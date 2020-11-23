С заботой о природе.

Молодой специалист «Томскнефти» стала призером X научно-технической конференции компании «Газпром нефть»

23 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Специалист управления по охране окружающей среды «Томскнефти» Анна Барановская стала призером X научно-технической конференции компании «Газпром нефть».

Работа Анны, посвященная перспективам использования водных растений для очистки нефтезагрязненных вод, стала лучшей в спецноминации «Лучший перформер» секции «HSE Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда и гражданская защита». Победа в этой номинации традиционно присуждается за самостоятельную реализацию сложного или крупного проекта.

В этом году X конференция молодых специалистов среди работников дочерних обществ и совместных предприятий блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» проходила в формате онлайн и состояла из двух этапов. Финальный этап состоялся 12 и 13 ноября. Участие в конференции приняли более 100 молодых специалистов. В десяти тематических секциях жюри рассмотрело 99 проектов и 35 докладов. Специалисты «Томскнефти» представили на суд жюри восемь докладов.

Анна Барановская Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Темой очистки водоемов с помощью растений Анна заинтересовалась будучи еще студенткой. В университете она занималась изучением состава ряски, ее способностей поглощать элементы окружающей среды. Позднее, уже работая в «Томскнефти», решила подробнее заняться темой применения ряски для очистки водоемов от нефтяных загрязнений. В настоящий момент для этих целей в компании используют специальные биопрепараты. Анна решила сделать ставку именно на природный материал.

— Вместе с учениками «Роснефть-классов» мы работаем над созданием оборудования, которое позволило бы максимально эффективно применять ряску для очищения загрязненных вод, — рассказывает Анна. — Грубо говоря, чтобы она не хаотично плавала по поверхности, а была сосредоточена в требуемом нам месте, мы могли бы контролировать ее численность и повышать эффективность использования. Результаты лабораторных испытаний, которые мы же получили, демонстрируют потенциально высокую эффективность применения этого метода в природных условиях. Уникальность разработки заключается в ее простоте. Мы просто берем природный объект, улучшаем его, и возвращаем в привычные условия, чтобы использовать в дальнейшем для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Максимально просто, максимально легко и экономически оправданно.

Анна непосредственно работает с двумя видами ряски, которые обитают на поверхности воды. В первую очередь она эффективна в пресных водоемах со стоячей водой или в реках со слабым течением, поскольку растет на поверхности и у нее нет связи с дном. В то же время ряска демонстрирует хорошие результаты не только в деле очищения воды от нефтяных загрязнений, она также насыщает воду кислородом, создавая благоприятные условия для поддержания нормальной жизни водоема.

— Ряска имеет высокую толерантность к внешним условиям среды, в том числе перепадам температур. Это многолетнее растение, она поднимается на поверхность, когда становится теплее и опускается на дно, когда холодает. Таким образом, мы можем использовать ее с момента прорастания до первых снегов, — рассказывает Анна.

Ряска легко размножается, неприхотлива, может обходиться без воды до двух суток, а, значит, легко переносит перемещение с одного объекта на другой.

— Это уникальное растение, — отмечает Анна. — Существует даже целое международное объединение, которое занимается разведением ряски для изготовления корма для скота, домашней птицы, из нее делают салаты, супы, используют в медицине, есть лекарства на основе экстракта этого растения. Спектр использования ряски очень широк, в том числе она может быть очень полезна и в нефтяной индустрии.

Стать призером научно-технической конференции компании «Газпром нефть» было нелегко, признается Анна. Конкуренция была высокой, многие конкурсанты представляли разработки, уже получившие свое практические подтверждение.

— Участие в подобных конференциях — это очень хороший опыт и важный этап в работе над собственным исследованием, — подчеркивает Анна. — Специалист детально рассматривают твою идею со стороны, оценивают ее продуманность, перспективность. Работа с экспертным жюри мне очень помогла: они четко разобрали, где в моей работе плюсы, где минусы, на что следует обратить внимание. Можно сказать, что конференция — это еще один шаг в подтверждении правильности выбранного направления исследования.

Работа над проектом продолжается. В настоящее время Анна составляет карту встречаемости ряски на территории месторождений Общества. На лето запланированы опытно-промышленные испытания — оценить, как ведет себя растение в разных водоемах.

— На уровне «Томскнефти» моя инициатива уже получила одобрение. Сейчас я работаю над паспортом метода, чтобы представить его уже на уровне «Роснефти» и получить объективную оценку. В дальнейшем этот метод может быть использован не только у нас в обществе, но и в других нефтяных компаниях.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: