В десятке лучших: «Томскнефть» привезла награды с X Зимней спартакиады «Роснефти»

18 марта 2020 / Партнерский материал / Фото: Елена Банникова

Сборная команда АО «Томскнефть» ВНК приняла участие в Зимней спартакиаде ПАО НК «Роснефть».

Юбилейная, десятая, корпоративная спартакиада прошла в Уфе и собрала рекордное количество участников — порядка 700 спортсменов из 38 дочерних обществ «Роснефти».

Команда «Томскнефти» по итогам соревнований показала отличный результат — сборная предприятия вошла в десятку лучших.

Полный состав

Церемония открытия X Зимней спартакиады «Роснефти»

Команда «Томскнефти» принимает участие в спартакиаде «Роснефти» с 2014 года. И последние несколько лет спортсмены предприятия выступают во всех дисциплинах программы.

— Зимняя спартакиада «Роснефти» проходила в Уфе уже в четвертый раз, и это большой плюс для нас, — рассказывает ведущий специалист по спортивной работе первичной профсоюзной организации АО «Томскнефть» ВНК и руководитель делегации предприятия Алексей Верещака. — Когда команда приезжает в этот город, появляется ощущение, что мы приезжаем домой. Мы уже хорошо знаем всю инфраструктуру, где какие объекты находятся, это очень удобно при подготовке.

В программу спартакиады вошли четыре вида соревнований — хоккей с шайбой на льду, лыжные гонки, (в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин и эстафета), конькобежный спорт (также индивидуальный зачет и эстафета) и такой нестандартный вид состязаний как эстафета на санях.

— Во всех видах мы представили практически полные команды, — говорит Алексей Верещака. — В хоккее у нас было 11 из 12 участников, и это лучшие из лучших, те, кто готов добиваться высоких результатов. К сожалению, на предприятии пока нет сотрудников, которые целенаправленно занимаются конькобежным спортом, поэтому на лед пришлось выходить спортсменам, занимающимся другими дисциплинами.

Путевка в высшую лигу

Наибольшего результата стрежевчане добились в хоккее — по итогам всех встреч команда вошла в тройку призеров. К этому результату шли несколько лет, совершенствовали не только процесс подготовки, но и состав команды, добавляя все более сильных игроков. В своей группе команда «Томскнефти» сыграла четыре игры, и все они прошли «всухую» — нефтяники забили 31 шайбу.

— У нас была очень хорошая статистика: два матча по 7:0, еще два — 8:0 и 9:0. Соперники отметили наш уровень. Было очень приятно, когда представители других команд приходили посмотреть на нашу игру, просто поболеть за нас, — отмечает Алексей Верещака.

В финале за первое и второе места хоккеисты «Томскнефти» состязались с командой Ангарского НПЗ. Это очень сильный соперники, чьи позиции защищают профессиональные спортсмены. Игра была тяжелой — стрежевчанам приходилось постоянно отражать атаки. А в итоге у них — серебряный кубок турнира и путевка в высшую лигу.

— Ребята отыграли на 200 процентов, боролись до последнего, — подчеркивает Алексей Верещака. — Да, мы уступили первое место, но если говорить об опыте, который дали нам эти соревнования, то мы только выиграли. В целом результатом очень довольны, нам запомнятся эти достижения. И на следующий год мы переходим уже в высшую лигу, будем играть с профессиональными командами, где уровень гораздо выше.

Заслуженное «золото»

Больше всего призовых мест сборная «Томскнефти» завоевала в лыжных гонках. Состав команды в этой дисциплине не меняется уже три года, и нынешняя спартакиада принесла новые успехи. Татьяна Белова в гонке на 5 км в своей возрастной группе смогла приехать первой. Это «золото» особенно ценно, поскольку соперницы Татьяна прежде, будучи членами сборной России, принимали участие в Олимпийских играх.

— Для меня это первая индивидуальная медаль в спартакиаде «Роснефти» и сразу — «золото», — рассказывает Татьяна. — Вообще во всех спартакиадах, где мы участвуем, я всегда была в десятке сильнейших, чаще всего на 7-м месте. В прошлом году немного не хватило до призового места — тогда в индивидуальной гонке я стала четвертой. В нынешнем все сложилось. В принципе, подготовка ничем особенно не отличалась, но помогла наша мягкая зима — с ноября мы встали на лыжи и практически каждый день тренировались. Еще помогли сборы, которые организовала для своих спортсменов «Томскнефть». Пораньше приехали на место, адаптировались, вышли на трассу, на которой проходили соревнования.

Татьяна Белова

Результат Татьяны на 5-километровой дистанции — 15 минут 40 секунд, от соперницы ей удалось оторваться на целых 13 секунд. Конкурировать было сложно, попасть в призовые было тяжело, признается Татьяна. Но победа получилась безоговорочной, представители других команд специально подходили, чтобы поздравить лыжницу с первым местом.

Каких-то долей секунды не хватило другим лыжникам — Марине Шеенко и Юрию Казакову — чтобы занять призовые места. Но зато по итогам смешанной эстафеты в копилке сборной «Томскнефти» — бронза.

— Во многом в нашу пользу сыграло то, что мы накануне провели жеребьевку, — рассказывает руководитель команды Алексей Верещака. — Сделали тактический ход — лыжников посильнее поставили бежать вторыми и по ним уже отсекали время. То есть более сильные соперники не могли уже ориентироваться по нам, а мы наоборот ориентировались по другим. Это была уже гонка не столько силовая, столько интеллектуальная — нужно было высчитывать, кто кого догоняет, где сколько нужно прибавить, наблюдать было интересно. В целом наши мужчины выступили достаточно успешно, заняли пятое место в индивидуальной гонке. Ну и мы хорошо себя показали в смешанной эстафете, где женщины бежали 3 км, мужчины 5 км. Здесь тоже один из лучших результатов — третье общекомандное место.

В беге на коньках от сборной «Томскнефти» выступали спортсмены из других дисциплин — хоккеист Евгений Завьялов и лыжница Татьяна Белова. Выход на лед был сложным: накануне изменилось расписание хоккея и Евгению пришлось пожертвовать игрой, чтобы участвовать в конькобежном спорте. В индивидуальных зачетах высоких результатов добиться не удалось, но зато сборная «отыгралась» в смешанной конькобежной эстафете — команда прошла в одну четвертую финала и заняла 12 место.

— Пожалуй, самая неоднозначная дисциплина — это эстафета на санях, — отмечает Алексей Верещака. — Она не является официальным видом спорта, но и не развлечение. Ввиду того, что ставки были очень высокие, не справились с волнением, не смогли показать хорошие результаты.

Лучшие спортсмены, лучший капитан

По традиции в рамках Зимней спартакиады «Роснефти» присваивались не только звания чемпионов, но и неофициальные титулы. И здесь команда «Томскнефти» снова отличилась. Так, Юрий Казаков и Татьяна Белова были признаны самыми успешными участниками в своих возрастных группах в лыжных гонках. Лучшим игроком сборной «Томскнефти» стал хоккеист Сергей Борисенко. А еще в этом году впервые выбирали лучшего руководителя команды — здесь победа досталась капитану стрежевчан Алексею Верещаке.

В целом по результатам X Зимней спартакиады сборная «Томскнефти» заняла 9 место в общекомандном зачете. Учитывая, что количество участников растет с каждым годом, и «Томскнефть» удерживает свои позиции в десятке лучших, результат стабильный.

Достигается это большим трудом. Для спортсменов проводятся обязательные тренировочные сборы. Кроме того, Юрий Казаков и Татьяна Белова накануне корпоративной спартакиады побывали в Москве и приняли участие в масштабных соревнованиях по лыжным гонкам среди компаний ТЭК России. Результат — максимально высокие места в своих возрастных группах. Татьяна завоевала «золото» на дистанциях в 3 и 5 км. Юрий Белов стал чемпионом на трассах в 5 и 10 км. А после уже вся команда отправилась в Уфу для подготовки непосредственно к спартакиаде.

— Будем работать и дальше, готовить новых участников, чтобы они могли полноценно выступать в отдельных видах спорта. В частности, искать конькобежцев, — говорит Алексей Верещака. — Работать всегда есть над чем. В прошлые годы мы практиковали не только подготовительные сборы, но и проводили мастер-классы, приглашали именитых спортсменов. Думаю, есть необходимость вернуться и к этой практике. Большую благодарность хочется выразить нашему предприятию за возможность тренироваться и достигать успехов.

Церемония награждения победителей X Зимней спартакиады «Роснефти»

Текст: Анна Мацковская

Фото: Елена Банникова

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