От меча до иконы. Экскурсия по реставрационным мастерским краеведческого музея

15 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Мало кто знает, что в деревянном домике на улице Максима Горького находятся реставрационные мастерские краеведческого музея.

Практически не имеет значения, в насколько плачевном состоянии музейные предметы сюда попали. У вещей, которые выходят от реставраторов, вид такой, будто они долгие годы хранились не на чердаках, свалках или в земле, а на музейных полках. Работает в реставрационных мастерских всего 6 человек, и у каждого своя специализация. Мы понаблюдали за их работой и узнали секреты мастерства.

Масляная живопись

В этой мастерской реставрируют картины, написанные маслом. Этот популярный во все века материал художников со временем теряет свой первоначальный вид: появляются трещины, сколы, загрязнения красочного слоя; повреждается и сам холст. Спасти ценный музейный экспонат может только тщательная, вдумчивая, почти ювелирная работа реставратора.

В Томском краеведческом музее реставрацией масляной живописи занимается Наталия Порфирьевна Добрынина. За 40 лет она отреставрировала более 700 картин!

Наталия Порфирьевна Добрынина, реставратор масляной живописи высшей категории, заслуженный художник России

Какие музейные предметы включать в план на реставрацию, решает, во-первых, выставочный отдел, во-вторых, реставрационный совет. Если музей планирует выставку, то нужные для нее экспонаты включаются в первоочередной план. Например, для выставки «#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых» были отреставрированы живописные работы начала ХХ века.

Когда срочных заявок нет, реставратор работает по плану — в него попадают предметы, состояние которых требует срочной реставрации. Как, например, портрет мужчины на зеленом фоне (о нем известно, что он три года был охранником Ленина): на полотне прорыв, и вспучился красочный слой. Если бы картину вовремя не поставили на реставрацию, краска начала бы осыпаться и потери были бы более значительными.

На заднем плане — портрет человека из охраны Ленина

Иногда сам красочный слой находится в хорошем состоянии, а вот холст, на котором была написана картина, поврежден. Тогда его дублируют на новый холст или «подводят кромки», чтобы можно было поместить картину в раму.

Краски при реставрации используются современные, но Наталия Порфирьевна старается учитывать особенности периода, в который написана картина. Например, в XIX веке были только свинцовые белила, значит, их и надо использовать.

Палитра реставратора

На реставрацию одной картины может уйти и месяц, и два года — все зависит от того, в каком состоянии она находилась до того, как попала в музейные мастерские. Сохранность живописи, в основном, зависит от условий хранения — но еще и от манеры художника. Чем тоньше слои тонировок, тем дольше они сохраняют свой цвет и вообще остаются в лучшем состоянии, чем картины, написанные пастозными мазками.

Древнерусская живопись

В отдельной мастерской реставрируют живопись, написанную темперными красками. В основном, это иконы: как народные, так и написанные в иконописных мастерских.

Сейчас в краеведческом музее хранится относительно небольшое количество старинных икон, так как в 80-х годах почти вся коллекция иконописи перешла в только что образованный художественный музей. В основном, те иконы, которые сейчас хранятся в фондах ТОКМ, были приобретены уже после разделения.

«Тайная вечеря», икона XIX века

Живопись маслом и темперой, по словам реставраторов, довольно близки друг к другу, поскольку у них может быть одинаковой и основа, и приемы, но специфика есть. Например, в иконописи использовались более чистые — локальные — цвета, а также часто встречалось золочение в фоне, орнаментах, при изображении нимбов.

Микроскоп — один из инструментов реставратора древнерусской живописи

Еще одна особенность реставрации икон в том, что здесь, в отличие от светской живописи, не восстанавливаются утраченные лики и фрагменты большой площади — на их место просто наносят нейтральный фон.

Металл

Работает мастер Владимир Анатольевич Фадеев, реставратор археологического металла

Металлические древности более прочны, чем иконы или живописные полотна, но и они нуждаются в реставрации. Пролежав в земле много веков, металл ржавеет и разрушается. Когда дело касается металла, в основном, речь идет не о реставрации, а о консервации - это хоть и не останавливает процесс разрушения металла полностью, но замедляет его в сотни раз.

Металлические предметы попадают в мастерские в разном состоянии

Каждый металл или сплав требует своих методов, и чтобы правильно их выбрать, надо определить состав изделия. Реставратор Владимир Фадеев делает это на глаз, основываясь на знаниях и опыте. Здесь олова побольше, здесь поменьше, а здесь, скорее всего, есть еще и цинк — оценивает он сплавы по внешнему виду. И приступает к работе при помощи инструментов и реактивов.

Археологический металл после работы реставратора

Мебель

Мебельная мастерская

Вся мебели, которую можно увидеть на выставках в краеведческом музее, прошла реставрацию у Анатолия Кандинского. Например, на фотографиях он работает над стулом из гарнитура Асташева.

Это большой гарнитур красного дерева из коллекции краеведческого музея, в который входит около 20 стульев, 10 кресел, 2 дивана. Чтобы стул обрел свой изначальный вид, мастер должен поработать как следует: где-то подклеить, где-то подчистить, вырезать, залакировать.

Работает Анатолий Егорович Кандинский, реставратор первой категории

Одна из самых сложных задач — восстановить сиденье. Оно сохранилось, но в неважном состоянии: ткань истрепалась, а в набивке из конского волоса завелась моль. Набивку сохранят старую, только переберут и вычистят конский волос, выведут насекомых. А вот ткань восстановлению уже не подлежит. Реставраторы обычно ищут похожую ткань с фактурой и рисунком, похожим на исторический — причем, покупают их в самых обычных магазинах, хотя и необязательно в Томске.

Дерево и предметы этнографии

Все, что не живопись, не металл и не мебель (впрочем, мебель тоже), восстанавливают в мастерской по реставрации дерева и предметов этнографии. Здесь работает Сергей Дементьев. Например, к нему в мастерскую попадает обувь, которую находят во время раскопок. Такие, как эти кожаные тапочки без задников, которые обнаружены в одном из погребений Богородице-Алексиевского монастыря.

Сергей Дементьев за работой

Занимается Сергей Андреевич и реставрацией изделий из бересты. Причем, методика восстановления этого хрупкого материала у него своя собственная. По словам мастера, береста боится только пересыхания, и это надо прежде всего учитывать при работе с ней.





Дементьев держит в руках берестяной туес

А вот ореховый сундучок с потайным отделением, в котором хранили письменные принадлежности, документы и деньги. В мастерскую он попал видавшим виды, без днища. Чтобы восстановить ценный предмет, сначала пришлось долго искать подходящую дощечку из ореха, тонировать ее в цвет старого дерева, восстанавливать технологию. Сейчас музейный предмет готов к экспозиции.

Ореховый сундучок с двойным дном

В реставрационных мастерских можно увидеть еще много чудес. Некоторые из вещей, может, не самые ценные, но интересные и колоритные, после реставрации так и остаются в мастерских, что делает их похожими на небольшой самостоятельный музей.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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