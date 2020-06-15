От меча до иконы. Экскурсия по реставрационным мастерским краеведческого музея
Мало кто знает, что в деревянном домике на улице Максима Горького находятся реставрационные мастерские краеведческого музея.
Практически не имеет значения, в насколько плачевном состоянии музейные предметы сюда попали. У вещей, которые выходят от реставраторов, вид такой, будто они долгие годы хранились не на чердаках, свалках или в земле, а на музейных полках. Работает в реставрационных мастерских всего 6 человек, и у каждого своя специализация. Мы понаблюдали за их работой и узнали секреты мастерства.
Масляная живопись
В этой мастерской реставрируют картины, написанные маслом. Этот популярный во все века материал художников со временем теряет свой первоначальный вид: появляются трещины, сколы, загрязнения красочного слоя; повреждается и сам холст. Спасти ценный музейный экспонат может только тщательная, вдумчивая, почти ювелирная работа реставратора.
В Томском краеведческом музее реставрацией масляной живописи занимается Наталия Порфирьевна Добрынина. За 40 лет она отреставрировала более 700 картин!
Какие музейные предметы включать в план на реставрацию, решает, во-первых, выставочный отдел, во-вторых, реставрационный совет. Если музей планирует выставку, то нужные для нее экспонаты включаются в первоочередной план. Например, для выставки «#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых» были отреставрированы живописные работы начала ХХ века.
Когда срочных заявок нет, реставратор работает по плану — в него попадают предметы, состояние которых требует срочной реставрации. Как, например, портрет мужчины на зеленом фоне (о нем известно, что он три года был охранником Ленина): на полотне прорыв, и вспучился красочный слой. Если бы картину вовремя не поставили на реставрацию, краска начала бы осыпаться и потери были бы более значительными.
Иногда сам красочный слой находится в хорошем состоянии, а вот холст, на котором была написана картина, поврежден. Тогда его дублируют на новый холст или «подводят кромки», чтобы можно было поместить картину в раму.
Краски при реставрации используются современные, но Наталия Порфирьевна старается учитывать особенности периода, в который написана картина. Например, в XIX веке были только свинцовые белила, значит, их и надо использовать.
На реставрацию одной картины может уйти и месяц, и два года — все зависит от того, в каком состоянии она находилась до того, как попала в музейные мастерские. Сохранность живописи, в основном, зависит от условий хранения — но еще и от манеры художника. Чем тоньше слои тонировок, тем дольше они сохраняют свой цвет и вообще остаются в лучшем состоянии, чем картины, написанные пастозными мазками.
Древнерусская живопись
В отдельной мастерской реставрируют живопись, написанную темперными красками. В основном, это иконы: как народные, так и написанные в иконописных мастерских.
Сейчас в краеведческом музее хранится относительно небольшое количество старинных икон, так как в 80-х годах почти вся коллекция иконописи перешла в только что образованный художественный музей. В основном, те иконы, которые сейчас хранятся в фондах ТОКМ, были приобретены уже после разделения.
Живопись маслом и темперой, по словам реставраторов, довольно близки друг к другу, поскольку у них может быть одинаковой и основа, и приемы, но специфика есть. Например, в иконописи использовались более чистые — локальные — цвета, а также часто встречалось золочение в фоне, орнаментах, при изображении нимбов.
Еще одна особенность реставрации икон в том, что здесь, в отличие от светской живописи, не восстанавливаются утраченные лики и фрагменты большой площади — на их место просто наносят нейтральный фон.
Металл
Металлические древности более прочны, чем иконы или живописные полотна, но и они нуждаются в реставрации. Пролежав в земле много веков, металл ржавеет и разрушается. Когда дело касается металла, в основном, речь идет не о реставрации, а о консервации - это хоть и не останавливает процесс разрушения металла полностью, но замедляет его в сотни раз.
Каждый металл или сплав требует своих методов, и чтобы правильно их выбрать, надо определить состав изделия. Реставратор Владимир Фадеев делает это на глаз, основываясь на знаниях и опыте. Здесь олова побольше, здесь поменьше, а здесь, скорее всего, есть еще и цинк — оценивает он сплавы по внешнему виду. И приступает к работе при помощи инструментов и реактивов.
Мебель
Вся мебели, которую можно увидеть на выставках в краеведческом музее, прошла реставрацию у Анатолия Кандинского. Например, на фотографиях он работает над стулом из гарнитура Асташева.
Это большой гарнитур красного дерева из коллекции краеведческого музея, в который входит около 20 стульев, 10 кресел, 2 дивана. Чтобы стул обрел свой изначальный вид, мастер должен поработать как следует: где-то подклеить, где-то подчистить, вырезать, залакировать.
Одна из самых сложных задач — восстановить сиденье. Оно сохранилось, но в неважном состоянии: ткань истрепалась, а в набивке из конского волоса завелась моль. Набивку сохранят старую, только переберут и вычистят конский волос, выведут насекомых. А вот ткань восстановлению уже не подлежит. Реставраторы обычно ищут похожую ткань с фактурой и рисунком, похожим на исторический — причем, покупают их в самых обычных магазинах, хотя и необязательно в Томске.
Дерево и предметы этнографии
Все, что не живопись, не металл и не мебель (впрочем, мебель тоже), восстанавливают в мастерской по реставрации дерева и предметов этнографии. Здесь работает Сергей Дементьев. Например, к нему в мастерскую попадает обувь, которую находят во время раскопок. Такие, как эти кожаные тапочки без задников, которые обнаружены в одном из погребений Богородице-Алексиевского монастыря.
Занимается Сергей Андреевич и реставрацией изделий из бересты. Причем, методика восстановления этого хрупкого материала у него своя собственная. По словам мастера, береста боится только пересыхания, и это надо прежде всего учитывать при работе с ней.
А вот ореховый сундучок с потайным отделением, в котором хранили письменные принадлежности, документы и деньги. В мастерскую он попал видавшим виды, без днища. Чтобы восстановить ценный предмет, сначала пришлось долго искать подходящую дощечку из ореха, тонировать ее в цвет старого дерева, восстанавливать технологию. Сейчас музейный предмет готов к экспозиции.
В реставрационных мастерских можно увидеть еще много чудес. Некоторые из вещей, может, не самые ценные, но интересные и колоритные, после реставрации так и остаются в мастерских, что делает их похожими на небольшой самостоятельный музей.
Текст: Катерина Кайгородова
Фото: Серафима Кузина