Форум в live-режиме. Как U-NOVUS в Томске создал новый язык общения для бизнеса, власти и науки

8 мая 2019 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В этом году форум U-NOVUS снова пройдет в обновленном воркшоп-формате. В течение трех дней на площадке форума в live-режиме будут разрабатываться технологические решения.

Но можно ли создать в Томске действительно работающий полигон для новых технологических секторов? Место, где корпорации, университеты, технологические компании и власть будут синхронизировать совместные действия и создавать реальные продукты? Сложить партнерства, альянсы и технологические продукты на базе такой площадки?

Об этом «Томскому Обзору» рассказала программный директор форума Лиана Кобзева.

Интеллектуальные стратегии и создание среды

Воркшоп от ПАО СИБУР «Цифровизация производства». U-NOVUS — 2018 Фото: Вероника Белецкая

Формат совместной работы U-NOVUSа, в корне отличающийся от традиционного дискуссионно-выставочного, принятого на большинстве форумов, — это создание рабочих решений для компаний и региона. Реализуется он в виде воркшопов, на которых от 20 до 50 участников из бизнеса, науки и органов власти совместно работают над запуском новых технологических направлений и поиском актуальных решений.

На прошлогоднем форуме таких воркшопов было 11, и задачи на них разбирались самые разные: от технологий точного земледелия до концепции «цифрового госпиталя» и предиктивной аналитики состояния оборудования на производстве. Понятно, что за три дня, которые продолжался U-NOVUS, участники вырабатывали только принципиальное решение задачи. Главное, что корпорации и небольшие технологические компании-участники смогли посмотреть друг на друга в деле, запланировать дальнейшее взаимодействие и понять, в чем различия подходов к совместной работе у игроков разной величины. А это стало шагом к созданию реальных альянсов и партнерств.

В языке крупных компаний стало появляться слово «сообщество», — говорит Лиана Кобзева. — Стратегия современной компании в области новых технологий или цифровой трансформации объединяет до 100 вызовов. Сложность каждого вызова требует интеграции компетенций разных университетов и компаний. Поэтому особое внимание стали уделять оформлению в регионах профессиональных сообществ по новым технологическим направлениям, которые могут дать комплексную экспертизу еще на стадии проработки концепции пилотных проектов.

Фактически три дня форума — это пространство проектной работы, инкубирования новых форматов партнерства. На форуме вместе работают разные компании — от больших холдингов до малого бизнеса и стартапов. И способы их взаимодействия после форума также могут быть очень разными: от предпроектных переговоров до приглашения к тендеру, от создания рабочих групп до совместного определения технологической повестки.

Сергей

Зюбин Директор по развитию бизнеса компании «Эко-Томск» (группа компаний Econophysica) Наша компания приняла участие в октябрьском U-NOVUS в двух ролях. Совместно с Газпромнефть НТЦ мы организовали хакатон «Цифровые решения для нефтегазового сектора» и приняли участие в четырех воркшопах, которые выбрали исходя из приоритетов бизнеса. Формат U-NOVUS позволил продемонстрировать наши компетенции для крупных компаний, дал возможность посмотреть на приоритеты индустрии, поработать в плотном контакте с её представителями. Результат оказался положительным. По итогам появились договоренности с крупной компанией, которые перешли в заключение контракта, исполняемого в настоящий момент. В этом году в майском Форуме вновь будем участвовать вместе с Газпромнефть НТЦ в организации одного из воркшопов по теме «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста (Natural language processing)» и примем участие в ряде других.

Воркшопы позволяют проявить востребованные профессиональные специализации, которые нужны для решения задач цифровой трансформации. Например, Back-end разработчик, Front-end разработчик, CDO (Chief digital officer), СDTO (Chief digital transformation officer), Data Scientist, Product Owner, UX/UI Designer, Digital-маркетолог, Full Stack Developer, Embedded Software Engineer, инженер по анализу данных и машинному обучению и так далее. Эти специализации можно увидеть в описании технологических воркшопов. Именно с ними связано повышение эффективности процессов в зрелых отраслях и основная доля добавленной стоимости в новых секторах экономики.

По многим специализациям в регионе второй год подряд проходит чемпионат Digital Skills. Его победители в этом году примут участие в ряде воркшопов, где необходимы компетенции в области Интернета вещей, разработки мобильных приложений, применения методов машинного обучения и так далее.

