смотрю, как работают сотрудники отдела. Здесь есть с кого брать пример! Я успела понять, как важна роль наставника. Чтобы новичок качественно выполнял должностные обязанности, его необходимо обучить, помочь разобраться с законами, рассказать о тонкостях работы, поделиться опытом.

Я жду, что благодаря модернизации сотрудники будут ближе к людям и станут реальными индивидуальными консультантами для каждого обратившегося к ним человека. А соискатели увидят перспективу для собственного профессионального развития и построения карьеры. Хорошее решение — минимизировать бумажную работу и перевести информацию в цифровой формат.

Поскольку я работник новый, мне сложно представить, как изменятся мои задачи. Конечно, чему-то придется учиться заново, но это совсем не пугает. Мне нравится концепция непрерывного образования, когда человек учится на протяжении всей своей жизни. За lifelong learning — будущее!

Фото: Серафима Кузина

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