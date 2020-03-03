Стражи стрелок и путей. Почему от их работы зависит движение поездов и безопасность пассажиров?

3 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Станция: Томск

Они носят яркую оранжевую жилетку поверх куртки. В руках — торцевой ключ или молоток. Часто между собой шутят. Сейчас у них «снегоборьба» и они сутками дежурят на станции. Это монтеры пути (путейцы), которые строят и ремонтируют железную дорогу.

С бригадиром пути Юрием Очкаловым я познакомилась на вокзале в кафе, с монтером пути Андреем Севастьяновым — в столовой. Только в обеденное время удалось с ними поговорить. В роду у Юрия и Андрея было много железнодорожников. Возможно, поэтому их так тянет работать на станцию.

Юрий Очкалов

Андрей Севастьянов

Поезда ходят по расписанию и пассажиры остаются в безопасности, если рельсы, шпалы, стрелочные переводы находятся в пригодном состоянии и соответствуют стандартам. Если что-то не так, путь могут даже закрыть. Например, ширина колеи должна быть ровно 1520 миллиметров. Скручивание остряков стрелочных переводов (остряки — это специальные заостренные рельсы, которые позволяют составу переходить с одного пути на другой) не должно превышать 3 миллиметра при длине 10 метров и более.

Так выглядит стрелочный перевод

В теплые сезоны монтеры пути работают пять дней в неделю, с 8 до 17 часов. А вот зимой посуточно. Все потому, что у них «снегоборьба». Пути и стрелочные переводы заносит снегом, и если хотя бы одна стрелка не переведется, поезда придется задержать. Поэтому их нужно вовремя чистить. Стрелки очищают напором воздуха с помощью шланга, но иногда приходится работать вручную — лопатой или метлой.

Снегоборьба

— Я еще не знал всех стрелочных переводов (у нас на станции их много), когда впервые попал на смену. И тут мне дежурный говорит о том, что какая-то стрелка не переводится, нужно срочно перевести. Я запаниковал, не мог ночью перевести стрелку, пришел опытный путеец и помог мне, — рассказывает Андрей.

У Андрея — четвертый разряд

Показатель профессиональных навыков работника — разряд. Всего у путейцев шесть разрядов. Андрей два года работает на железной дороге и у него четвертый разряд. Седьмой и восьмой разряд — у бригадиров пути. Также каждый путеец может обучиться и получить дополнительную специальность: стропальщика, обходчика, сигналиста, компрессорщика.

Профессий на железной дороге много, можно выбирать

— Должности нужно менять, работать в одном разряде не интересно, — сказал Юрий, у него восьмой разряд.

Зарплата и премия путейцев зависит от работы всей бригады

Бригада состоит из 23 человек: дорожный мастер, три бригадира (первого, второго поста и подъездных путей), остальные — монтеры пути. Раз в месяц состояние верхних строений пути проверяют с помощью вагона-путеизмерителя и выставляют баллы за каждый километр — от 1 до 10.

Путейцы шлифуют рельсы станком на протяжении 20-50 минут. Шлифовку нужно проводить минимум раз в полгода

Работникам выдают новый комплект спецодежды, летнюю — каждый год, зимнюю — раз в три года: синий комбинезон, куртка и пуховик, на которых есть светоотражающие полоски, оранжевая жилетка, кепка, теплая шапка, зимние и летние ботинки, ватники, перчатки. Путейцы работают с виброинструментами и, чтобы обезопасить свое здоровье, надевают беруши и очки.

Одеждой и индивидуальными средствами защиты рабочих обеспечивает железная дорога

Мужчины со слабой физической подготовкой не выдерживают и увольняются. Железобетонные шпалы, длиной около трех метров и весом 270 килограммов, меняются вручную минимум четырьмя путейцами. Рельс, длиной в 25 метров и весом около двух тонн, устанавливается с помощью кранов. Раз в год работники проходят медкомиссию: важно, чтобы у путейца не было проблем со спиной или сердцем.

Работа монтера пути — для крепких мужчин

Работа на РЖД привлекает монтеров пути своей стабильностью. Андрей когда-то думал о том, чтобы попробовать себя в правоохранительных органах, но сейчас точно уверен, что не хочет оставлять пост «стража путей» на станции.



— У нас есть график, по которому я точно знаю, что во вторник будет зарплата. Без задержек. Многие мужики из бригады рассказывали, что, даже когда был развал Союза, на РЖД всегда вовремя выплачивали деньги.

Среди путейцев есть люди разных возрастов: от юного широкоплечего парня, который только что закончил железнодорожный техникум, до сильного мужчины со стажем работы в 30 лет. Они — позитивные, трудолюбивые и ответственные люди, от которых зависит вся работа железной дороги.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина

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