Павел

Кошак директор Palex Group В прошлом году я принимал участие в воркшопе Росатома как руководитель компании Palex и альянса компаний «Smart city solutions». Воркшоп был направлен на решение конкретных вопросов — определение идеологии Smart city в Томске, ключевых условий для применения платформы дивизиона «Русатом инфраструктурные решения». Требовалось посмотреть, как мы можем это приземлить в регионе, какие задачи необходимо решить. В течение трех дней мы ознакомились с платформой Росатома, собрали фокус-группу порядка 60 человек, 30 человек были включены в работу на воркшопе. Я познакомился с представителями Росатома, понял приоритеты дивизиона и специфику предлагаемой платформы. Нужно признать что хотелось бы больше совместной работы по платформе «Умный город» после воркшопа между малым бизнесом и дивизионом Росатома. Участвовать в новом формате U-NOVUS безусловно нужно, чтобы воочию услышать, что хочет заказчик. Это возможность сразу получить ответы на важные для малых компаний вопросы. Мне кажется, эту возможность нужно использовать на 100%, если компанию интересует дальнейшее продвижение в тех направлениях, которые представлены на U-NOVUS. Но здесь важно понимать, что участие ни в коем случае не означает автоматическое признание подрядчиком, включение в реестры поставщиков, мгновенного «перевода денег на счет». На воркшопах смотришь на то, что хочет заказчик, как он формулирует свои требования, на что обращает внимание, в каких форматах планирует работать. То есть видишь весь процесс работы с подрядчиками и прикидываешь, готов ли ты работать в такой схеме, можешь ли оказывать услуги или продавать свой продукт. Если да — то вперед к этому заказчику, или на параллельные рынки. Итак, воркшопы позволяют понять повестку крупных компаний, «вектор» на рынке и сфокусировать свои ресурсы на этих направлениях. В этом году в форуме будут участвовать специалисты, представляющие интересы одной из моих компаний, которая занимается работой с большими данными. Будем смотреть, какие требования у наших потенциальных заказчиков на рынке, что они хотят и что могут.

Воркшоп «Цифровой госпиталь», 2018 год Фото: Вероника Белецкая

Максим

Пудалов директор компании ГЕОС Все предприниматели понимают, что воркшоп не заканчивается гарантированным контрактом, это предпроектный этап, возможность познакомиться с потребностями таких компаний как «Газпром нефть», «Росатом», «Газпромбанк», СИБУР, «Сбербанк». Получить доступ к представителям корпоративного центра и специалистам. Воркшопы позволяют продемонстрировать компетенции твоей компании лучше, чем это сделает любая презентация ваших продажников. Нашей компании есть что продемонстрировать. Поэтому мы работали на прошлом U-NOVUS в октябре и будем работать на воркшопах в мае.

Три волны смены базовых технологий

Модель трех волн смены базовых технологий Фото: слайд из презентации Дмитрия Пескова

Воркшопы в 2019 году имеют разное назначение. Типология воркшопов опирается на модель трех волн смены базовых технологий, предложенную спецпредставителем Президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.

Первая волна — 2018–2024 годы — «Быстрая цифровизация» в отраслях и направлениях, где можно добиться значимых изменений за счет новых алгоритмов. Это применение, прежде всего, зрелых технологических решений, то есть уровень готовности технологий (TRL) 6-9. К первой волне отнесены большие данные, искусственный интеллект, беспроводная связь, распределенные реестры.

Вторая волна — 2022–2030 годы — включает решения с уровнем готовности (TRL) 3-6. Здесь фокус на апробации новых технологических решений, тестировании бизнес-моделей, развитии человеческого капитала. Ко второй волне отнесены мобильные источники энергии, производственные технологии, новые материалы, сенсорика. Третья волна — 2028–2035 годы. Эти решения сегодня находятся еще на исследовательской стадии (TRL 1-3) — квантовые технологии, генетика, нейротехнологии, фотоника.

В этом году сохранится часть воркшопов, направленных на решение задач цифровой трансформации крупных компаний. Это воркшопы по технологиям базового пакета первой волны — решения высокого уровня зрелости, на которых уже базируется портфель проектов томского технологического бизнеса. Например, воркшоп «Data Science в промышленности: анализ данных для оценки состояния двигателя локомотива» от Clover group или «Применение технологии RFID для проекта „Умный архив“» от холдинга «СИБУР».

