Фотофонд. Томские новостройки: от пассажа Второва до драмтеатра

26 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Строящееся здание мужской гимназии. Томск, 1897 г. Из фондов ТОКМ

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Все здания города, даже самые старые, были когда-то новостройками. Некоторые из них, которым предстояло стать «зданиями общественного пользования», общественность города ожидала с интересом и нетерпением; другие, не привлекая особого внимания, строились как частные объекты. Но любое строительство постепенно и неуклонно меняло облик города.

О томских новостройках разных лет — старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея Зоя Игнатенко.

В фондах краеведческого музея хранится немало фотографий, на которых запечатлены моменты строительства новых зданий, томские новостройки разных лет, привлекавшие к себе повышенное внимание. Самое интересное, что эти фотографии хронологически относятся к нескольким временным периодам. Создаётся впечатление, что именно в эти периоды в городе Томске велась наиболее интенсивная застройка. Действительно ли это так? Можем ли мы, пройдясь по улицам города, воочию увидеть эти архитектурно-строительные «слои»?

Строительство Пассажа Второва на улице Почтамтской. Стереопара. 1904 г. Фото из фондов ТОКМ

Строительство Бесплатной библиотеки. Томск, 1880-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Строительство здания Казённой палаты. 1900 г. Фото из фондов ТОКМ

Церемония закладки «Дома науки». Томск, 1911 г. Фото из фондов ТОКМ

В кадр фотоаппарата попали, конечно, самые резонансные стройки: Дом науки, гимназия, Казённая палата… Все эти здания построены в последние годы ХIХ века и первые годы века ХХ-го. Конечно, основная застройка города Томска в те годы была представлена деревянными двухэтажками, типовыми доходными домами тех лет, или резными купеческими особняками. Но если обратить внимание, в какие годы эти дома и особняки были новостройками, то обнаружим примерно тот же период: конец ХIХ — начало ХХ веков. Этот «слой» городской застройки очень хорошо заметен, из этих зданий состоит исторический центр города, которым томичи больше всего гордятся и который определяет его архитектурное «лицо».

Факт массовой застройки Томска в определённый исторический отрезок времени вовсе не удивителен, если мы вспомним, что здания не сгущаются из мечтаний архитекторов, а требуют вполне материальных условий для своего создания. Много строить, тем более многоэтажных капитальных зданий, можно только при определённых финансово-экономических обстоятельствах и наличии нужных строительных технологий. Такие условия в России сложились в конце ХIХ века, когда наблюдался настоящий «экономический бум», драйвером роста которого в Сибири было строительство Транссиба. Томские предприниматели часть свои выросших доходов могли потратить на возведение новых прекрасных зданий, заказав проекты видным архитекторам. След этого экономического бума мы и обнаруживаем на улицах Томска в виде «томских новостроек» конца ХIХ века — начала ХХ веков. Следуя этой логике, в период Первой мировой войны, революционного 1917-го года и потрясений гражданской войны значительного строительства, особенно гражданского назначения, ждать не приходится? Это действительно так, важных и крупных построек этого периода в нашем городе не обнаруживается.

Посмотрим на наши музейные фотографии дальше. Новостройки 1920-1930-х годов в Томске, судя по нашим данным, крайне малочисленны. В 1920-х было вообще не до строительства; но и годы первых пятилеток очень малый след оставили на томских улицах. Как образно говорил писатель и журналист Илья Эренбург, «пятилетки обошли Томск, и город умирал». Кроме того, Томск в это время лишился и статуса административного центра края. В заметно обедневшем городе даже предприятия размещались в старых зданиях. Среди редких исключений — Томский электромеханический завод, который стал предприятием союзного значения и мог позволить себе строительство новых корпусов:

Строительство ТЭМЗ. Томск, 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В 1920-1930-х годах в СССР появился новый архитектурный стиль — конструктивизм, множество образцов которого мы можем видеть у наших соседей, в Новосибирске и Новокузнецке, где центральная часть города массово застраивалась именно в конце 1920 — 1930-х годах. В силу сложившихся исторических обстоятельств Томск почти полностью лишён «слоя» новостроек этого периода и этого архитектурного стиля. Есть редкое исключение, хорошо известное томичам, но отсутствующее среди фотографий музея. Речь идёт о здании общежития ТГУ на улице Никитина, так называемой «пятихатке», построенном в середине 1930-х в стиле конструктивизма.

Завод «Томкабель». Строительство первого промышленного корпуса. Томск. 1942–1943 гг. Фото из фондов ТОКМ

Военное время также представлено новостройками промышленного назначения. Хорошо известно, что в Томск были эвакуированы десятки предприятий, которые размещались в зданиях вузов, военных городках, даже Доме науки. Несмотря на все трудности, томичи возводили новые промышленные объекты. Для размещения эвакуированных граждан тоже велось массовое строительство, но в основном, домов барачного типа. Видимо, непарадный характер такого строительства не привлёк к себе большого внимания, о чём приходится только пожалеть.

