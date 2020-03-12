20 лет надежности: Сибирская Сервисная Компания отметила юбилей

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сибирской Сервисной Компании

В феврале 2020 года АО «Сибирская Сервисная Компания» отметила 20 лет со дня основания. За эти годы она смогла завоевать доверие крупнейших недропользователей России и преданность нескольких тысяч сотрудников.

Сибирская Сервисная Компания создана в 2000 году в Ханты-Мансийском автономном округе на базе четырех сервисных предприятий. 1 февраля к производственной деятельности приступил Нефтеюганский филиал ССК. Ровно через месяц — 1 марта — Стрежевской филиал, в мае — Отрадненский. В дальнейшем были образованы Томский, Красноярский и Ямальский филиалы.

Валерий Рогожкин, первый руководитель Томского филиала, начальник департамента нефтегазового сервиса ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз»:

«Дух захватывает от воспоминаний, как все начиналось, и я очень рад, что у нас все получилось. За эти двадцать лет Томский филиал смог стать настоящей боевой единицей компании, способной на решение любой задачи, которую ставит заказчик. Сегодня, поздравляя с праздником, мне особенно приятно сообщить о том, что по итогам 2019 года Томский филиал признан лучшим подразделением ССК по эффективности труда и качеству работ».

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»:

«У Томского филиала накоплен уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке, успешно бурим как геологоразведочные, так и эксплуатационные скважины. Можем работать в любых географических условиях. Мы уделяем большое внимание вопросам обеспечения промышленной безопасности и бережного отношения к окружающей среде. Главное для нас — выполнение взятых на себя обязательств».

Юрий Шафраник, председатель Совета директоров АО «ССК» — председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России:

«ССК вобрала в себя лучшие традиции предыдущих поколений буровиков. Сегодня это множество успешно реализованных проектов и качественно построенных скважин, это неустанный труд высококлассных работников, посвятивших себя развитию предприятия. Это история становления и роста компании, ставшей флагманом на отечественном рынке нефтесервиса.

Буровые вышки с эмблемой ССК знают в Узбекистане и Иркутской области, в Томске, Самаре и Красноярске, в Нефтеюганске и на Самотлоре, на Ямале и в Татарии. Основной потенциал компании, её движущая сила — это многотысячный коллектив. Именно они стоят вахту, «проходят» метры, ремонтируют скважины, обеспечивают работоспособность оборудования и механизмов, организовывают сложные бизнес-процессы логистики и управления.

Сегодня деятельность Сибирской Сервисной Компании ведется в строгом соответствии с нормами экологической и промышленной безопасности, полностью отвечает мировым стандартам. Огромное внимание уделяется социальной политике и укреплению производственной мощи, что позволяет планировать и достигать все новые амбициозные цели. Эти цели по плечу ССК с ее прочным, профессиональным, надежным коллективом».

АО «ССК» работает во всех нефтегазоносных регионах страны, качественно и своевременно оказывает услуги крупнейшим недропользователям России: ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК» и многие другие. Заказчики доверяют специалистам самые сложные и ответственные объекты. Такое доверие дорогого стоит.

Томский филиал компании осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. С каждым годом требования заказчиков повышаются, скважины становятся все сложнее. ССК берется за трудные проекты и успешно справляется с ними, используя передовые технологии.

Александр Дубовцев, заместитель генерального директора по бурению скважин — начальник управления ООО «Газпромнефть-Восток»:

«Сотрудничество ООО «Газпромнефть-Восток» и Томского филиала ССК началось в 2006 году. За время совместной работы пробурено 184 скважины, из них 12 разведочных, которые подтвердили имеющиеся запасы и помогли открыть новые. Бывало, мы вместе рисковали, но этот риск оказался оправданным. В 2013 году компания приступила к бурению горизонтальных скважин на проекте «Палеозой», и это у нас получилось. На сегодняшний день уже пробурено 32 горизонтальных скважины с обычным заканчиванием и 10 скважин с бурением горизонта на регулируемом давлении на пласт. Мы с успехом осваиваем вместе с Томским филиалом новые технологии. У нас много общего: ССК является инновационной, современной, динамичной и, самое главное, безопасной компанией. Как заказчики, мы это очень ценим! Желаю сотрудникам ССК долгих и творческих лет жизни, работать безопасно, постоянно совершенствовать свое мастерство».

