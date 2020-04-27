По следам войны: как стрежевские поисковики помогают восстанавливать истории семей

27 апреля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

За плечами стрежевского отряда «Память» почти 20 лет поисковой работы на местах сражений Великой Отечественной войны.

Отряд ведет работы в Калужской и Псковской областях. По итогам 28-и экспедиций поисковики обнаружили и подняли останки 599 бойцов, командиров и летчиков ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии.

Уже много лет спонсорскую помощь отряду оказывает АО «Томскнефть» ВНК, а сотрудники предприятия и его дочерних обществ принимают активное участие в экспедициях отряда. У каждого — своя семейная история, в которой оставила глубокий след война.

Денис Голендухин, электрогазосварщик ООО «Энергонефть Томск» (дочернее предприятие АО «Томскнефть» ВНК)

В копилке Дениса Голендухина, электрогазосварщика ООО «Энергонефть Томск», а по совместительству и заместителя поискового отряда «Память», уже больше десятка экспедиций. Все началось в 2005 году, когда отец привел Дениса в стрежевской клуб «Десантник». Сначала была секция стрельбы, через полгода — кадетский отряд, а затем и поисковый. В свою первую в жизни экспедицию Денис отправился осенью 2007 года.

— Это было под Псковом, город Остров, мне было 13 лет. Целый месяц мы жили в палатках на берегу озера. Мне, городскому мальчишке, было интересно, но, конечно, сложно. Учился тогда всему — и колоть дрова, и стирать, и мыть посуду песком, и подшивать воротнички. Тогда же, в 2007-м, случились первые находки — гильзы, саперные лопатки, каски. Обычное дело при раскопках, но для меня эти предметы были настоящим чудом. Потом уже, когда набрался поискового опыта, стал относиться к этому проще, — рассказывает Денис.

Экспедиции следовали одна за другой. В 2012 году он пошел в армию, но после завершения службы сразу отправился в очередную поездку.

— В 2015 году я нашел своего первого именного солдата. Местный житель показал нам место, где был то ли погреб, то ли дом с погребом. Рассказал, что там, на глубине, массовое захоронение солдат. И вот, начали мы копать: метр, два, три копаем, уже силы на исходе... Ближе к вечеру, на глубине 3,5 метров начали откапывать останки. Подняли одного солдата, второго, а рядом с третьим я нашел медальон. Потом вскрыли, прочитали — это был красноармеец Иван Иванович Касаткин. Что для меня значила эта находка — словами не описать, даже руки затряслись.

Во время той же экспедиции после долгих раскопок в месте, которое также указал местный житель, были найдены останки еще одного бойца, имя которого сразу удалось установить, — капитана Меркушева Михаила Ананьевича, вспоминает Денис. А в июле 2017 года во время экспедиции отряда «Память» в заповеднике «Калужские засеки» были найдены останки 27 солдат. У одного из них Денис тоже обнаружил медальон на имя Василия Егорович Ильина.

— Самая тяжелая, но интересная моя экспедиция была в 2016 году в Ульяновском районе Калужской области. Тогда мы вели работы на месте крушения самолета «ЯК-1». Весной забили точку, а летом приехали на раскопки. Откапывали долго — пошли куски алюминия, фюзеляж, добрались и до двигателя. Но справиться за одну поездку с ним не удалось, заканчивали работу осенью. Достали двигатель в сборке и привезли в Стрежевой.

На войне погиб прадед Дениса — Илья Михайлович Клевакин. Родился он Свердловской области в селе Клевакино 2 августа 1911 года. В октябре 1941 года его призвали добровольцем в шестой воздушно-десантный корпус парашютистом-десантником, где он служил до июля 1942 года. После на основе корпуса была сформирована 40 гвардейская стрелковая дивизия, Илья Михайлович попал в 111 Гвардейский стрелковый полк. А в декабре 1942 года пропал без вести на границе Сталинградской и Ростовской областей. В 2011 году Денис начал поиски прадеда и ему повезло — удалось установить, что тот похоронен в Ростовской области, станция Обливская. Пока попасть на могилу своего предка не удалось, говорит Денис, но в будущем это непременно случится.

— Конечно, экспедиции меняют тебя — не сразу, не за одну поездку, постепенно. Меня поисковая работа, безусловно, изменила в лучшую сторону — я повзрослел, появился свой внутренний стержень. Что меня толкает снова и снова возвращаться на места сражений? Солдаты, которые по-прежнему лежат там, в лесах, болотах, — они и заставляют. И то, что многие годами ищут и ищут хоть какую-то информацию о своих погибших родственниках, и им можно помочь.

Александр Ростов, заместитель директора по экономической безопасности томского филиала ООО «РН-Сервис»

У Александра Ростова, попечителя поискового отряда «Память» своя семейная история. На войне сражались его отец и деды. Вместе с поисковиками Александр побывал в местах, где сражался отец, немало интересного о прошлом своих родных нашел и в архивах.

— Помню, когда я еще ходил в детский сад, воспитательница мне всегда говорила, что мой отец — герой. Он показывал мне свои награды, помню его красивую форму — он давал ее одевать. Когда занялся историей отца, выяснил, что он, будучи 17-летним сержантом, начинал свой боевой путь как раз в тех местах, где сегодня ведет раскопки отряд «Память». Его призвали в феврале 1943 года, только в сентябре 43-го ему исполнилось 18. К этому времени он уже был командиром минометного расчета и первый свой бой принимал под Хвостовичами в Калужской области. Когда я посмотрел как руководитель поискового отряда «Память» Марат Санаев занимается документальным поиском, тоже начал изучать. И буквально по дням установил, как отец начинал свой боевой путь в Хвостовичах — прямо с 20 июля и по сентябрь. Как его полк наступал и отступал, какие потери нес. Думаю, если бы отец был жив, ему тоже было бы очень интересно все это, — рассказывает Александр.

Пока вместе с отрядом «Память» Александр побывал всего в одной экспедиции, но останавливаться на этом не планирует, говорит, затягивает.

— Хорошо помню свои впечатления от той «Вахты памяти». Поехал на своей машине с прицепом, взял вездеход, потому как местность болотистая. Доехали до реки Рессета (Хвастовический район Калужской области — прим. ред.). Отец ее оборонял, у меня есть фотографии, записи, где он описывал эти события. Осень, дожди... Отец — командир минометного расчета, надо тащить этот миномет, а их там всего три человека. Кому-то ствол достался, кому-то мины, а кому-то эта станина, которая, наверное, килограмм 50 весит. И я представлял, как они все это хозяйство тащили... Потом мы зашли в лес, Марат рассказал, что здесь дивизия отца стояла и обороняла рубеж. Я там нашел часть от гранаты, думаю — может отец и потерял. Ощущения внутри такие... Не описать.

Отец Александра дошел до Кенигсберга, там и встретил Победу. После войны домой не вернулся, отправился в Уфу, где познакомился со своей будущей женой. В Уфе появилась на свет старшая сестра Александра, после семья переехала в Германию, где родился уже сам Александр. Его родители занимались охраной и эвакуацией оборудования, но прожили всего год, а после демобилизации частей перебрались в Томск, где и остались.

— Отец на меня очень повлиял. Военная закалка осталась у него до конца жизни, во всем был исключительный порядок. Не стало его в 2001 году. Его медали я передал на хранение в музей. Сам всегда хожу в «Бессмертном полку» с портретами отца и деда. И сын мой все знает про своих дедов. Он сейчас в Москве учится на режиссера неигрового кино. Тоже хочет съездить в экспедицию, снять документальный фильм. Осенью отправимся, если все сложится.

Поисковый отряд «Память» был создан при оборонно-спортивном клубе «Десантник» города Стрежевого в 2001 году. Отряд является членом Томского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». В ходе экспедиций с 2006-го по весну 2020 года поисковики обнаружили и подняли останки 599 советских бойцов и командиров, а также летчиков. Удалось установить имена 46 воинов, считавшихся пропавшими без вести. По медальонам, наградам, именным вещам, номерам самолетов и моторов идентифицированы останки 10-ти солдат, сержантов и 12-и офицеров. Отряд также является участником Всероссийского проекта «Небо Родины» и занимается полевым и исследовательским авиационным поиском. На сегодняшний день найдены места падения более 43 советских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. В режиме подъема и идентификации находится 22 самолета. На местах падений обнаружены останки 13 летчиков и двух воздушных стрелков-радистов, из них установлены имена 8 погибших пилотов. Останки 4-х летчиков доставлены отрядом в 2019 году на малую родину и торжественно захоронены. Останки еще двух летчиков будут доставлены в Воронежскую область и Краснодарский край нынче, в год 75-й годовщины Великой Победы.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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