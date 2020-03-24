Талантливое поколение: Полина Гагарина поделилась опытом с юной певицей из Северска

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: vk.com/pokoleniye_m

По итогам сезона — 2019 северчанка Ксения Старцева неожиданно для себя стала победительницей конкурса «Студии Полины Гагариной», который проходит в рамках благотворительного творческого проекта МТС «Поколение М».

И вот, в конце февраля девушка получила свой приз — известная певица встретилась с ней и поделилась некоторыми секретами профессионального мастерства.

Студентка психологического факультета ТГУ, Ксения начала свой творческий путь еще в пять лет в вокальной студии «Радужка». Там она прозанималась около 10 лет, после чего на время забросила творчество. Вернуться к нему Ксения решила год назад. Купив укулеле, а затем и гитару, девушка начала записывать песни.

«Сначала это были каверы, потом мне друг как-то сказал: „Может быть, ты попробуешь делать свои песни?“. В детстве у меня была такая идея, я стихи для себя сочиняла, — вспоминает Ксения Старцева. — А потом что-то случилась в жизни всякая непредвиденная романтика, и захотелось попробовать создать песню. Записала, и реальный фидбэк был от людей, когда ее выложила».

Позже в ее жизни появился проект «Поколение М». О нем Ксения узнала из Instagram и решила попробовать свои силы, отправив свою песню «Выше».

«Конечно, я хотела выиграть. Ролик я загрузила в мае и уже даже забыла о конкурсе, когда в конце июля мне позвонили и сказали, что я выиграла. Я была удивлена и испытала весь спектр эмоций: из озноба бросало в жар, — рассказала Ксения Старцева. — Так как я хочу записать собственный альбом, мне было важно знать мнение Полины Гагариной о моем творчестве, хотелось задать ей очень много вопросов, и я рада, что „Поколение М“ подарило мне такую возможность».

Долгожданная встреча состоялась в Москве меньше месяца назад. На встрече Ксения первым делом спросила у Полины, как справиться с волнением перед выступлением (которое, кстати, Ксения испытывала во время беседы).

«Никак. Волнение — обязательная опция артиста. Если оно исчезает, то, в принципе, мне кажется, надо заканчивать этим заниматься. Это адреналин, трепет, это — обязательно. Конечно же, нужно сублимировать волнение в энергию, во что-то более позитивное, нежели в атрофию конечностей, — отметила Полина Гагарина. — Но это решается только практикой».

Ксения, конечно, поинтересовалась, почему именно её песню Полина отметила, как лучшую.

«Я всегда выбираю сердцем. Важен не только голос и его масштаб. Важны энергетические моменты. В твоей песне мне показалось, что все идет из души, очень искренне, и это цепляет даже через экран», — ответила Полина Гагарина.

Один из главных вопросов, которые интересовали Ксению — есть ли у Полины объединение, которое занимается молодыми талантами.

«Я, наверное, когда-то к нему приду. Это безумно трудоемко, но это моя мечта. Я очень хочу помогать таким ребятам. Слава богу, у нас есть такие проекты, как „Поколение М“», — сказала Полина.

В конце встречи известная певица вручила Ксении диплом победителя, отметив, что это лишь «первая маленькая ступенька» и пожелав, чтобы ее «лестница была долгой и очень высокой».

Встреча с Полиной Гагариной стала для Ксении весомым мотивирующим зарядом.

«Я поняла, что я это пишу не просто себе в тетрадь, это нравится людям, — вспоминает Ксения Старцева. — Мне кажется, подобные конкурсы просто необходимы всем, кто хочет себя попробовать, о себе заявить. Нужно всем творческим ребятам участвовать в таких проектах. Это очень хороший старт, поэтому, я уверена, что нужно не бояться и пробовать».

Сейчас Ксения продолжает пишет песни, осваивает программы, помогающие в создании музыки и заканчивает запись альбома и готовится его презентовать. Девушка планирует дать первый большой концерт в Томске в конце апреля, на котором представит собственные песни для всех любителей её творчества. А познакомиться с ним можно в группе ВКонтакте.

Это не первый случай, когда в конкурсах «Поколения М» выигрывают ребят из Томской области. Два года назад группа школьников из села Малиновка стали третьими на конкурсе «Кинозал», также организованном в рамках проекта творческого благотворительного проекта компании МТС. Короткометражный фильм «Offline-родители и online-дети» высоко оценили члены жюри конкурса. Таким образом, благодаря проекту, ребята со всей России могут добиться успеха, их таланты заметят - при этом не важно, живут они в больших городах или поселках.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа компании МТС, которая реализуется в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями. Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

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