Послы родного города. «Газпром нефть» провела форум для участников грантового конкурса
Может ли отдельный человек изменить мир вокруг себя? Преобразить свой поселок, микрорайон, создать для незнакомых людей новое дело или площадку для отдыха?
Может и должен! — убеждены участники программы «Родные города», которую реализует в регионах своей деятельности компания «Газпром нефть».
Поводы для гордости
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Она включает как строительство объектов социальной инфраструктуры, так и небольшие волонтерские акции, городские праздники, фестивали и конференции — независимо от масштаба, все проекты программы направлены на развитие регионов деятельности «Газпром нефти».
Сегодня программа «Родные города» получила масштабное распространение во всех регионах присутствия компании «Газпром нефть»:
- Больше 5 тысяч сотрудников компании активно участвуют в волонтерских проектах;
- 2350 социальных проектов, воплощенных в жизнь;
- 147 построенных объектов социальной инфраструктуры, в том числе – спортивные арены, детские сады и жильё;
- более 476 грантовых проектов, которые получили ресурсную и экспертную поддержку нефтяников.
— Стратегия развития предприятия неотделима от стратегии развития регионов, поэтому поддержка территорий, где присутствует «Газпромнефть-Восток», является одним из важных направлений нашей деятельности. Реализация проектов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» позволяет нам вносить позитивные изменения в жизнь людей как в Томске, так и в отдаленных райцентрах Томской и Омской областей, — сказала Ирина Скобелева, начальник управления корпоративных коммуникаций ООО «Газпромнефть-Восток».
Форум энтузиастов
Для обмена опыта в волонтерской деятельности, для выработки стратегии в социальном предпринимательстве, для координации деятельности всех участников программы «Газпром нефть» с 2014 года проводит форум «Родные города». За шесть лет его статус значительно вырос: сегодня это авторитетная международная площадка для обмена лучшими практиками в социальном проектировании, благотворительности и поддержке общественных инициатив. В этом году форум, прошедший в Санкт-Петербурге 6 декабря, привлек более трехсот российских и зарубежных экспертов, волонтеров и победителей грантового конкурса компании.
Темой форума в 2019 году стала локальная идентичность. Эксперты обсудили, как исторические, культурные и географические особенности территорий становятся точками их роста. Развитие креативных индустрий, проведение фестивалей и грантовых конкурсов, создание новых достопримечательностей и общественных пространств — спикеры рассказали, как регионы создают узнаваемые локальные бренды в условиях глобализации.
– Для «Газпром нефти» важно сохранять локальную идентичность в тех городах и поселках, где расположены наши заводы, где мы активно развиваем масштабные научные или коммерческие проекты, сказал на открытии ежегодного форума "Родные города" председатель Правления «Газпром нефти" Александр Дюков. - Каждый город или поселок обладает своей уникальной историей, традициями и культурой. Но для укрепления локальной идентичности критически важно социальное развитие территории и рост качества жизни. Наша программа социальных инвестиций «Родные города» как раз направлена на поддержку инициатив, которые улучшают качество жизни, делают ее более комфортной, насыщенной и интересной. Как следствие, у жителей возникает больше поводов гордиться своим городом или поселком, ассоциировать себя с ним.
В завершение форума глава «Газпром нефти» Александр Дюков объявил новых послов программы «Родные города». Ими становятся наиболее активные участники программы, которые уже много лет реализуют важные и востребованные проекты, принимают деятельное участие в жизни родных регионов и делятся своим опытом с единомышленниками. Институт послов «Родных городов" был создан в 2018 году.
Томичка Юлия Манченко, главный специалист отдела организации и мотивации труда ООО «Газпромнефть-Восток», занимается волонтерством уже более шести лет — с момента поступления на работу в компанию. В этом году Юлии выпала честь стать послом программы «Родные города».
Посол Юля
— Программа форума было очень интересной, насыщенной и разнообразной. Мы получили много полезной практической информации. Были очень интересные спикеры, мы познакомились с коллегами из других регионов, обменялись опытом. То, что я стала послом программы «Родные города», очень почетно и ответственно, — рассказывает Юля. — Мне очень нравится помогать другим людям. Особенно, когда я вижу обратную связь и понимаю, что моя помощь нужна, и я вместе с единомышленниками могу кому-то реально помочь. Это приносит чувство большого удовлетворения.
В 2018 году девушка выиграла в конкурсе волонтерских проектов «Газпромнефть-Востока» и реализовала проект «Велолето» на базе лицея №1 г. Томска.
Интерактивное мероприятие для школьников, проведенное в летнем лагере, включало в себя три этапа. На первом сотрудники ГИБДД рассказывали ученикам о правилах поведения на дороге и принципах безопасного движения. На втором этапе участники состязались в велоквесте, чтобы закрепить знания и важную информацию из лекций. На третьем этапе компания торжественно открыла велопарковку, построенную благодаря грантовой поддержке.
— На будущий год думаю тоже принять участие в грантовом конкурсе «Газпромнефть-Востока», но уже с другой, экологической, тематикой, — делится планами Юлия Манченко. — Сейчас обсуждаем с коллегами, которые смогут помочь в реализации проекта, направление, детали, стадии реализации. Я знаю многих, кто активно поддерживает волонтерство. Поэтому старюсь привлекать этих неравнодушных людей в первую очередь. Замечательно, что окружающие чаще всего меня понимают и подключаются к проектам..
Мешает ли волонтерство работе? Не вызывает ли это нареканий со стороны руководства? В ответ на вопросы Юля искренне улыбается:
— Что вы! Наше руководство всегда очень хорошо относится к нашей работе, поддерживает, помогает, а все наши планы и действия мы координируем с управлением корпоративных коммуникаций компании. И вообще, волонтерство не мешает нашей работе, мы же занимаемся им в свободное время! Наоборот, когда у тебя получается делать какие-то реальные дела для окружающих, это очень сильно вдохновляет, и на работу ты идешь в приподнятом настроении.
Текст: Елена Клевцова