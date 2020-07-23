Почерк сварщика. Сотрудник «Томскнефти» стал Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности

23 июля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«У каждого сварщика свой почерк. Я свои стыки сразу узнаю, как и стыки своих коллег, которые долго работают. Хотя мы ставим на изделии свое клеймо, но и без него можем сказать, кто где работал», — говорит электрогазосварщик АО «Томскнефть» ВНК Анатолий Жуков.

22 июля Президент России подписал Указ о награждении сварщика с почти сорокалетним стажем почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Мы расспросили у Анатолия Васильевича о том, как он пришел в профессию и за что любит свою работу.

Родом Анатолий Жуков из Казахстана, но уже давно считает себя стрежевчанином, так как живет здесь с 1982 года. С этого же времени работает сварщиком, а с 1993 года с небольшим перерывом — в «Томскнефти».

— Первый раз со сваркой познакомился, вы не поверите, в 14 лет, — рассказывает Анатолий Васильевич. — Тогда молодым ребятам можно было устроиться подработать на лето, и я работал в совхозе на строительстве гаража. Принеси — подай, естественно, квалификации ведь не было никакой. И там сварщик был, варил арматуру, решетки. Меня это заинтересовало, попробовал — вроде, что-то получаться стало. В один день сварщик заболел и не вышел на работу. Я попробовал поработать вместо него, но опыт был не очень удачным: сварки столько нахватался, что три дня не мог глаза открыть! Думал, вообще ослепну. Я для себя зарекся, что никогда не буду сварщиком. Но получилось так, что после армии пошел работать по этой специальности. Появилась у меня все-таки тяга, и на этот раз все нормально сложилось.

Уже в Казахстане у Анатолия появилась семья, родился старший сын. А потом он решил попытать счастья на нефтяном Севере. Сначала переехал один, а через полгода к нему перебрались и жена с ребенком. Целых 8 лет, пока не получили квартиру, жили в новом микрорайоне в вагончиках, но об этом времени Анатолий Жуков вспоминает с ностальгией:

— Жили дружно, все друг друга знали, даже не закрывалось ничего на замок. Соседи, знакомые — все помогали друг другу. Когда родились малыши-близнецы, я работал неподалеку в городке, когда подросли — уже выезжал на месторождения.

Постепенно, за время своего долгого труда, Анатолий Васильевич объехал больше половины Томской области. Трудно найти месторождение «Томскнефти», на котором бы он однажды не работал. Но притом, что работа знакома ему досконально, ощущения скуки так и не появилось:

— У нас нет ни одного дня, чтобы не было работы разной, интересной. Нам, кто давно работает, эта работа хорошо знакома, но она каждый раз новая, на другом объекте или кусту. Объектов было очень много, и все непростые — по транспортной доступности, по комфорту проживания. Бывало, приходилось жить в вагончиках, и ночью работать приходилось, чтобы сдать объект в срок. Не бывает повторения, чтобы каждый раз одно и то же делал.

Сейчас цех, где работает Анатолий Жуков, обеспечивает сварочными работами все объекты на Советско-Соснинском месторождении и ближайших к нему промыслах. Электрогазосварщик подчеркивает, что в его работе никогда нельзя говорить: «Я сделал». Только «мы», только бригада.

— Ощущение команды важно, от этого много зависит, — говорит он. — И все в команде должны работать на совесть. Но так обычно и бывает, ведь человек, которому неинтересна его работа, долго на промысле не задержится.

В свободное от работы время Анатолий строит дачу. Раньше, говорит, построить не получилось, потому что дети хотели уехать из Стрежевого, и родители потом вслед за ними. Но жизнь сложилась так, что вся семья осела в северном городе. Все трое детей работают, хотя в нефтяной промышленности только старший, его работа связана с инновационными технологиями. Есть уже трое внуков, двое из них окончили первый класс.

— Мне здесь нравится. Раньше тянуло на большую землю, и жена говорила: «Давай, уедем». Но недельку побудем в гостях у родственников — и домой хотим, — улыбается Анатолий.

А к своему новому статусу Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности, как и к другим многочисленным отраслевым грамотам и благодарностям, по его словам, Анатолий относится спокойно:

— Просто работаю нормально, на совесть, чтобы не стыдно было.

Текст: Катерина Кайгородова

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