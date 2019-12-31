Первый среди равных. История Шингинского месторождения

31 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Алина Малютена

Спецпроект История томских месторождений Нефтяной регион

Шингинское — одно из самых отдаленных и автономных месторождений компании. О том, как изначально казавшийся бесперспективным промысел дважды становился лучшим в соревнованиях между всеми месторождениями компании «Газпромнефть-Восток», рассказываем в нашем материале.

Где-то в тайге

Шингинка находится на притоке реки Чижапки на территории двух приравненных к крайнему северу районов Томской области — Парабельского и Каргасокского. Добраться на промысел можно только по зимникам, речным транспортом или вертолетом. Магистральных дорог, связывающих Шингинское месторождение с «большой землей», нет. Ближайшие населенные пункты — Кедровый и поселок Средний Васюган — находятся более чем в 100 километрах.

Расположение Шингинского месторождения Фото: Сайт компании «Газпромнефть-Восток»

Промысел окружают таежные леса и болота. Здесь хватает живности — по соседству с нефтяниками обитают глухари, зайцы, белки, соболи, лисы, лоси, горностаи, волки, колонки, ондатры и 8 видов птиц, занесенных в Красные книги РФ и Томской области. При всем разнообразии таежной флоры и фауны назвать эти места приветливыми сложно. Большую часть года здесь держатся отрицательные температуры. Заморозки прекращаются лишь к началу июня.

Именно сюда летом 1971 года попала васюганская нефтеразведочная экспедиция производственного геологического объединения «Томскнефтегазгеология».

«Сухая» разведка

Главной памятной датой месторождения можно считать день, когда здесь была пробурена первая скважина — 31 июля 1971 года. Первооткрывателями стали пришедшие в поисках томской нефти главный геолог предприятия Н. Коптяев, буровой мастер К. Усманов, мастер бригады по испытанию А. Куренной и создатель первой структурной карты, по которой и закладывались три поисковые скважины, Ю. Усков.

Начальные попытки добраться до шингинских запасов оказались не особо удачными. Первая скважина была «сухой», а следующие, хоть и дали нефть, но дебиты — объемы выходящих из скважины газа и нефти — были крайне малы. В итоге, на фоне своих более «щедрых» соседей Шингинка выглядела малоперспективной. Скважины законсервировали и надолго забыли о месторождении.

Шли годы. Богатые месторождения начали попадаться все реже, а Министерство геологии продолжало требовать прироста запасов нефти и газа. Тогда на Шингинку вновь обратили внимание.

— На Шингинской начали бурить. Сейсмики приступили к детальному изучению самой структуры. Они формировали данные об итогах отработки полевых сезонов, готовили чертежи и сейсмический разрез по профилю. Тогда-то и выяснилось, что существует группа Шингинских локальных поднятий — Южно-Шингинское, Западно-Шингинское, — рассказывает доцент кафедры геологии и разработки нефтегазовых месторождений НИ ПУ Татьяна Гайдукова, хранящая историю открытий месторождений нефти и газа в Томской области с 1962 года.

Бурение одной из скважин показало перспективу нефтегазоносности больших глубин — буровой раствор выходил при температуре выше 50 градусов. Это означало, что разлом «дышит» и залежи получают подпитку с глубины, что хорошо на них влияет.

— И вот на Шингинском снова стали бурить. Повторная сейсмика проводилась в 1989 году. Залежи там, оказалось, совсем не такие, как мы привыкли: тут кусочек с нефтью, тут кусочек, а в середине пусто. И эти единичные скважины давали нефть с довольно низкими дебитами: 5-10 тонн в сутки. Нормой для того времени было 200-300 тонн, — вспоминает Гайдукова.

Мнение эксперта Михаил Марков в 2006 году руководитель «Газпромнефть-Востока», сегодня исполнительный директор по реализации проектов Надым-Пур-Тазовского региона «Газпромнефть-Развитие»

Годом второго рождения для Шингинки стал 2006-й — именно тогда на промысле приступили к бурению 10 эксплуатационных скважин. Однако низкие дебиты вновь поставили месторождение на грань забвения. Его признали нерентабельным, планировали закрыть, а участок вернуть. Но тогдашнее руководство «Газпромнефть Восток», а именно Михаил Марков, сумел доказать головной организации перспективность Шингинки. «Газпром нефть» выделила средства на глубокопроникающие геологоразведочные работы.

