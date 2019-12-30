История наших побед. Шахматы — война разумов

30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: тренерский блог Антона Исаева

Многие слышали про знаменитых томских футболистов, баскетболистов или лыжников. Однако в свое время Томская область гремела и в самом интеллектуальном виде спорта — шахматах.

О том, как в умном городе готовили чемпионов умного вида спорта — в новом выпуске Истории наших побед.

Шахматный город

Гигантские шахматы на День томича — 2016 Фото: Данил Шостак

В шахматы в Томской области играли всегда. Университетский город собирал умных людей со всей страны (а то и из-за границы), а те в свою очередь, активно разминали извилины, проводя баталии за шахматной доской. В шахматы играли ссыльные интеллигенты еще в XIX веке.

Со временем этот спорт начал обретать невиданную массовость. В начале ХХ века в Томске действовали 40 студенческих и школьных шахматных кружков, в которых занимались более 700 человек. При этом томичи весьма успешно выступали и на сибирском уровне. И даже был шахматист, который вполне мог стать первым чемпионом СССР.

В начале XX века в Томской области было много интересных шахматистов. Среди них и профессор-гляциолог ТГУ Михаил Тронов. Однажды, возвращаясь из командировки с Горного Алтая, он заехал в Омск, где дал сеанс одновременной игры. Так он нашел будущую звезду шахмат — Петра Измайлова — и пригласил его в ТГУ. Через год молодой человек приехал в Томск и поступил на физико-математический факультет вуза. Во время учебы Измайлов развивался как шахматист под руководством Тронова, пока в один момент не превзошел наставника. Петр стал чемпионом Сибири, затем победил в первом чемпионате РСФСР и вышел на всесоюзный уровень. В процессе он дважды обыграл самого Ботвинника, который стал первым советским чемпионом мира в 1948 году. Дойдя до финала, Измайлов выбыл из турнира. По официальной версии шахматисту пришлось вернуться в Томск, чтобы сдать экзамены и зачеты.

Петр Измайлов Фото: группа «Шахматы в Томской области»

«На самом деле его отец был священнослужителем и возможно, он мог бы стать чемпионом СССР. В 30-е годы допустить, чтобы сын священника стал чемпионом, невозможно было. Ему просто выкрутили руки и заставили уехать», — рассказал Борис Шайдуллин, бывший руководитель федерации шахмат Томской области, директор автономной некоммерческой организации «Томская шахматная академия».

К сожалению, судьба Измайлова оборвалась в 1938 году. После вуза он несколько лет работал геологом и практически не выступал на шахматных турнирах. В связи с этим правительство решило лишить его заслуженного звания мастера спорта. Измайлов решил подтвердить свое мастерство и вновь принялся побеждать на соревнованиях. В 1937 году он успешно выступил на турнире в Ленинграде. В Томске же его пригласили в НКВД, где обвинили в заговорах, признали врагом народа и расстреляли. К сожалению, схожая судьба постигла многих, в том числе и известных томских шахматистов. Годы репрессий сменились войной.

Выставка в ЦДНИ ТО «Шахматы в годы войны» Фото: группа «Шахматы в Томской области»

После войны состоялся первый чемпионат Томской области по шахматам. В 1949-м году за стол сели девять сильнейших шахматистов города. Затем Томск надолго стал закрытым городом. Как и в стране, в томских шахматах наступил период стагнации.

На фото участники чемпионата области 1949 года. Верхний ряд: третий слева Злобин, за ним Виноградов, Чердынцев, Рикконен, Карычев. Сидят: слева Мартынов, справа Харламов, вторая справа — председатель облспорткомитета В.К. Крюкова Фото из архива Томской областной шахматной федерации

«В таких условиях шахматы развиваться не могли. В Томске были сильные шахматисты, много, но выхода не было — выезжать нельзя было, а без серьезных соревнований нельзя шахматам развиваться, — вспоминает Борис Шайдуллин. — Томск, ярко просверкав на шахматном небосклоне в начале ХХ века, пропал на долгое время. Но, несмотря на закрытость, шахматы оставались популярными».

Современная история

Участники Чемпионата Сибири, г. Кемерово, 1993 г. Фото: группа «Шахматы в Томской области»

Современная история томских шахмат начинается с перестройкой, в 80-х годах. Тогда в ДК «Энергетик» активно действовал шахматный клуб «Каисса томичей». Детским спортом в то время занимались очень талантливые педагоги — Валерий Половков, работавший в ДК на Белом озере и Владимир Дохленко из Дворца пионеров. Именно они нашли и взрастили весь цвет современных томских шахмат. В конце восьмидесятых-начале девяностых в Томске активно развивались шахматные клубы — в том числе при вузах и на предприятиях.

«В 80-е в шахматы играло много людей и средний уровень тоже был высокий. Сейчас не так много взрослых людей играют, остались пенсионеры, молодежь, дети, — вспоминает международный гроссмейстер, бывший президент областной федерации шахмат Андрей Белозеров. — Раньше мы играли в турнирах с взрослыми, как раз на этом и росли мастерство. Я сначала научился с дедушками более-менее на равных играть, потом пошли взрослые сильные шахматисты. Несколько лет потребовалось, чтобы достичь уровня приличного кандидата в мастера. Меня Дохленко включил в чемпионат области, а там было 12 дяденек и я — маленький мальчик. Там я кандидата в мастера смог выполнить».

Томские клубы хорошо показывали себя на всероссийском шахматном фестивале. В 1996 году в шахматном сообществе родилась идея напомнить Томску о его шахматной истории.

Известный шахматный тренер Владимир Алексеевич Дохленко Фото из архива Томской областной шахматной федерации

«Тогда только что избрался мэр Макаров, он участвовал в избирательной программе под девизом „Вернем город томичам“. Я пришел к нему, говорю, Александр Сергеевич, давайте томичам вернем страницу шахматной истории и рассказал ему историю Петра Измайлова, — вспоминает Борис Шайдуллин. — Он очень сильно поддержал. Мы нашли сына Измайлова, пригласили в Томск и вместе с ним начали проводить турнир».

Первый турнир прошел в 1997 году и проходил на протяжении 15 лет. Состязания попали в календарь всероссийских соревнований и стали этапом Кубка России. За годы турнира в Томске побывали сотни известных шахматистов.

«Приезжали очень многие молодые ребята из Сибири. Например, Дмитрий Яковенко, известный сегодня шахматист, член сборной России. Игорь Курносов, Денис Хисматулин. Им было по 13-14 лет, когда они приезжали сюда в Томск. Из них мы начали комплектовать команду», — рассказывает Борис Шайдуллин.

Александр Морозевич в Томске. Сеанс одновременной игры, 2017 год Фото: Александр Конев

Профессиональная команда появилась в Томске примерно в те же годы. Ее сформировали на базе шахматного клуба имени Измайлова, который открылся в середине 90-х при поддержке мэра Макарова. Он размещался в большом помещении по ул.Советской, 20. Лидером команды стал еще никому неизвестный Александр Морозевич — победитель второго мемориала Измайлова. Его семья жила в Москве, однако, у нее были томские корни. Как выяснилось, семья Морозевичей ведет свой род от Петра Михайлова, бывшего градоначальника Томска.

«Я связался с отцом Морозевича. Он сказал, что очень интересуется генеалогией своей семьи и подтвердил, что прапрадедом шахматиста Морозевича был не кто иной, как градоначальник Томска, это мы доказали документально, — вспоминает Борис Шайдуллин. — А его дед сказал: "Саша, ты всегда должен играть за Томск, это твоя родина". Тогда Морозевич жил в Москве. После того, как Морозевич выиграл второй мемориал Измайлова, в течение двух лет он выиграл все турниры, в которых участвовал, с 1998 до 1999 года и вошел в тройку мирового рейтинга, стал одним из претендентов на звание чемпиона мира. Я ему говорю: «Саша, ты понимаешь, что произошло? Я думаю, ты прикоснулся к родной земле и у тебя появилась богатырская шахматная сила».

В итоге Александр Морозевич почти десять лет был лидером томской команды. Сама команда изначально называлась «Сибирь», но к юбилею города была переименована в «Томск-400» по предложению Виктора Кресса. За время своего существования команда добилась внушительных успехов: на ее счету 5 побед в чемпионате России и две — в Европейском первенстве. Командой, наряду с Борисом Шайдуллиным, занимался Александр Хасин, известный шахматный педагог, тренер.

Прием Губернатором Томской области команды «Томск 400» после победы в Клубном Чемпионате Европы по шахматам, 2005 г.

На фото слева направо: М. Томилова, А. Белозеров, В. Ткачев, Т. Максимова, П. Смирнов, Д. Яковенко, В. Кресс, Б. Шайдуллин, В. Бологан, Э. Инаркиев Фото из архива Андрея Белозерова

«Я был известным человеком в 90-е годы, был депутатом облсовета, замгубернатора по внешним экономическим связям. А вот в 1996 году пришли ребята, в том числе и Дохленко, который на тот момент возглавлял федерацию, попросили ее взять, — вспоминает Борис Шайдуллин. — Я нахально ходил по разным людям — „Нефтехим“, Резников, много известных людей, деньги добывал для команды. А потом, когда взялся нас поддерживать Виктор Кресс, финансирование мы смогли стабильное наладить. Кресс нам предлагал спонсоров — и „Томскнефть“, и „Томскнефтехим“. Он даже иногда выступал так на общих собраниях. Показывал пальцем на директора „Томскнефти“ — ты будешь заниматься шахматами, от футбола я тебя освобождаю, это обойдется значительно дешевле».

