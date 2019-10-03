Сток и ныне там. Проблема с коммунальными запахами в Томске решится за 3 — 5 лет
Проблема с неприятными запахами, обостряющаяся летом, будет решена в Томске в течении 3-5-лет, считают власти. Сельхозпредприятия уже вкладывают сотни миллионов рублей в экологические мероприятия, пока проблемы остаются с канализацией и незаконными сливами.
На днях межведомственная комиссия, созданная для контроля за выбросами вредных веществ и возглавляемая замгубернатора Андреем Кнорром, проинспектировала некоторые проблемные объекты, фигурирующие в жалобах томичей.
Без хозяина
Для системной борьбы с запахами, мучающими Томск в жару, была создана рабочая группа по контролю за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в нее вошли представители органов федерального и регионального госнадзора, муниципалитетов Томска, Северска и Томского района, Томского гидрометеоцентра, УФСИН России по Томской области, «Сибирской аграрной группы», «Межениновской птицефабрики», «Томскводоканала».
«В течение полугода (работы рабочей группы) мы заслушали всех представителей предприятий — источников запаха, и сейчас приступили к выездным заседаниям — смотрим на месте, что намечено и что реализовывается. Морфология запахов на каждом участке своя, но мы сегодня четко понимаем, какие по каждому из них у нас есть перспективы. Где-то они длительные, где-то можно решить проблему уже сегодня», — поделился мнением Андрей Кнорр.
Всего группа выявила около 40 источников, и они, что характерно, разбросаны по всему Томску. Вот, например, озеро Кухтеринское в микрорайоне «Спичфабрика». Название отсылает к томским купцам, меценатам, славному прошлому, но сегодня это место далеко не идиллическое: по информации представителей администрации Октябрьского района, с 2012 года поступают обращения местных жителей по поводу попадания сточных вод прямо в водоем. Летом находиться рядом невозможно.
Виной всему сброс с канализационной насосной станции. Раньше КНС была на территории Спичфабрики (Кухтеринское было ее пожарным водоемом), потом «Спичка» обанкротилась, станции не стало, и все близлежащие дома «канализуются» в итоге в это озеро. По результатам проверок прокуратура штрафовала муниципалитет и обязывала организовать систему водоотведения, но… сток и ныне там.
«Это могло бы быть прекрасное место для отдыха. Можно подключить сюда наших меценатов. Тем более, озеро названо именем мецената, который подавал пример. На территории и депутат хороший — Екатерина Мефодиевна (Собканюк). Включить в „Комфортную среду“ (федеральная программа „Формирование комфортной городской среды“). Но сначала нужно очистить озеро», — обозначил проблему Андрей Кнорр, возглавляющий рабочую группу.
«Что на это город скажет?» — поинтересовался он.
Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус ответил, что на 2020 год восстановление КНС на Кухтеринском включено в инвестпрограмму «Томскводоканала». Представитель компании подтвердил, что проект сейчас рассматривается.
Место для отходов
Канализация — это в принципе одно из самых слабых мест города, которое вносит весомый вклад в летнее «амбре». Граней у этой проблемы много — есть, например, улица Бакунина, где КНС не справляется с объемами, а расширить ее не представляется возможным из-за исторических ограничений. С другой стороны, есть недостаток точек слива канализационных отходов, выкаченных специализированными машинами в частном секторе.
Последнюю проблему члены рабочей группы обсуждали, стоя на канализационно-насосной станции, расположенной на ул. Клюева, которая помимо приема и перекачки стоков от расположенных в этом районе жилых домов является санкционированной точкой слива для ассенизаторских машин. Сливная станция официально обслуживает 56 машин по 48 договорам. Кроме этого, сюда регулярно сбрасывают отходы несанкционированно, из-за чего они выходят на поверхность, и появляется неприятный запах. Как рассказала представитель ООО «Томскводоканал» Любовь Герб, поймать нелегалов трудно, они перегружают коллектор…
Но еще больше тех, кто до Клюева в принципе не доезжает: на весь город всего две точки приема стоков — здесь, на Клюева, и в Лоскутово. Эколог Сергей Жабин подчеркнул: машинам недосуг ехать на другой конец города, и они сливают отходы в речки, озера, которые тут же становятся вонючими. Общественники фиксируют незаконные сливы на Пролетарской, АРЗе, Ивановского, в Тимирязевском… «Причем штраф — всего 1000 рублей, никого не пугает!» — сказал Жабин, на что Кнорр дал поручение проработать предложения в КоАП Томской области по повышению штрафов.
Частично проблему сможет решить новая точка слива в Тимирязевском — во время выезда рабочей группы представители «Томсковдоканала» сообщили, что готовится запуск сливной станции, прорабатывается концессионное соглашение. «В нашей инвестпрограмме заложено расширение станции на Клюева, в 2021 году — проектирование, в 2022-2023 — строительство, стоимость работ — 15 миллионов», — сообщил представитель «Томскводоканала».
Андрей Кнорр предложил рассмотреть вариант, чтобы сместить сроки этой работы и приступить к строительству уже в 2022-м.
Большая стройка в перспективе ждет и городские очистные сооружения на Кузовлевском тракте, которые также посетили члены комиссии в ходе выездного совещания. По словам сотрудников ГОСов, коллектор заполнен больше чем на 80%. Строительство новых мощностей — это десятки миллионов рублей. Также стоит вопрос по расширению площадок для размещения обезвоженного осадка сточных вод, принято решение изучить возможность строительства там цеха механического обезвоживания и включения проекта в программы господдержки. Члены рабочей группы высказали идею, что нужно «пробивать» финансирование этих проектов через нацпроект «Экология».
Первые успехи
По мнению Андрея Кнорра, подвижки за время работы группы наметились значительные.
«В том, что касается сельхозпредприятий („Сибирская Аграрная Группа“, „Межениновская птицефабрика“), дорожная карта понятна. Идут большие вложения — предприятия вкладывают сотни миллионов рублей для решения проблемы. Предприятия запланировали на 2019 год 350 миллионов рублей, которые вкладываются в экологические мероприятия. Это приобретение техники, рекультивация, вентиляционные фильтры, оборудование для контроля на территории и т.д. Для устранения выбросов на других источниках объективно потребуется не менее 3-5 лет», — сказал он.
С муниципалитетом все немного хуже — город не имеет финансовой возможности быстро решить все проблемы, даже при наличии судебного решения, как в случае с озером Кухтеринским. Возможно, финансирование некоторых решений может быть произведено через создание региональной программы «Экология», которая должна дополнять одноименный нацпроект.
Текст: Алена Попова