Александр Иванов, генеральный директор ООО «Норд Империал»:

«Наши деловые отношения длятся уже 16 лет. ССК за всю историю нашего сотрудничества зарекомендовала себя надежным партнером. Все вопросы решаются быстро, профессионально, с надлежащим качеством, с использованием современных технологий».

Александр Бакланов, генеральный директор ООО «Рус Империал Груп»:

«Желаю коллективу Томского филиала удачи в дальнейшем развитии, производственных успехов и благополучия. Хочу сравнить ССК с талисманом удачи: где ни пробурят, там нефть».

Капитал компании — люди

Сегодня в семи региональных филиалах АО «ССК» трудятся несколько тысяч профессионалов, готовых выполнять самые сложные и высокотехнологичные задачи, которые ставят перед предприятием заказчики. В Томском филиале числится более пятисот человек. Лучшие сотрудники были отмечены высокими наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами. Работники, которые внесли значительный вклад в развитие региона, получили юбилейные знаки Администрации Томской области.

Анатолий Петрович, начальник службы буровых работ и испытания скважин Томского филиала АО «ССК», получивший почетную грамоту Союза нефтегазопромышленников России:

«В ССК работаю с 2001 года, начинал помощником бурильщика. Помню, как интересно было запускать проекты «Восток-1» и «Восток-3», поисково-оценочные скважины, «пятитысячники». Интересно было начинать проекты в отдаленных от Томска регионах — Мессояха, Усинск, Поволжье. Каждый объект — новые условия, инфраструктура, особенности географии, требования от разных заказчиков.

Скучать на нашей работе некогда. Сервисная компания всегда находится в развитии, появляются новые задачи, которые нужно решать. Хочу отметить важность команды в нашем деле. У нас очень грамотный коллектив. Поскольку в компании я работаю почти с самого ее основания, 20-летний юбилей воспринимаю как свой личный праздник. К тому же, сын у меня родился в 2001 году, он вырос вместе с ССК».

Екатерина Александровна, ведущий специалист планово-экономического отдела Томского филиала АО «ССК»:

«В томском филиале ССК я работаю с 2012 года. Сразу после окончания университета меня приняли на практику, потом в штат. Мне нравится в ССК, я люблю свою работу. У нас хороший коллектив, слаженная команда в отделе. Очень комфортно работать. Да и с другими подразделениями легко взаимодействовать — все идут на контакт и помогают друг другу».

Алексей Николаевич, заместитель начальника службы буровых работ и испытания скважин Томского филиала АО «ССК»:

«Я пришел в компанию сразу после института, начинал помощником бурильщика. Потом меня назначили менеджером по испытанию скважин, и с 2018 года я — заместитель начальника. В этой должности по сей день и тружусь. Работа, особенно на первоначальном этапе, мягко скажем, пыльная, грязная и не для слабаков. Но компания помогает преодолеть эти трудности. Если ты стараешься, проявляешь себя — есть возможности для развития».

Фидаис Сарманов, мастер буровой Томского филиала АО «ССК»:

«За 20 лет все коренным образом изменилось! Новые технологии бурения, новое оборудование, новые жилые вагончики на промыслах, даже быт буровиков обновляется. Шагаем в ногу со временем. Работать стало проще: везде установили камеры, можно увидеть, что происходит на буровой в реальном времени на мониторе компьютера. Стало больше возможностей для учебы: по верховым работам, по оказанию первой доврачебной помощи, по электричеству. По всем этим направлениям сдаем экзамены, получаем сертификаты. Это показывает серьезное отношение компании к охране труда».

Гости праздника — ветераны отрасли

Томский филиал АО «ССК» заботится и о тех, кто стоял у истоков компании. Их заслуги не забыли во время празднования 20-летия компании.

Михаил Пьявко, ветеран Томского филиала АО «ССК:

«Бывших работников ССК не бывает. В душе мы такие же сотрудники компании. Сегодня мне приятно видеть здесь молодых ребят, которых я в свое время обучал. От имени ветеранов хочу поблагодарить руководство за приглашение на этот вечер, за прекрасную возможность побыть в атмосфере торжества. Мы гордимся успехами компании и желаем дальнейшего процветания».

Уверенные перспективы

АО «ССК» является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков. Являясь одним из ключевых участников рынка нефтесервиса, предприятие развивается, оперативно реагирует на все вызовы времени и уверенно смотрит в будущее.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

Тэги/темы: