Словарь нефтяника: От свечи до подушки

30 декабря 2019 / Партнерский материал

Общаясь, люди часто не могут найти общий язык. И вроде бы говорят об одном и том же, и слова знакомые, но взаимопонимания нет. Самое странное, что часто в этом никто не виноват, просто порой слова обозначают другое.

В новом выпуске «Словаря нефтяника» Томский Обзор и «Газпромнефть-Восток» продолжает уменьшать долю непонимания в этом мире, наглядно объясняя слова-профессионализмы, употребляемые нефтяниками.

Колокол

Колокол у нефтяников не звонит, но выполняет не менее важную функцию. Колоколом называют верхнюю часть корпуса задвижки — устройства, которое ставят на трубопроводах для того, чтобы управлять потоками внутри него. По своей форме колокол задвижки чем-то напоминает своего общеупотребительного тёзку. Отсюда и ассоциативное название. Очень многие слова в профессиональной сфере, как выясняется, имеют именно такое происхождение.

Палеозой

Нефть, которую сейчас добывают в Западной Сибири, в основном сформировалась в юрский период мезозойской эры. Но прежде мезозоя на Земле царила палеозойская эра, которая началась примерно 540 млн лет назад и длилась около 290 млн лет. Палеозой – это царство древовидных папоротников, гигантских насекомых и хрящевых рыб. Именно в эту эпоху из донных отложений богатых жизнью морей начала образовываться первая нефть. За очень долгое время она оказалась на очень большой глубине от нынешней земной поверхности. Не зря эти запасы называются трудноизвлекаемыми (ТРИЗ) – их сложно обнаружить и еще сложнее добыть.

На данном этапе рентабельная технология разработки Палеозоя существует. В общей добыче «Газпромнефть-Востока» доля ТРИЗ составляет 46 %, и этот показатель увеличивается с каждым годом. «Газпромнефть-Восток» имеет опыт рентабельной разработки палеозойских отложений на Арчинском и Урманском месторождениях. Главной проблемой разработки палеозойского горизонта считается отсутствие достоверных инструментов для поиска и оценки перспективных объектов в залежах этого периода. Эту проблему призван решить проект «Палеозой», в котором участвуют Администрация Томской области, «Газпромнефть-Восток», Национальный исследовательский Томский политехнический институт и технологический центр «Бажен».

Подушка

Подушкой называют слой воды, который располагается под нефтяной шапкой. Она образуется после того, как обводненная нефть попадает в резервуар и некоторое время находится в нем. Более крупные и тяжелые капли воды под действием силы тяжести оседают на дно резервуара и скапливаются там, формируя ту самую подушку. Этот процесс называется коагуляцией. Полученную воду отводят в другие емкости для дальнейшей переработки, высвободившийся объем заполняют нефтью, которую нужно обезводить. Таким образом в резервуаре сохраняется постоянный уровень жидкости, необходимый для ведения процесса.

Знайте, если один нефтяник спрашивает у другого про подушку в каких-либо ёмкостях — речь идет именно о слое воды, а не о чем-то другом.

Свеча

Свечами на промыслах называют несколько соединенных вместе бурильных труб. Они как бы вкручиваются друг в друга, наращивая бурильную колонну. Собранная свеча больше не разбирается. Свечи, как правило, формируют из 2-4 труб. Получившаяся конструкция может быть длиной более 50 метров. В результате процесс бурения и становится гораздо быстрее.

При этом, как говорят специалисты, каждая скважина индивидуальна, и требует персонального подхода, иногда и инновационного. Современные нефтяные скважины – высокотехнологичные и дорогие сооружения. От того, насколько успешно компания осваивает инновационные технологии их строительства, напрямую зависят себестоимость добываемой нефти, успех в разработке нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов, а также возможности продления эксплуатации зрелых месторождений с падающей добычей.

Например, в этом году на Западно-Лугинецком месторождении специалисты «Газпромнефть-Востока» применили новый метод Оптимизированного дизайна скважин. Это комплекс технологических решений, которые направлены на сокращение сроков и стоимости строительства скважины без ухудшения качества и с сохранением или повышением объемов добычи.

Шапка

Перед тем, как попасть в магистральный трубопровод нефть попадает в специальные установки комплексной подготовки вместе с примесями, в том числе с водой и нефтяным газом, от которых в процессе переработки отделяется. Насос подает нефть со скважины в теплообменник, где та нагревается до определенной температуры. Таким образом становится проще отделить воду. После теплообменника нефть попадает в отстойник, где, благодаря более высокой плотности, вода оседает. Именно здесь формируется та самая шапка, о которой говорят нефтяники.

При этом также выводится примесь попутного нефтяного газа. Раньше его сжигали, однако, позже научились его эффективно использовать. В «Газпромнефть-Востоке» в настоящее время реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию газовой инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений. В результате будет достигнут максимальный уровень полезного использования попутного нефтяного газа – 95 процентов. При строительстве объектов газотранспортной инфраструктуры «Газпромнефть-Восток» использовал экологически безопасные и энергоэффективные решения, что позволит минимизировать воздействие на экологическую систему региона.

Иллюстрации: Екатерина Некрылова

Редакция выражает благодарность за консультации при подготовке этого материала Владимиру Журавлеву и Денису Баринову.

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