Послы родного города. «Газпром нефть» провела форум для участников грантового конкурса

19 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба «Газпром нефти». Александр Дюков и послы «Родных городов»

Может ли отдельный человек изменить мир вокруг себя? Преобразить свой поселок, микрорайон, создать для незнакомых людей новое дело или площадку для отдыха?

Может и должен! — убеждены участники программы «Родные города», которую реализует в регионах своей деятельности компания «Газпром нефть».

Поводы для гордости

Открытие форума «Родные города» в 2019 году Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Она включает как строительство объектов социальной инфраструктуры, так и небольшие волонтерские акции, городские праздники, фестивали и конференции — независимо от масштаба, все проекты программы направлены на развитие регионов деятельности «Газпром нефти».

Александр Дюков, председатель Правления «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Сегодня программа «Родные города» получила масштабное распространение во всех регионах присутствия компании «Газпром нефть»:

Больше 5 тысяч сотрудников компании активно участвуют в волонтерских проектах;

2350 социальных проектов, воплощенных в жизнь;

147 построенных объектов социальной инфраструктуры, в том числе – спортивные арены, детские сады и жильё;

более 476 грантовых проектов, которые получили ресурсную и экспертную поддержку нефтяников.

Public talk «Делай локально, думай глобально» на форуме «Родные города» Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

— Стратегия развития предприятия неотделима от стратегии развития регионов, поэтому поддержка территорий, где присутствует «Газпромнефть-Восток», является одним из важных направлений нашей деятельности. Реализация проектов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» позволяет нам вносить позитивные изменения в жизнь людей как в Томске, так и в отдаленных райцентрах Томской и Омской областей, — сказала Ирина Скобелева, начальник управления корпоративных коммуникаций ООО «Газпромнефть-Восток».

Форум энтузиастов

Выступления волонтеров Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Для обмена опыта в волонтерской деятельности, для выработки стратегии в социальном предпринимательстве, для координации деятельности всех участников программы «Газпром нефть» с 2014 года проводит форум «Родные города». За шесть лет его статус значительно вырос: сегодня это авторитетная международная площадка для обмена лучшими практиками в социальном проектировании, благотворительности и поддержке общественных инициатив. В этом году форум, прошедший в Санкт-Петербурге 6 декабря, привлек более трехсот российских и зарубежных экспертов, волонтеров и победителей грантового конкурса компании.

Темой форума в 2019 году стала локальная идентичность. Эксперты обсудили, как исторические, культурные и географические особенности территорий становятся точками их роста. Развитие креативных индустрий, проведение фестивалей и грантовых конкурсов, создание новых достопримечательностей и общественных пространств — спикеры рассказали, как регионы создают узнаваемые локальные бренды в условиях глобализации.

– Для «Газпром нефти» важно сохранять локальную идентичность в тех городах и поселках, где расположены наши заводы, где мы активно развиваем масштабные научные или коммерческие проекты, сказал на открытии ежегодного форума "Родные города" председатель Правления «Газпром нефти" Александр Дюков. - Каждый город или поселок обладает своей уникальной историей, традициями и культурой. Но для укрепления локальной идентичности критически важно социальное развитие территории и рост качества жизни. Наша программа социальных инвестиций «Родные города» как раз направлена на поддержку инициатив, которые улучшают качество жизни, делают ее более комфортной, насыщенной и интересной. Как следствие, у жителей возникает больше поводов гордиться своим городом или поселком, ассоциировать себя с ним.

В завершение форума глава «Газпром нефти» Александр Дюков объявил новых послов программы «Родные города». Ими становятся наиболее активные участники программы, которые уже много лет реализуют важные и востребованные проекты, принимают деятельное участие в жизни родных регионов и делятся своим опытом с единомышленниками. Институт послов «Родных городов" был создан в 2018 году.

Дискуссия экспертов Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Томичка Юлия Манченко, главный специалист отдела организации и мотивации труда ООО «Газпромнефть-Восток», занимается волонтерством уже более шести лет — с момента поступления на работу в компанию. В этом году Юлии выпала честь стать послом программы «Родные города».

Посол Юля

Юлия Манченко — слева Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

— Программа форума было очень интересной, насыщенной и разнообразной. Мы получили много полезной практической информации. Были очень интересные спикеры, мы познакомились с коллегами из других регионов, обменялись опытом. То, что я стала послом программы «Родные города», очень почетно и ответственно, — рассказывает Юля. — Мне очень нравится помогать другим людям. Особенно, когда я вижу обратную связь и понимаю, что моя помощь нужна, и я вместе с единомышленниками могу кому-то реально помочь. Это приносит чувство большого удовлетворения.

В 2018 году девушка выиграла в конкурсе волонтерских проектов «Газпромнефть-Востока» и реализовала проект «Велолето» на базе лицея №1 г. Томска.

Конкурс «Велолето» Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Интерактивное мероприятие для школьников, проведенное в летнем лагере, включало в себя три этапа. На первом сотрудники ГИБДД рассказывали ученикам о правилах поведения на дороге и принципах безопасного движения. На втором этапе участники состязались в велоквесте, чтобы закрепить знания и важную информацию из лекций. На третьем этапе компания торжественно открыла велопарковку, построенную благодаря грантовой поддержке.

— На будущий год думаю тоже принять участие в грантовом конкурсе «Газпромнефть-Востока», но уже с другой, экологической, тематикой, — делится планами Юлия Манченко. — Сейчас обсуждаем с коллегами, которые смогут помочь в реализации проекта, направление, детали, стадии реализации. Я знаю многих, кто активно поддерживает волонтерство. Поэтому старюсь привлекать этих неравнодушных людей в первую очередь. Замечательно, что окружающие чаще всего меня понимают и подключаются к проектам..

Мешает ли волонтерство работе? Не вызывает ли это нареканий со стороны руководства? В ответ на вопросы Юля искренне улыбается:

— Что вы! Наше руководство всегда очень хорошо относится к нашей работе, поддерживает, помогает, а все наши планы и действия мы координируем с управлением корпоративных коммуникаций компании. И вообще, волонтерство не мешает нашей работе, мы же занимаемся им в свободное время! Наоборот, когда у тебя получается делать какие-то реальные дела для окружающих, это очень сильно вдохновляет, и на работу ты идешь в приподнятом настроении.

Текст: Елена Клевцова

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