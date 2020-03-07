Фотофонд. 30+ портретов томичек прошлого
7 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Р.И. Корытова с подругами, 1941 г. Из фондов ТОКМ
Фотофонд
В Фотофонде краеведческого музея хранится множество женских портретов. Знаменитые и неизвестные; юные и в годах; с семьей и на работе, на митингах и на отдыхе...
Больше всего здесь фото из семейных альбомов. Иногда имена можно прочесть на оборотной стороне снимка, и в этом случае мы публикуем их в подписи, иногда эти портреты дошли до нас безымянными. Просто вглядитесь в эти милые лица, посмотрите, как менялись прически и мода с конца XIX до середины ХХ века.
Семейный портрет. 1880-е
За роялем. конец ХIХ в.
Пристань на р. Томи
1. Рождественская Юлия 1911 г.
2. Портрет молодой девушки. нач. ХХ в.
3. Портрет молодой женщины
4. Фотопортрет девушки в народном костюме
5. Портрет девушек
6. Неизвестные. Из материалов М.А. Фёдоровой и В.П. Кудрявцева. нач. ХХ в.
7. Портрет молодой женщины у окна нач. ХХ в.
8. Портрет [Валентины - Граевской М.Ф. и Жуковской]
9. Ольга нач. ХХ в.
10. Две девушки с ребёнком 1910-е гг.
2. Портрет молодой девушки. нач. ХХ в.
3. Портрет молодой женщины
4. Фотопортрет девушки в народном костюме
5. Портрет девушек
6. Неизвестные. Из материалов М.А. Фёдоровой и В.П. Кудрявцева. нач. ХХ в.
7. Портрет молодой женщины у окна нач. ХХ в.
8. Портрет [Валентины - Граевской М.Ф. и Жуковской]
9. Ольга нач. ХХ в.
10. Две девушки с ребёнком 1910-е гг.
Шатилов М.Б. с женой 1910-е гг.
1. Фотопортрет молодой женщины
2. Кледя Максимова
3. Портрет молодой женщины
4. Женский портрет 1910 г.
5. Фотопортрет девочки 1910-е гг.
2. Кледя Максимова
3. Портрет молодой женщины
4. Женский портрет 1910 г.
5. Фотопортрет девочки 1910-е гг.
Из альбома 1917 год в Томске
Из альбома 1917 год в Томске
29 мая. Из альбома 1917 год в Томске
Делегаты конференции женщин. Томск, 1923 г.
1. Делегат и член президиума конференции женщин. Томск, 1923 г.
2. Работница и крестьянка. Томск. 8.III.1925
2. Работница и крестьянка. Томск. 8.III.1925
Комсомолки 1920-х гг.
Сотрудники Сибгеолкома кон. 1920-х гг.
Шелудякова 1938 г.
1 Мая 1953 г.
Смена Поликш Зинаиды Антиповны в день присвоения ей звания смены коммунистического труда ТЗРО. Томск, 26.I.1959
Абитуриентки ТГУ. Томск, 1950-е
У вокзала Томск I. До 1954 г.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.
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