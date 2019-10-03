Сток и ныне там. Проблема с коммунальными запахами в Томске решится за 3 — 5 лет

3 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: РИА Томск

Проблема с неприятными запахами, обостряющаяся летом, будет решена в Томске в течении 3-5-лет, считают власти. Сельхозпредприятия уже вкладывают сотни миллионов рублей в экологические мероприятия, пока проблемы остаются с канализацией и незаконными сливами.

На днях межведомственная комиссия, созданная для контроля за выбросами вредных веществ и возглавляемая замгубернатора Андреем Кнорром, проинспектировала некоторые проблемные объекты, фигурирующие в жалобах томичей.

Без хозяина

Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Андреем Кнорром на выездном заседании Фото: РИА Томск

Для системной борьбы с запахами, мучающими Томск в жару, была создана рабочая группа по контролю за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в нее вошли представители органов федерального и регионального госнадзора, муниципалитетов Томска, Северска и Томского района, Томского гидрометеоцентра, УФСИН России по Томской области, «Сибирской аграрной группы», «Межениновской птицефабрики», «Томскводоканала».

«В течение полугода (работы рабочей группы) мы заслушали всех представителей предприятий — источников запаха, и сейчас приступили к выездным заседаниям — смотрим на месте, что намечено и что реализовывается. Морфология запахов на каждом участке своя, но мы сегодня четко понимаем, какие по каждому из них у нас есть перспективы. Где-то они длительные, где-то можно решить проблему уже сегодня», — поделился мнением Андрей Кнорр.

Морфология запахов на каждом участке своя, но по каждому есть перспективы Фото: РИА Томск

Всего группа выявила около 40 источников, и они, что характерно, разбросаны по всему Томску. Вот, например, озеро Кухтеринское в микрорайоне «Спичфабрика». Название отсылает к томским купцам, меценатам, славному прошлому, но сегодня это место далеко не идиллическое: по информации представителей администрации Октябрьского района, с 2012 года поступают обращения местных жителей по поводу попадания сточных вод прямо в водоем. Летом находиться рядом невозможно.

Озеро Кухтеринское нуждается в очистке Фото: РИА Томск

Виной всему сброс с канализационной насосной станции. Раньше КНС была на территории Спичфабрики (Кухтеринское было ее пожарным водоемом), потом «Спичка» обанкротилась, станции не стало, и все близлежащие дома «канализуются» в итоге в это озеро. По результатам проверок прокуратура штрафовала муниципалитет и обязывала организовать систему водоотведения, но… сток и ныне там.

«Это могло бы быть прекрасное место для отдыха. Можно подключить сюда наших меценатов. Тем более, озеро названо именем мецената, который подавал пример. На территории и депутат хороший — Екатерина Мефодиевна (Собканюк). Включить в „Комфортную среду“ (федеральная программа „Формирование комфортной городской среды“). Но сначала нужно очистить озеро», — обозначил проблему Андрей Кнорр, возглавляющий рабочую группу.

Андрей Кнорр: «Здесь может быть прекрасное место для отдыха» Фото: РИА Томск

«Что на это город скажет?» — поинтересовался он.

Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус ответил, что на 2020 год восстановление КНС на Кухтеринском включено в инвестпрограмму «Томскводоканала». Представитель компании подтвердил, что проект сейчас рассматривается.

Место для отходов

КНС на Клюева, до которой «не все доезжают» Фото: РИА Томск

Канализация — это в принципе одно из самых слабых мест города, которое вносит весомый вклад в летнее «амбре». Граней у этой проблемы много — есть, например, улица Бакунина, где КНС не справляется с объемами, а расширить ее не представляется возможным из-за исторических ограничений. С другой стороны, есть недостаток точек слива канализационных отходов, выкаченных специализированными машинами в частном секторе.

Последнюю проблему члены рабочей группы обсуждали, стоя на канализационно-насосной станции, расположенной на ул. Клюева, которая помимо приема и перекачки стоков от расположенных в этом районе жилых домов является санкционированной точкой слива для ассенизаторских машин. Сливная станция официально обслуживает 56 машин по 48 договорам. Кроме этого, сюда регулярно сбрасывают отходы несанкционированно, из-за чего они выходят на поверхность, и появляется неприятный запах. Как рассказала представитель ООО «Томскводоканал» Любовь Герб, поймать нелегалов трудно, они перегружают коллектор…

В городе всего две точки приема стоков — на Клюева и в Лоскутово Фото: РИА Томск

Но еще больше тех, кто до Клюева в принципе не доезжает: на весь город всего две точки приема стоков — здесь, на Клюева, и в Лоскутово. Эколог Сергей Жабин подчеркнул: машинам недосуг ехать на другой конец города, и они сливают отходы в речки, озера, которые тут же становятся вонючими. Общественники фиксируют незаконные сливы на Пролетарской, АРЗе, Ивановского, в Тимирязевском… «Причем штраф — всего 1000 рублей, никого не пугает!» — сказал Жабин, на что Кнорр дал поручение проработать предложения в КоАП Томской области по повышению штрафов.

Частично проблему сможет решить новая точка слива в Тимирязевском — во время выезда рабочей группы представители «Томсковдоканала» сообщили, что готовится запуск сливной станции, прорабатывается концессионное соглашение. «В нашей инвестпрограмме заложено расширение станции на Клюева, в 2021 году — проектирование, в 2022-2023 — строительство, стоимость работ — 15 миллионов», — сообщил представитель «Томскводоканала».

Андрей Кнорр предложил рассмотреть вариант, чтобы сместить сроки этой работы и приступить к строительству уже в 2022-м.

Большая стройка в перспективе ждет и городские очистные сооружения на Кузовлевском тракте, которые также посетили члены комиссии в ходе выездного совещания. По словам сотрудников ГОСов, коллектор заполнен больше чем на 80%. Строительство новых мощностей — это десятки миллионов рублей. Также стоит вопрос по расширению площадок для размещения обезвоженного осадка сточных вод, принято решение изучить возможность строительства там цеха механического обезвоживания и включения проекта в программы господдержки. Члены рабочей группы высказали идею, что нужно «пробивать» финансирование этих проектов через нацпроект «Экология».

Первые успехи

Сельхозпредприятия вкладывают сотни миллионов рублей для решения проблемы Фото: РИА Томск

По мнению Андрея Кнорра, подвижки за время работы группы наметились значительные.

«В том, что касается сельхозпредприятий („Сибирская Аграрная Группа“, „Межениновская птицефабрика“), дорожная карта понятна. Идут большие вложения — предприятия вкладывают сотни миллионов рублей для решения проблемы. Предприятия запланировали на 2019 год 350 миллионов рублей, которые вкладываются в экологические мероприятия. Это приобретение техники, рекультивация, вентиляционные фильтры, оборудование для контроля на территории и т.д. Для устранения выбросов на других источниках объективно потребуется не менее 3-5 лет», — сказал он.

Инвестиции идут на приобретение техники, рекультивацию, оборудование для контроля на территории и т.д. Фото: РИА Томск

С муниципалитетом все немного хуже — город не имеет финансовой возможности быстро решить все проблемы, даже при наличии судебного решения, как в случае с озером Кухтеринским. Возможно, финансирование некоторых решений может быть произведено через создание региональной программы «Экология», которая должна дополнять одноименный нацпроект.

Текст: Алена Попова

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