Появление успешной выступающей команды стало своего рода локомотивом развития шахмат в Томской области. Вместе с ее достижениями в Томске начали выпускать газету «Томск шахматный». В ней, в отличие от других подобных изданий, больше рассказывалось о людях, чем о шахматах как таковых. Свет увидели 29 номеров газеты — они выходили по 2-3 раза в год аж до 2012.

Также в 2005–2006 годы в Томской области впервые в России начали вводить шахматный всеобуч. В 400 школах региона начали учить шахматам: для этого были закуплены доски и подготовлено специальные обучающие пособия. В 2007 году в Томске прошла всероссийская конференция, посвященная детскому шахматному образованию. После нее опыт томичей на своей земле применили в ХМАО, где появилась шахматная академия.

IV Открытый городской фестиваль по шахматам среди дошкольных образовательных учреждений «Отважная пешка», 2019 г. Фото: ДЮСШ №7

В том же 2007 году в Томске открылся шахматный интернат, своего рода прообраз «Сириуса», собиравший одаренных детей со всей области. Заведение проработало три года.

В 2005 году в Томске появилась шахматная спортшкола — ДЮСШ №7 при поддержке мэра Томска Александра Макарова. Изначально она базировалась в Доме офицеров, а позже в здании на Красноармейской, 69. Хоть у школы и было свое здание, заниматься с учениками приходилось на базе других школ. Свое пригодное для занятий помещение у шахматной ДЮСШ появилось только после 2014 года.

«На предвыборной кампании Ивана Кляйна всегда участвовали, шумели, говорили, что нельзя томской шахматной школе без помещений. Кляйн пообещал и вопрос этот решил», — рассказывает Борис Шайдуллин.

Этап Кубок России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «Мемориал В.А. Дохленко», 2016 г. Фото: ДЮСШ №7

В середине нулевых шахматный небосклон Томска осветила новая звезда — Захар Александров. Его нашел Валерий Половков. Под его руководством мальчик одержал множество побед на различного уровня соревнованиях. Он одержал победу на чемпионате Европы среди школьников в Румынии и был приглашен на мировое первенство в Бразилию, в котором участвовали более 400 человек. Здесь мальчик занял четвертое место.

Причем, он был единственным из участников турнира, который поехал туда без тренера. Если он был бы там с тренером, вполне мог стать чемпионом мира, — вспоминает Борис Шайдуллин. — Развитием Захара занимался его отец. Он продал бизнес, автомобили, вложил деньги в сына, но иссяк. Поддержки больше не было и закрыли шахматную тему. Захар блестяще закончил школу и на все предложения продолжить играть отвечал отказом. Хотя это была будущая звезда».

Эпоха перемен в спиралевидной истории шахматного Томска наступила в 2012 году. По личным обстоятельствам Борис Шайдуллин был вынужден отойти от дел.

Томские шахматы сегодня

«Битва за короля», 2015 г. Фото: портал «Шахматы в Томской области»

Сегодня главой томской шахматной федерации стал Махир Рустамов, бизнесмен, депутат, владелец того самого ДК «Энергетик», ныне превратившийся во Дворец торжеств. Два года назад здесь открылась гостиная имени Владимира Дворковича, отца бывшего вице-премьера РФ. В 1960-е годы Владимир Яковлевич учился в аспирантуре ТГУ, работал в СФТИ и НИИПП и вел шахматный клуб на томском телевидении.

Аркадий Дворкович на открытии шахматной гостиной Фото: Иван Иванов

В новой федерации сформирован наблюдательный совет, который возглавляет Борис Шайдуллин, и совет по развитию шахмат Томской области, которым руководит Виктор Кресс.

Федерация принимала участие в организации первого турнира инновационных предприятий, у которого есть все шансы стать международным (его берется организовать «Микран»). Кроме того, на протяжении около 7 лет в Томске проходит мемориал Дохленко, на который собираются более 300 участников со всей России. Также в Томске впервые провели первенство России среди детей-инвалидов, и в следующем году пройдет еще одно.

Блиц-турнир, посвященный Международному дню шахмат, 2019 г. Фото: портал «Шахматы в Томской области»

«Я думаю, что если в следующем году в Томске состоится турнир инновационных предприятий, мы вновь прогремим на весь мир. Но не сразу все делается», — считает Борис Шайдуллин.

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