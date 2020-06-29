«Томскнефть» выпустит более полумиллиона мальков в реки Обь-Иртышского бассейна

29 июня 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть ВНК» выпустит молодь рыбы ценных пород в реки Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Это мероприятие проводится ежегодно в качестве компенсации ущерба, причиненного водным ресурсам при строительстве или реконструкции производственных объектов.

Так, в 2019 году компания выпустила в реку Томь более 40000 мальков осетра сибирского, 50000 мальков нельмы 230 000 мальков пеляди. В этом году будет выпущено более 530 000 молоди муксуна и нельмы в реки Обь-Иртышского бассейна.

— При осуществлении любой хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на водный объект и с изменением среды обитания, путей миграции рыбы, условий размножения, должны осуществляться мероприятия по их воспроизводству. Данное требование закреплено в законе №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов», — говорит начальник управления по охране окружающей среды АО «Томскнефть» ВНК Андрей Варавин. — Мы строго выполняем эти требования, за собственный счет выпуская молодь рыбы в естественные водоемы до окончания работ по строительству или реконструкции объектов, которые так или иначе воздействуют на водные ресурсы.

Сколько рыбы каких пород и где нужно выпустить, определяет Росрыболовство. Как правило, это рыба ценных пород: сиговые, такие как муксун, нельма, пелядь, а также краснокнижный сибирский осетр. Молодь рыб по договору с нефтедобывающей компанией выращивается на специализированных рыбоводных комплексах. Затем ее доставляют в цистернах на берег водоемов и выпускают в воду при помощи длинных гофрированных шлангов и даже обычных контейнеров.

Кроме воспроизводства рыбных ресурсов, «Томскнефть» занимается рекультивацией земель, которые были загрязнены по причине инцидентов на промыслах. В план рекультивации этого года включено более 60 га загрязненных земель, которые практически поровну расположены на территории Томской области и ХМАО. Надо сказать, что ежегодно план рекультивации сокращается практически на 5 га, это связано с уменьшением количества порывов на трубопроводах и сокращением площади загрязненных земель.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: