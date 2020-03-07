Фотофонд. 30+ портретов томичек прошлого

7 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Р.И. Корытова с подругами, 1941 г. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

В Фотофонде краеведческого музея хранится множество женских портретов. Знаменитые и неизвестные; юные и в годах; с семьей и на работе, на митингах и на отдыхе...

Больше всего здесь фото из семейных альбомов. Иногда имена можно прочесть на оборотной стороне снимка, и в этом случае мы публикуем их в подписи, иногда эти портреты дошли до нас безымянными. Просто вглядитесь в эти милые лица, посмотрите, как менялись прически и мода с конца XIX до середины ХХ века.

Семейный портрет. 1880-е Фото из фондов ТОКМ

За роялем. конец ХIХ в. Фото из фондов ТОКМ

Пристань на р. Томи Фото из фондов ТОКМ

1. Рождественская Юлия 1911 г.

2. Портрет молодой девушки. нач. ХХ в.

3. Портрет молодой женщины

4. Фотопортрет девушки в народном костюме

5. Портрет девушек

6. Неизвестные. Из материалов М.А. Фёдоровой и В.П. Кудрявцева. нач. ХХ в.

7. Портрет молодой женщины у окна нач. ХХ в.

8. Портрет [Валентины - Граевской М.Ф. и Жуковской]

9. Ольга нач. ХХ в.

10. Две девушки с ребёнком 1910-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Шатилов М.Б. с женой 1910-е гг. Фото из фондов ТОКМ

1. Фотопортрет молодой женщины

2. Кледя Максимова

3. Портрет молодой женщины

4. Женский портрет 1910 г.

5. Фотопортрет девочки 1910-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Из альбома 1917 год в Томске Фото из фондов ТОКМ

Из альбома 1917 год в Томске Фото из фондов ТОКМ

29 мая. Из альбома 1917 год в Томске Фото из фондов ТОКМ

Делегаты конференции женщин. Томск, 1923 г. Фото из фондов ТОКМ

1. Делегат и член президиума конференции женщин. Томск, 1923 г.

2. Работница и крестьянка. Томск. 8.III.1925 Фото из фондов ТОКМ

Комсомолки 1920-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Сотрудники Сибгеолкома кон. 1920-х гг. Фото из фондов ТОКМ

Шелудякова 1938 г. Фото из фондов ТОКМ

1 Мая 1953 г. Фото из фондов ТОКМ

Смена Поликш Зинаиды Антиповны в день присвоения ей звания смены коммунистического труда ТЗРО. Томск, 26.I.1959 Фото из фондов ТОКМ

Абитуриентки ТГУ. Томск, 1950-е Фото из фондов ТОКМ

У вокзала Томск I. До 1954 г. Фото из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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