Мобильный интернет мечты. Семь шагов ради 4G

Партнерский материал / Фото: 25 ноября 2019 // Фото: Moose

Без мобильного интернета сегодня как без рук. Даже элементарные действия превращаются в проблему. Как вызвать такси, сделать банковский перевод, не заблудиться в незнакомом районе? Да и просто — как несколько часов не проверять соцсети и даже не подозревать, что творится во внешнем мире?!

Мобильный интернет не чудо — у него есть рациональное объяснение. Откуда он берется в нашем смартфоне, и как мы можем использовать его по максимуму, помогли разобраться эксперты Tele2.

1. Построить станцию

Ради хорошего мобильного интернета нужно сделать семь шагов. Не все придется делать нам, абонентам. Некоторые от нас совсем не зависят. Базовые станции нас строить точно не заставят. А оператор ежегодно запускает их по несколько тысяч!

Сегодня строят в основном сети 4G, только этот стандарт успешно справляется с нашими постоянно растущими запросами быть 24 часа онлайн. Если мобильный интернет в нашем смартфоне есть, значит где-то поблизости работает базовая станция Tele2. Мы даже не знаем, где она находится, но именно от станции к нашему гаджету летит радиосигнал.

Где именно лучше построить новые станции? Ответить на этот вопрос техническим специалистам Tele2 помогает нагрузка на сеть. Если на определенном участке трафик вдруг растет, скорее всего, для этого есть повод. К примеру, рядом открыли новый торговый центр. Значит, надо запустить еще одну базовую станцию, тогда емкость сети увеличится, и интернет продолжит «летать». И вы даже не узнаете о переменах.

Что случится, если базовая станция в вашем районе вдруг выйдет из строя? Без паники!

Потеря интернета никому не грозит. За каждым смартфоном «присматривают» еще пара базовых станций Tele2.

2. Протестировать качество связи

Мало построить новую базовую станцию. Надо быть уверенным в качестве ее работы. Сотрудники Tele2 проводят тест-драйв качества связи. Технические специалисты оценивают возможности мобильного интернета в радиусе действия базовой станции. Они буквально объезжают местность и проверяют, везде ли связь на уровне! Правда, смотреть любимые ролики с «ютуба» во время такого теста не получится — специалисты используют специальное оборудование, а не обычные смартфоны. Хотя и варианты с тестированием качества связи путем работы с «тяжелым» контентом используются все чаще. Специалисты Tele2 не только отслеживают формальные показатели качества сети, но и анализируют, насколько комфортно клиент может использовать интернет-сервисы.

3. Выбрать смартфон с поддержкой 4G

Итак, мобильный оператор построил нужное количество базовых станций и убедился, что интернет работает, лучше не придумаешь. Он свои важные шаги сделал. Следующий шаг за абонентом.

Убедитесь, что ваш гаджет поддерживает стандарт мобильной связи 4G. Если нет, то нужно решиться на такой шаг, как покупка нового смартфона.

4. Проверить SIM-карту

Прежде чем сетовать, что интернет в смартфоне не тянет, нужно проверить SIM-карту. Даже самый современный смартфон, даже в считанных метрах от базовой станции не позволить вам воспользоваться возможностями 4G, если SIM-карта не поддерживает новую технологию. Кстати, если вы получаете сообщения от компании с рекомендацией заменить карту, не стоит их игнорировать. Оператор видит возможности вашей SIM-карты и просто так писать не будет.

Важно, что новая, более прогрессивная, карта достанется абоненту совершенно бесплатно! Нужно просто прийти в любой фирменный салон Tele2 с паспортом и попросить о замене.

5. Поменять настройки

Если все шаги сделаны, но интернет раздражает своей неспешностью, проверьте, включена ли сеть 4G в настройках вашего мобильного. Как это сделать? В пункте «Сотовые данные» выбирайте «Параметры данных». Убедитесь, что переключатель LTE включён. На Android-смартфонах вам понадобятся настройки в разделе «Беспроводные сети», далее — пункт «Мобильная сеть», а там из всех вариантов в «Предпочтительном режиме сети» выберите «4G/LTE».

6. Подобрать тарифный план

Когда мобильный интернет мечты заработал, пора подумать о прозе. О своих расходах. Хитом у томских абонентов стал тариф «Мой онлайн+». В плату по тарифу включены 30 Гб интернет-трафика, бесплатные звонки абонентам Tele2, 600 минут на звонки абонентам других сотовых операторов, бесплатные социальные сети (Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджеры (WhatsApp, Viber). Клиенты также могут пользоваться услугами навигации «Яндекс», стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV без ограничений. Следует отметить, что интернет-трафик предоставляется как в домашнем регионе, так и за его пределами. Это является большим плюсом для тех, кто часто путешествует по стране.

Впрочем, можно извлечь и дополнительную выгоду. Лишние минуты гигабайты и SMS теперь можно продать на «Бирже Tele2»! Либо, соответственно, купить недостающие. Онлайн-площадка заинтересовала миллионы абонентов. Уже за первый месяц после запуска сервиса им воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2, причем количество покупателей и продавцов оказалось равным. В убытке никто не остался.

7. Установить удобные приложения

Максимум пользы и радости от быстрого мобильного интернета удастся получить с помощью приложений. Какие выбрать, каждый решит для себя. Мобильные банки, возможность вызвать такси онлайн, удобные «читалки» для книг — они делают нашу жизнь комфортнее и интереснее. И, конечно, сегодня сложно не быть на связи с другими. Социальные сети и менеджеры позволяют решать любые вопросы и получать информацию, забывая про время и расстояние. Кстати, во многих тарифных планах Tele2 предусмотрена возможность безлимитного пользования социальными сетями (Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерами (WhatsApp, Viber)! И это тоже важный шаг к использованию возможностей мобильного интернета «на максималках».

Текст: Мария Симонова

Фото: pixabay.com, tele2life.ru, tele2.ru

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