Как позже выяснилось, Марков был прав. В результате ГРП были получены притоки до 200 тонн в сутки, и уже в декабре 2006-го — феврале 2007 года месторождение было запущено в промышленную эксплуатацию.

Мнение эксперта Артем Боев директор Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета

Ставка сыграла

Суточная добыча нефти на Шингинском месторождении с 11 скважин составляла 360 тонн нефтяного эквивалента. Всего через пять лет, в 2011 году, здесь добыли миллионную тонну нефти. А спустя два года Шингинка впервые была признана лучшим промыслом «Газпромнефть-Востока». Промысел повторил результат и в следующем году. Здесь же предприятие впервые выполнило шестистадийный гидроразрыв пласта — технология предполагает закачку в скважину специальной смеси, которая создает давление и разрывает пласт, создавая в нем нефтегазоносные трещины — на горизонтальной скважине. Это позволило значительно увеличить дебит.

Многостадийный гидроразрыв пласта – это одна из самых эффективных технологий в нефтегазовом деле в направлении интенсификации притока нефти. Сам по себе гидроразрыв происходит следующим образом: мощные насосы закачивают в скважину специальную смесь, состоящую из жидкой и твердой фазы в виде пропанта, под высоким давлением, которое способно создать трещины. Пропант из смеси при закачке попадает в трещины и остается там, не давая тем самым им закрыться. Это и приводит к увеличение выхода нефти, газа и воды из пласта.

Месторождение росло и развивалось, ему понадобилась соответствующая инфраструктура. И в 2013 году руководство «Газпром нефти» начало проект по строительству газотурбинной электростанции «Шингинское» на 24 мегаватта. Через 3 года, 4 августа 2016-го, ее запустили. В церемонии открытия приняли участие руководители «Газпромнефть-Востока» и первые лица администрации Томской области.

ГТЭС использует попутный нефтяной газ, преобразуя его в электроэнергию, создавая единый центр нагрузок и обеспечения собственным электричеством Шингинского, Южно-Шингинского, Западно-Лугинецкого и Южно-Лугинецкого месторождений и новых перспективных участков. Развивая газовую инфраструктуру в этом году «Газпромнефть-Восток» завершил строительство газпровода, который позволил направлять газ на дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения. Таким образом компания реализует проект по достижению 95% уровня полезного использования попутного нефтяного газа Урмано-Арчинской группы, частью которой и является Шингинка.

Как и на всех промыслах «Газпромнефть-Востока», на Шингинке внедрена эффективная система экологического менеджмента, что, вкупе с лучшими мировыми практиками в области техники, технологий и управления работает на снижение воздействия на окружающую среду. Таким образом достигается максимально рациональное использование природных ресурсов и сохраняется биологическое разнообразие.

Станцию построили с использованием новейших технологий с привлечением отечественных подрядчиков и поставщиков оборудования. Хотя строителям и пришлось столкнуться с рядом трудностей.

— Когда говорят, что всё плохо, но практически за год вырастает трехмиллиардный объект, это вселяет веру, что все-таки есть предприятия, которые продолжают развиваться и смотрят в будущее. Мы, как власть, будем помогать таким компаниям, которые живут не только сегодняшним днем, — комментировал старт проекта губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Отметил он также качество выполненных работ и промышленный дизайн ГТЭС.

Помимо очевидного экономического эффекта, запуск ГТЭС принес и социальные выгоды. Так, строительство объектов повлекло за собой создание более 60 рабочих мест для жителей Каргаска и Парабели.

Шингинское месторождение сегодня — это 224 действующих скважины и 197 километров трубопроводов

Над спецпроектом работали:

Текст, анимация: Егор Хворенков

Иллюстрации: Екатерина Становенко, Алина Малютена

Редактор: Елена Фаткулина, Татьяна Купцова

Продюсер: Игорь Фаткулин

Тэги/темы: