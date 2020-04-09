«Огнера» против коронавируса. Как в Томске шьют многоразовые маски

9 апреля 2020 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В первое время пандемии защитные маски превратились в дефицитный товар: объявление «Масок нет!» висело на двери каждой аптеки.

Но швейные предприятия Томской области экстренно наладили выпуск многоразовых немедицинских масок, которые стали удобной, экологичной и экономичной альтернативой одноразовым. Мы побывали в швейном цеху одного из таких предприятий — ООО «Огнера» и увидели, как шьют эти средства индивидуальной защиты.

— Наше предприятие работает уже 26 лет, — говорит директор «Огнеры» Лидия Криводуд. — На сорокалетие когда-то себе подарила вот это все. Шьем костюмы для рыбалки и охоты на все сезоны, рабочие костюмы для строителей, работников УФСИН, сотрудников ДПС. Также шьем фланелевые халаты, сорочки, медицинские принадлежности — все, что просят. Наступило время коронавирусное — к нам пришли оптовики: «Вы маски не шьете?». Ну, надо — будем шить. У нас была маска, сняли с нее лекало, сшили образец — не понравилось. Переделали: там добавили, там убавили, в итоге выбрали золотую середину, чтобы она всем подходила, всем была удобна. Так и выпускаем маски уже третью неделю. Тысяч 115 сшили.

Сырье для масок — большие полотна черной и белой бязи. Из них в раскройном цехе выкраивают прямоугольные заготовки.

— Сначала делаем намел: раскладку наносим очень экономично, чтобы не было выпадОв, — объясняет технологию Лидия Никитична. — Потом кладем делаем настил: 50, 80, 100 полотен. Сверху покрываем намелом и рассекаем вертикальным ножом. Получается пачка полуфабрикатов, 2-3 тысячи штук. Каждая работница берет себе пачку и начинает шить.

Разделения труда при производстве нет: каждая швея изготавливает маску от начала и до конца.

Технология несложная: сложить прямоугольник пополам, заложить две резиночки, прострочить, вывернуть, сделать складку посередине, еще застрочить… В день одна работница сшивает 120-130 масок.

Маски сделаны из качественной бязи и служить могут долго. Только после каждого использования их необходимо простирать в теплой воде с хозяйственным мылом, а затем прогладить горячим утюгом. Цвета пока только «классические» — черные и белые. Но Лидия Никитична не исключает, что они выпустят и какое-то количество цветных масок, если удастся найти подходящую ткань.

Что бы там ни говорили, защитные маски остаются одним из эффективных средств профилактики вирусных инфекций. Для заболевшего человека ношение маски вообще обязательно, если он не хочет заразить окружающих. Но и здоровым людям, по данным сайта стопкоронавирус.рф, не лишним будет использовать маску при поездках в общественном транспорте и посещении публичных мест.

Спрос на продукцию «Огнеры» все эти недели только продолжает расти. Большую часть отгружают крупным оптовикам:

— Администрация, департамент потребительского рынка, дали объявление по телевизору с нашими координатами, и теперь у нас отбоя нет, — говорит Лидия Криводуд. — В основном, предприятия берут по полторы, по две тысячи. Продовольственники, заводы, аптеки брали — очень много. Но продаем и в розницу. У нас два магазина: в торговом центре «Виктория» на Каштаке и в «Метелице» на Курганском, немного в ТЦ «999».

Купить маски можно и прямо в швейном цехе: на окнах висят объявления. В любом количестве, начиная от одной штуки. Цена единая, вне зависимости от партии: 40 рублей. По словам Лидии Криводуд, из-за роста стоимости ткани и резинки цену пришлось поднять вдвое, но сейчас ее держат на одном уровне.

— В стране страшный вирус и страшная ситуация, неизвестно, как все будет, — говорит директор «Огнеры». — Президент говорит, что переломный период еще не настал. Мы готовимся. Что нужно будет больницам, медицинским учреждениям — готовы выполнить любой заказ. Халаты, бахилы, постельные принадлежности — все это можем шить.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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