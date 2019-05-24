Умный архив. Как СИБУР на U-NOVUSе проблемы цифровизации решали

24 мая 2019 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Стеллаж, который знает, какие документы должны стоять на его полках? Папка, которая сама отслеживает свое местоположение и передает его в общую базу данных? Система, которая сообщает пользователю (а то и его руководителю), что он не вернул вовремя документ?

Это вполне реальные и осуществимые задачи, которые СИБУР предложил решить участникам своего воркшопа на форуме U-NOVUS. Неординарные идеи, предложенные участниками воркшопа, после детальной доработки лягут в основу технического решения актуальных проблем.

Проблема архива

СИБУР поставил на воркшопе конкретную задачу: автоматизировать бумажный архив Фото: Вероника Белецкая

На каждом предприятии группы СИБУР имеется архив документов. Это требование законодательства: важные документы, такие как строительная и техническая документация, должны храниться в бумажном виде. К тому же, в некоторых случаях с документами на «бумажных носителях» удобнее работать.

Сейчас все работы в архиве ведутся вручную. То есть, если специалисту СИБУРа или представителю какой-нибудь контролирующей организации необходимо взять документ, он обращается к эксперту в архиве, чья задача — найти папку с документацией. Но таких запросов может быть до нескольких десятков в день, на формирование нужного пакета документов потребуется время.

Поэтому СИБУР, последовательно решая задачи цифровизации производства, решил сделать архив «умным», минимизировав потери рабочих часов и как таковой человеческий фактор. И решено это сделать за счет технологии RFID — радиочастотных меток, которыми помечают каждую папку, а затем они считываются при помощи специального устройства, передающего данные в общую базу.

На воркшопе был представлен образец шкафа с RFID-оборудованием. Белые прямоугольники на полках — это антенны. На каждой папке наклеены радиочастотные метки

То есть сначала человек в базе данных ищет нужный документ и выясняет, в каком стеллаже и даже на какой полке он хранится. Потом через СКУД (систему контроля и управления доступом) получает электронный ключ к нужному шкафу, берет с полки папку, и RFID-антенна сразу же передает эту информацию в базу данных. Если сотрудник не вернул вовремя папку, система присылает ему напоминание, а если реакции не последует, о нарушении будет уведомлен непосредственный руководитель. А если вдруг сотрудник по невнимательности поставит папку не на свое место, база данных также узнает об этом, и для поиска потерянного документа не придется ворошить весь архив.

Задачу участникам ставил руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов Фото: Вероника Белецкая

— Мы хотим разобраться, как применять эту новую для нас технологию, — обратился к участникам воркшопа руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов. — Мы понимаем, что на рынке такие решения уже есть, но они нам по различным причинам не подходят. Надеюсь, что вы нам поможете и мы вместе сделаем продукт, который можно будет тиражировать по компании и развивать дальше. Компания будет счастлива получить в конце работающий прототип, но идея, дизайн — все это тоже приветствуется.

В дальнейшем эту технологию компания планирует использовать и на складах. Принцип тот же, только здесь предметом учета станут хранящиеся там материально-технические позиции, необходимые для работы производства.

Каждый силен в своем

Перед началом работы участники разделились на команды Фото: Вероника Белецкая

В первый день воркшопа участники разделились на команды, их получилось шесть. Многие уже сразу пришли в полном составе, но были и одиночки — им предложили присоединиться к одной из команд.

— Трое из четырех членов нашей команды пришли на воркшоп вместе, но с нашим разработчиком Александром мы познакомились только здесь, и он внес наибольший вклад в победу, — рассказал уже после подведения итогов аналитик/разработчик команды-победителя Алексей Цавнин, аспирант ТПУ. — Другим организаторы помогли разделиться по командам, потому что по каким-то компетенциям был перебор, а по другим нехватка специалистов. Итак, мы начали работать. Задача не была ни слишком простой, ни запредельно сложной. Практическая, подъемная задача.

«Задача не критически сложная, но и не совсем простая» (в центре — Алексей Цавнин) Фото: Вероника Белецкая

15 и 16 мая команды трудились над техническим решением поставленной задачи. А в пятницу, 17 мая, они представили свои презентации на суд жюри. По словам экспертов, выбрать лучших было непросто, так как каждая команда была сильна в чем-то своем. Кто-то сделал реально работающую версию, кто-то представил наиболее продуманный интерфейс, кто-то использовал в решении технологию блокчейна — эта команда в итоге получила «приз технических симпатий».

Особым призом отметили команду Северского политехнического техникума, которая предложила использовать в разработке технологию блокчейна Фото: Вероника Белецкая

Победила «Супернова»

«Супернова» за работой Фото: Вероника Белецкая

По результатам оценок жюри победителем была выбрана команда «Супернова». Именно ее презентация была представлена на закрытии форума U-NOVUS в легкоатлетическом манеже «Гармония».

Александр Рудаков, разработчик из команды «Супернова» Фото: Вероника Белецкая

— Если сравнивать с другими командами, которые также представили интересные решения, у нас преимущества архитектурного плана, — поделился Александр Рудаков из команды «Супернова», магистрант ТПУ. — Мы взяли работающий сервер и встроили в него возможность работы с RFID-оборудованием. То есть это был такой монолит. У многих это был отдельный модуль, который работает с оборудованием и с базой данных.

Однако интересные решения представили и остальные пять команд, ни одна из них не осталась без положительной оценки экспертов.

Иван Назаров, направление «Индустрия 4.0» СИБУРа Фото: Вероника Белецкая

— Победителей выбирали по многим критериям, — пояснил один из членов жюри, разработчик, направление «Индустрия 4.0», СИБУРа Иван Назаров. — Оценивали, насколько удобным выглядит интерфейс с пользовательской точки зрения, насколько правильно система работает с оборудованием, железом, с метками, какой стек технологий использован и насколько уверенно участники презентовали свой продукт. Но это еще не значит, что реализовано будет предложение именно той команды, которая признана победителями сегодня. Технологии будут еще тщательно оцениваться экспертами.

Валерий Черепанов: «Найти ребят с интересными идеями и хорошими компетенциями — наша основная задача»

Но основная задача, которую преследовал СИБУР при организации воркшопа — поиск талантов, которых можно будет пригласить на работу или предложить взаимовыгодные контракты. Об этом сказал руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов:

— В Томске работает центр цифровой трансформации СИБУРа, в котором задействованы несколько десятков специалистов, — Нам нужно понимать, как развивается томский рынок человеческого капитала, какие есть люди, как их знания и опыт можно использовать в цифровой трансформации СИБУРа. А для участников это возможность проверить свои компетенции, заявить о себе и, возможно, получить работу в компании.

Текст: Катерина Кайгородова

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