«За любовь и верность». История семьи Калугиных

30 июля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Валерий Михайлович и Вера Алексеевна Калугины — одни из тех, кто в этом году получил общественную награду «За любовь и верность» в Томской области. 50 лет они прожили в любви и согласии и в этом году отметят золотую свадьбу!

О том, как чете Калугиных удалось на долгие годы сохранить любовь и уважение, а также воспитать замечательных детей, рассказали сами «золотые молодожены».

Первая любовь

Познакомились Вера и Валерий в 1965 году, еще в школе — учились они в городе Ишиме, юноша классом старше девушки.

— Первый раз я пришла на новогодний вечер в школу в восьмом классе, до этого меня не отпускали родители, — рассказала Вера Алексеевна. — В этот вечер и приглянулись друг другу. Он был обаятельный, симпатичный, черная шевелюра.

Начали встречаться, дружить. После школы Валерий на три года уехал учиться в Тобольск, затем ушел служить в морфлот, а Вера осталась в городе Ишиме, поступила в педагогический институт. Но разлука только стала проверкой чувств молодых людей, и 2 октября 1970 года Валерия и Веру официально объявили мужем и женой.

Город строился

В Стрежевой семья Калугиных впервые приехала в 1983 году. Там уже давно жила младшая сестра Веры Алексеевны. Она и рассказала о красивом, молодом, строящемся городе.

Вера Алексеевна сразу после приезда в Стрежевой начала работать учителем математики в восьмилетней школе, а 1989 году перешла учителем математики в среднюю школу №6. В 1997 году ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Её трудовой стаж учителя составил 31 год. Выработав свой педагогический стаж, продолжала работать еще 8 лет со студентами класса техникума на базе школы.



Валерий Михайлович, окончивший сельское профессионально-техническое училище по специальности «Мастер сельского строительства», стал прорабом участка № 1 службы инженерно-технической комплектации и обеспечения материалами в тресте «Томскнефтестрой». За время работы занимал должности от старшего мастера до главного инженера. В 1996 году был переведен заместителем начальника службы материально-технического обеспечения в аппарат Управления производственно-технологической комплектации «Томскстройнефть» ОАО «Томскнефть» ВНК. В 1998 году переведен в ООО «Стрежевойнефтестрой» старшим мастером ПТК, откуда и ушел в 2002 году на заслуженный отдых.

— Строили мы жилые дома, промысловые объекты, автомобильные дороги, — вспоминает Валерий Михайлович. — Все объекты были интересные, хотя и непростые, но самая запомнившаяся мне стройка — наш СОК (спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник» АО «Томскнефть ВНК», — прим. ред). Основным подрядчиком были американцы. У них были и субподрядные организации — из Финляндии, Турции, Чехии, Германии. Строили наши, но супервайзеры, которые это оборудование обслуживали, настраивали, были из иностранцев. Хотя и не без помощи наших специалистов, которые уже потом все это эксплуатировали.

На пенсию Валерий Михайлович ушел в 55 лет, хотя силы, по его словам, еще были. Просто время пришло, нужно дорогу уступать молодым.

На пенсии Валерий Михайлович много читает, любит разгадывать кроссворды, летом собирает грибы и ягоды. Вера Алексеевна выращивает цветы, вышивает картины, увлекается бисероплетением. И, конечно, с удовольствием проводят время среди детей и внуков, а теперь уже и правнуков.

— 50 лет пролетели — как один год, — говорит Валерий Михайлович. — Работа, дети, город строился... Раньше работали, не считая часов. Позавтракал — на работу бежишь, вызывали и в выходные, по месяцу были командировки. Сейчас время течет медленно, образ жизни поменялся. Живем спокойно, размеренно.

Династия

Калугины воспитали замечательных дочерей, как и их родители, они имеют крепкие семьи.

Жанна — работает в нефтяной отрасли, Юлия — в сфере культуры, Анна — в сервисном предприятии нефтяной отрасли.

Дочери имеют многочисленные грамоты и награды за добросовестный труд, общественную работу и заслуги перед городом.

Трое внуков взрослые, уже работают, младшие внучки учатся в школе. Подрастают и правнуки.

Уехать из Стрежевого Калугины не хотели никогда. Как и в выборе друг друга, город они выбрали сердцем на всю жизнь:

— Девочки, внуки и правнуки все здесь, куда мы без них? Семья — это опора, на которой основывается наша жизнь. Это совместные хлопоты, печали и радости, счастливые моменты. Наилучший способ преподавания семейных ценностей — это примеры, демонстрируемые самими родителями, наглядные и искренние. Ведь только собственным примером можно показать и научить, как необходимо жить в семье, в которой растут детишки, царят любовь, искренность, честность, взаимопонимание, гармония, доверие, уважение, — это и будет являться основными семейными ценностями в их будущем.

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