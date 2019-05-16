Открытие форума U-NOVUS в лицах и цитатах

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Вчера в Томске стартовал форум новых решений U-NOVUS-2019, собравший участников из бизнеса, науки и органов власти.

Открытие, традиционно, состоялось в СК «Гармония». А вот формат, как и в прошлый раз, был отличен от традиционного дискуссионно-выставочного, принятого на большинстве форумов. На томском U-NOVUSе занялись созданием решений для компаний и региона в live-режиме, когда участники на воркшопах совместно работают над запуском новых технологических направлений.

Обновили и формат традиционного губернаторского выступления на открытии форума. В этот раз Сергей Жвачкин приветствовал гостей не речью «по бумажке» у кафедры, а вполне живым человеческим «интро» со сцены. В нем были и ответы на транслирующиеся с экрана вопросы студентов (хотя вопросы и готовились заранее), и взаимодействие с залом, и динамика.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на открытии форума Фото: Вероника Белецкая

Сергей

Жвачкин Губернатор Томской области Наш форум призван подготовить талантливую молодежь, которая будет работать в профессиях будущего: дизайнер виртуальной среды, куратор личных данных, аналитик данных интернета вещей. Также форум задуман, чтобы помочь молодежи сделать выбор, состыковать с крупнейшими компаниями

С мини-лекциями на открытии выступили приглашенные технологические лидеры, представляющие компании «СИБУР», ТВЭЛ, Clover Group, DI Group, Cognitive Technologies, Газпромбанк, а также руководители ключевых направлений Национальной технологической инициативы «Аэронет» и «Энерджинет».

Свои выступления они посвятили актуальным для бизнеса и научно-технологического сообщества темам: беспилотные технологии, развитие человеческого капитала, интернет вещей, сквозные технологии в промышленности, IT для финансовой сферы.

Вера Адаева, руководитель Центра цифрового развития АСИ Фото: Вероника Белецкая

Дмитрий Конов, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Фото: Вероника Белецкая

Дмитрий

Конов Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Мы зашли в цифровую нишу примерно 3-3,5 года назад, начали создавать внутри компании определенный хайп – изучать возможности использования цифровых инструментов. Внедрение новых технологий позволяет улучшать свою работу, сокращать затраты, увеличивать долю рынка, создавать новые свойства продукта. Мы инвестируем в свое развитие. Примерно за 10 лет инвестиций в модернизацию предприятий – в том числе автоматизацию и цифровизацию - мы инвестировали до 20 млрд долларов. И если посмотреть на эволюцию отношений к инновациям в России, в том числе во многих компаниях, то, на мой взгляд, одна из больших ошибок, которая случалась часто – это перескакивание мимо первых двух на третью. Желание получить все и сразу многих приводит к ситуации, когда просто не хватает ресурсов это сделать. Успех СИБУРа в том, что мы последовательно и параллельно делали и продолжаем делать все три вида инноваций.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова Фото: Вероника Белецкая

Людмила

Огородова Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова Мы привлекли к форуму свыше 13 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов. Только заочный этап Science Game собрал более 10 тысяч участников со всей России. В самом форуме примут участие почти 2 500 человек: 700 участников — сотрудники малых технологических компаний, молодые ученые-разработчики и исследователи, аспиранты, 60 специалистов из крупных компаний и 1700 школьников и студентов.

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, программного оператора форума, пояснил, что форум помогает донести идеи исследователей до промышленности, а компании получают возможность сформулировать свои задачи.

Эдуард

Галажинский ректор Томского государственного университета В результате коммуникации компаний движутся вперед. В результате работы форума в прошлые годы, например, внедрены разработки, связанные с цифровизацией СИБУРа, внедрением цифровых производств Газпромнефти, беспилотных комбайнов.

По его словам, количество заявок от компаний по решению задач на форуме кратно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Алоян Сурен - основатель и генеральный директор образовательной платформы DASARAN Фото: Вероника Белецкая

Владислав Сычков - руководитель Сибирского центра Фонда перспективных исследований Фото: Вероника Белецкая

Ольга Ускова, Президент группы компаний Cognitive Technologies Фото: Вероника Белецкая

Сергей Жвачкин, Дмитрий Конов и Роман Троценко Фото: Вероника Белецкая

Оксана Козловская, спикер ЗД ТО Фото: Вероника Белецкая

Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления банка ГПБ (АО) Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая, пресс-служба ТГУ

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