Фотофонд. Томские новостройки: от пассажа Второва до драмтеатра
Все здания города, даже самые старые, были когда-то новостройками. Некоторые из них, которым предстояло стать «зданиями общественного пользования», общественность города ожидала с интересом и нетерпением; другие, не привлекая особого внимания, строились как частные объекты. Но любое строительство постепенно и неуклонно меняло облик города.
О томских новостройках разных лет — старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея Зоя Игнатенко.
В фондах краеведческого музея хранится немало фотографий, на которых запечатлены моменты строительства новых зданий, томские новостройки разных лет, привлекавшие к себе повышенное внимание. Самое интересное, что эти фотографии хронологически относятся к нескольким временным периодам. Создаётся впечатление, что именно в эти периоды в городе Томске велась наиболее интенсивная застройка. Действительно ли это так? Можем ли мы, пройдясь по улицам города, воочию увидеть эти архитектурно-строительные «слои»?
В кадр фотоаппарата попали, конечно, самые резонансные стройки: Дом науки, гимназия, Казённая палата… Все эти здания построены в последние годы ХIХ века и первые годы века ХХ-го. Конечно, основная застройка города Томска в те годы была представлена деревянными двухэтажками, типовыми доходными домами тех лет, или резными купеческими особняками. Но если обратить внимание, в какие годы эти дома и особняки были новостройками, то обнаружим примерно тот же период: конец ХIХ — начало ХХ веков. Этот «слой» городской застройки очень хорошо заметен, из этих зданий состоит исторический центр города, которым томичи больше всего гордятся и который определяет его архитектурное «лицо».
Факт массовой застройки Томска в определённый исторический отрезок времени вовсе не удивителен, если мы вспомним, что здания не сгущаются из мечтаний архитекторов, а требуют вполне материальных условий для своего создания. Много строить, тем более многоэтажных капитальных зданий, можно только при определённых финансово-экономических обстоятельствах и наличии нужных строительных технологий.
Такие условия в России сложились в конце ХIХ века, когда наблюдался настоящий «экономический бум», драйвером роста которого в Сибири было строительство Транссиба. Томские предприниматели часть свои выросших доходов могли потратить на возведение новых прекрасных зданий, заказав проекты видным архитекторам. След этого экономического бума мы и обнаруживаем на улицах Томска в виде «томских новостроек» конца ХIХ века — начала ХХ веков.
Следуя этой логике, в период Первой мировой войны, революционного 1917-го года и потрясений гражданской войны значительного строительства, особенно гражданского назначения, ждать не приходится? Это действительно так, важных и крупных построек этого периода в нашем городе не обнаруживается.
Посмотрим на наши музейные фотографии дальше. Новостройки 1920-1930-х годов в Томске, судя по нашим данным, крайне малочисленны. В 1920-х было вообще не до строительства; но и годы первых пятилеток очень малый след оставили на томских улицах. Как образно говорил писатель и журналист Илья Эренбург, «пятилетки обошли Томск, и город умирал». Кроме того, Томск в это время лишился и статуса административного центра края. В заметно обедневшем городе даже предприятия размещались в старых зданиях. Среди редких исключений — Томский электромеханический завод, который стал предприятием союзного значения и мог позволить себе строительство новых корпусов:
В 1920-1930-х годах в СССР появился новый архитектурный стиль — конструктивизм, множество образцов которого мы можем видеть у наших соседей, в Новосибирске и Новокузнецке, где центральная часть города массово застраивалась именно в конце 1920 — 1930-х годах. В силу сложившихся исторических обстоятельств Томск почти полностью лишён «слоя» новостроек этого периода и этого архитектурного стиля. Есть редкое исключение, хорошо известное томичам, но отсутствующее среди фотографий музея. Речь идёт о здании общежития ТГУ на улице Никитина, так называемой «пятихатке», построенном в середине 1930-х в стиле конструктивизма.
Военное время также представлено новостройками промышленного назначения. Хорошо известно, что в Томск были эвакуированы десятки предприятий, которые размещались в зданиях вузов, военных городках, даже Доме науки. Несмотря на все трудности, томичи возводили новые промышленные объекты. Для размещения эвакуированных граждан тоже велось массовое строительство, но в основном, домов барачного типа. Видимо, непарадный характер такого строительства не привлёк к себе большого внимания, о чём приходится только пожалеть.
Если у кого-то из горожан имеются фотоснимки томских новостроек военного периода, музей был бы рад пополнить нашу коллекцию.
Следующий архитектурно-строительный «слой», который можно обнаружить на улицах Томска, и, соответственно, в фотофонде ТОКМ, сформирован в 1950-х годах, когда Томск, ставший снова областным центром, залечив самые тяжёлые раны военного времени, приступил к своему благоустройству. Томские заводы стали строить жилые дома и «объекты соцкультбыта» для своих сотрудников.
Эти здания относятся к одной стилистической линии, которой, однако, трудно подобрать какое-то название. Наверное, можно сказать, что это воплощение очень и очень упрощённой и «демократической» версии советского неоклассицизма, процветавшего на пространствах СССР в 1930-1950-х годах. Кстати, эти «новостройки 1950-х» так гармонично сочетаются рядом с купеческими особняками конца ХIХ — начала ХХ вв., так как воплощают ту же самую стилевую линию.
В эти годы происходит и определённый «ренессанс» деревянного строительства, причём не только индивидуальных домов, но и многоквартирников и общественных зданий. В эти годы в Томске только начинали разворачивать большие заводы по производству кирпича и цемента, так что в условиях нехватки жилых и рабочих помещений, дерево вновь, как и в прошлом, становится популярным стройматериалом.
Следующая эпоха, 1960–1980-е годы, оставила нам в наследство множество своих бывших новостроек совершенно характерного облика. Вместе с новыми технологиями крупнопанельного строительства пришёл новый стиль и новая эстетика. Особое внимание, конечно, уделялось новым общественным зданиям, в числе которых в эти годы были здания новых академических НИИ, вузов, новые школы, промышленные корпуса, аэропорт в Богашёво, Дом быта на улице Красноармейской, Дворец спорта, Драматический театр и множество других сооружений.
Этот архитектурно-строительный «пласт» представлен в Томске очень явно, а поскольку томский «советский неоклассицизм» 1930-1950-х годов не успел занять большую нишу в центральной части города, то очень часто мы можем видеть непосредственное соседство крупнопанельного многоэтажного сооружения эпохи «развитого социализма» и деревянного особнячка с резными наличниками эпохи «первоначального накопления капитала» начала ХХ века.
В эти годы беспрецедентными ранее темпами шло строительство жилья; новостройками были уже не отдельные дома, а целые микрорайоны. Областной центр бурно развивался, город «работал» на новый, нефтегазовый сектор экономики, на обустройство углеводородных месторождений; томские предприятия оснащались современной техникой, переоборудовались, переезжали в новые корпуса. Для Томска и Томской области послевоенный период и так называемые «годы застоя» были годами очередного «экономического бума», который сопровождался масштабным строительством инфраструктуры и жилья.
Можно сказать, что томские новостройки прошлых лет — это своеобразная летопись, способная рассказать нам не только о бытовой стороне жизни предшествующих поколений горожан, не только о вкусах и архитектурных предпочтениях, но и об экономической динамике, о череде периодов затишья и бурного роста города Томска.
Текст: Зоя Игнатенко
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.