Если у кого-то из горожан имеются фотоснимки томских новостроек военного периода, музей был бы рад пополнить нашу коллекцию.

Следующий архитектурно-строительный «слой», который можно обнаружить на улицах Томска, и, соответственно, в фотофонде ТОКМ, сформирован в 1950-х годах, когда Томск, ставший снова областным центром, залечив самые тяжёлые раны военного времени, приступил к своему благоустройству. Томские заводы стали строить жилые дома и «объекты соцкультбыта» для своих сотрудников.

Эти здания относятся к одной стилистической линии, которой, однако, трудно подобрать какое-то название. Наверное, можно сказать, что это воплощение очень и очень упрощённой и «демократической» версии советского неоклассицизма, процветавшего на пространствах СССР в 1930-1950-х годах. Кстати, эти «новостройки 1950-х» так гармонично сочетаются рядом с купеческими особняками конца ХIХ — начала ХХ вв., так как воплощают ту же самую стилевую линию.

Жилой дом на улице Пушкина. Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Жилые дома на улице Усова. Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Строительство жилого дома на углу проспекта Кирова и ул. Дзержинского. Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Жилой дом в районе Томска-I. Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Дом в районе ГПЗ-5 (Шарикоподшипникового завода). Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Детские ясли в районе Подшипникового завода. Томск, 1954 г. Фото из фондов ТОКМ

Жилой дом по улице Вершинина. Томск, 1950-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В эти годы происходит и определённый «ренессанс» деревянного строительства, причём не только индивидуальных домов, но и многоквартирников и общественных зданий. В эти годы в Томске только начинали разворачивать большие заводы по производству кирпича и цемента, так что в условиях нехватки жилых и рабочих помещений, дерево вновь, как и в прошлом, становится популярным стройматериалом.

Жилые дома. Томск, 1954 г. Фото из фондов ТОКМ

Школа № 54. Черемошники. Томск, 1954 г. Фото из фондов ТОКМ

Следующая эпоха, 1960–1980-е годы, оставила нам в наследство множество своих бывших новостроек совершенно характерного облика. Вместе с новыми технологиями крупнопанельного строительства пришёл новый стиль и новая эстетика. Особое внимание, конечно, уделялось новым общественным зданиям, в числе которых в эти годы были здания новых академических НИИ, вузов, новые школы, промышленные корпуса, аэропорт в Богашёво, Дом быта на улице Красноармейской, Дворец спорта, Драматический театр и множество других сооружений.

Этот архитектурно-строительный «пласт» представлен в Томске очень явно, а поскольку томский «советский неоклассицизм» 1930-1950-х годов не успел занять большую нишу в центральной части города, то очень часто мы можем видеть непосредственное соседство крупнопанельного многоэтажного сооружения эпохи «развитого социализма» и деревянного особнячка с резными наличниками эпохи «первоначального накопления капитала» начала ХХ века.

Строительство корпуса Института химии нефти. Томск, 1977 г. Фото из фондов ТОКМ

Корпус № 5 Томского электротехнического завода. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Дом быта № 2 по улице Красноармейской. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Дом быта № 2 по улице Красноармейской. Интерьер. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Спортивный корпус ТИСИ. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Учебный корпус учётно-кредитного техникума. Томск, 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Магазин на проспекте Кирова. Томск, 1960 г. Фото из фондов ТОКМ

Дворец спорта. Интерьер. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Строительство драматического театра. Томск, 1970-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В эти годы беспрецедентными ранее темпами шло строительство жилья; новостройками были уже не отдельные дома, а целые микрорайоны. Областной центр бурно развивался, город «работал» на новый, нефтегазовый сектор экономики, на обустройство углеводородных месторождений; томские предприятия оснащались современной техникой, переоборудовались, переезжали в новые корпуса. Для Томска и Томской области послевоенный период и так называемые «годы застоя» были годами очередного «экономического бума», который сопровождался масштабным строительством инфраструктуры и жилья.

Строительство жилого массива по проспекту Кирова. Томск, 1960 г. Фото из фондов ТОКМ

Строительство микрорайона по улице Фрунзе. Томск, 1967 г. Фото из фондов ТОКМ

Можно сказать, что томские новостройки прошлых лет — это своеобразная летопись, способная рассказать нам не только о бытовой стороне жизни предшествующих поколений горожан, не только о вкусах и архитектурных предпочтениях, но и об экономической динамике, о череде периодов затишья и бурного роста города Томска.

Текст: Зоя Игнатенко

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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