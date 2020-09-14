День нефтяника и день Стрежевого — единый праздник

14 сентября 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Никакая пандемия не в силах лишить людей праздников. Пусть в нынешнем году их проводят иначе, без больших концертов и крупных турниров, но все равно важные слова звучат и награды находят героев.

Так было и в Стрежевом, где недавно отметили профессиональный праздник покорителей недр. Он утвержден в 1965 году в честь успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.

У Стрежевого особые отношения с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, поскольку город и главное добывающее предприятие Томской области ровесники. Давно возникла традиция объединять два повода для торжества.

Чествовать передовиков на промыслах – незыблемая традиция «Томскнефти», ее продолжили и в 2020 году. На каждом крупном месторождении побывали заместители генерального директора «Томскнефти». Они тепло поздравили обладателей заслуженных наград.

Заместитель генерального директора «Томскнефти» по снабжению Владислав Часнык вручает благодарность НК «Роснефть» оператору товарному Татьяне Илавской

В этом году различные знаки признательности за свой труд и профессионализм получат более двухсот работников компании. 18 сотрудникам вручили почётные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации. 61 работник отмечен наградами от компаний-акционеров «Роснефть» и «Газпром нефть». Пятерым в течение года присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Праздничный десант начался на Лугинецком месторождении. Здесь награды вручали заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Дмитрий Иванович Щепотин и заместитель генерального директора по снабжению Владислав Альбертович Часнык. Они подчеркнули, что на промысле работают настоящие мастера своего дела и пожелали бережно передавать опыт следующему поколению нефтяников. Преемственность профессионального опыта – основа процветания «Томскнефти».

Первый заместитель генерального директора «Томскнефти» по производству Игорь Евгеньевич Ремизов награждает слесаря-ремонтника Ильшата Аскатовича Сарварова

На Лугинецком месторождении первую и потому особенно значимую награду — почётную грамоту АО «Томскнефть» ВНК — получил мастер цеха по обслуживанию электрооборудования Лугинецкой газокомпрессорной станции Юрий Лукьянов. Он окончил университет в 2004 году, с той поры работает в компании. Был слесарем по ремонту технологических установок, машинистом технологических компрессоров, а с 2009 года трудится мастером. Награда стала для него приятным сюрпризом и помогла ярче ощутить праздник.

Благодарностью компании «Роснефть» отметили начальника цеха контрольно-измерительных приборов, автоматики и связи Алексея Ожегова. Его жизнь связана с нефтянкой с 1999 года, когда он участвовал в запуске Стрежевского НПЗ. Через год начал работать на Лугинецком месторождении, был одним из тех, кто строил Лугинецкую газокомпрессорную станцию. А когда её ввели, остался работать прибористом, после получил должность мастера. Через несколько лет его повысили до заместителя начальника цеха, семь лет назад он возглавил подразделение. Алексей Борисович отметил, что приятные поощрения мотивируют на дальнейшую работу. Хотя он свое дело любит независимо от наград – у него даже хобби связано с электроникой и программированием. Оборудование на станции современное, работать с ним интересно, поэтому на вахты Ожегов отправляется с радостью.

От имени коллектива «Томскнефти» стрежевчан поздравил заместитель генерального директора по правовой работе, корпоративной и региональной политике Вячеслав Владимирович Кориков

Что касается основных празднований, то мэр Стрежевого Валерий Михайлович Харахорин с коллегами лично поздравил с днем города и Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности почётных граждан города. Конечно, не с пустыми руками – градоначальник вручал юбилейные знаки «75 лет Томской области», а также приятное дополнение – корзины с фруктами и сладостями.

Каждый год в честь праздника в городе обновляют Доску почёта. В 2020 году на ней девять портретов работников «Томскнефти».

На городскую Доску почета в этом году занесены имена девяти работников "Томскнефти"

Стрежевскую Доску почета в этом году украсил портрет механика цеха поддержания пластового давления №1 «Томскнефти» Алексея Валентиновича Дабижа

Трогательный и яркий момент – торжественная часть возле здания администрации города. Звучит гимн России— и мэр Стрежевого Валерий Михайлович Харахорин, заместитель генерального директора по правовой работе, корпоративной и региональной политике АО «Томскнефть» ВНК Вячеслав Владимирович Кориков, председатель Думы городского округа Маргарита Николаевна Шевелева поднимают флаги Томской области, города Стрежевого и «Томскнефти».

Одна из семей, награжденных медалью «За любовь и верность», — Резниковы. Глава семьи Владимир Григорьевич Резников с внучкой

Пожалуй, самая символичная часть торжества — поздравления семейных пар. Тех, чья история выдержала испытание временем наградили медалью «За любовь и верность» (таких пар в этом году было три). Также поздравили только что созданные семьи – тех, кто зарегистрировал брак в день рождения города.

Молодожены со стажем и без

Красивой точкой праздничной церемонии стало возложение цветов к Памятнику первопроходцам томской нефти и основателям города Стрежевого – о них в городе не забывают никогда. В Стрежевом всегда гордятся и своим прошлым, и настоящим - талантливыми людьми, значимыми достижениями.

Текст: Мария Симонова

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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