Работа на воркшопе СИБУРа. U-NOVUS — 2018 Фото: Вероника Белецкая

Николай

Ксензик руководитель Центра цифровых технологий «СИБУР ИТ» в Томске По итогам проведенного воркшопа в рамках форума U-NOVUS 2018 мы начали взаимодействовать с малыми и средними технологическими томскими компаниями по двум направлениям. Первое направление — «Продвинутая аналитика». Томские компании приняли участие в открытом тендере. С одной из них заключен рамочный договор. По второму направлению — «Индустрия 4.0» с двумя томскими компаниями ведётся работа по проектам в части видеоаналитики, датчиков IIoT, сетей LoRaWAN».

Научно-технический центр Газпром нефти и Кроссиндустриальный Центр совместных технологических разработок проведут воркшоп по теме «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста (Natural language processing)».

Борис

Белозеров начальник департамента цифровых технологий и геологической экспертизы НТЦ «Газпром нефти» Для «Научно-технического центра Газпром нефти» формат U-NOVUS позволяет ознакомиться с кометенциями научного и технологического сообществ Томска, погрузить их в проблемы индустрии и найти актуальные решения, которые объединят науку и задачи бизнеса. С точки зрения дальнейшего взамодействия нужно продолжать работы по созданию кросс-университетской платформы управления знаниями и их коммерциализации, искать форматы сотрудничества с малыми технологическими компаниями, занимающимися внедрением цифровых инструментов в производство. U-NOVUS это формат, который позволяет вести поиск инструментов взаимодействия. Формат октябрьского воркшопа по управлению знаниями мы превратили по факту в коммерческий продукт, который позволяет вести поиск компетенций в новых направлениях исследований. В мае мы делаем следующий шаг — приступаем к формированию сообщества в Томской области по такому направлению искусственного интеллекта и математической лингвистики, как «обработка естественного языка», а также поиску его индустриальных применений.

SkolTech проведет воркшоп по разработке программ подготовки специалистов для сектора мобильной связи пятого поколения (5G). Задача воркшопа — разработать пилотную модель подготовки кадров в области беспроводной связи, обеспечивающую насыщение специалистами ключевых игроков рынка (отечественных вендоров и операторов) в трехлетней перспективе.

Параллельно будет запущена линейка воркшопов по технологиям второй волны — точное земледелие, цифровая энергетика. Это области, в которых необходимо тестирование решений, создание полигонов для отработки технологий. Например, компания «Интер РАО» проведет воркшоп по теме «Цифровые технологии электроэнергетики: Концепция пилотирования на базе томского полигона. Новые цифровые сервисы для сбытовых компаний». Cognitive Technologies второй раз проведет воркшоп «Разработка бизнес-модели и технологической архитектуры точного земледелия в сибирских регионах» (компания Cognitive Technologies уже проводила воркшоп по точному земледелию на U-NOVUS-2018).

На прошлом форуме Администрация Томской области и компания Cognitive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта Фото: Вероника Белецкая

Под точным земледелием понимается комплексная высокотехнологичная система управления сельскохозяйственным производством, включающая в себя технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, глобального позиционирования, оценки урожайности, дистанционного зондирования земли, робототехнических решений и так далее. Ее целью является существенное повышение эффективности ключевых показателей сельхозпредприятий. По данным международных аналитиков (Business Insider, MIT), использование роботизированных комплексов в сельском хозяйстве, позволяет повысить в среднем до 50% -70% эффективность бизнес процессов: качества внесения удобрений, снижения расходов ГСМ, сокращения потерь воды, электроэнергии и др., повысить качество уборки урожая, за счет снижения потерь сельхозпродукции (до 60% — 80%) и оптимизации основных рабочих процессов, повысить урожайность в 1,5 — 2 раза, до 80% сократить стоимость посадки культур и так далее.

Андрей

Гельцер директор Департамента радиолокации АО «Когнитивные технологии» Совместно с департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и хозяйствами проведена инвентаризация оборудования, техники и технологической базы хозяйств для запуска пилотного проекта по точному земледелию. Участники проекта провели переговоры с хозяйствами и совместно запланировали применение технологий точного земледелия с мая по сентябрь 2019 года. За время, прошедшее с первого воркшопа в 2018 году, над этим проектом в регионе была проведена большая работа. Рабочие встречи с руководителями хозяйств, агрономами, специалистам по информационным технологиям, представителями компаний-производителей сельскохозяйственной техники и другими участниками проекта. На основе результатов встреч, дискуссий и предложений сформирована «дорожная карта» проекта по переходу сельскохозяйственных предприятий к новому технологическому укладу, повышению производительности труда и минимизации производственных потерь. Результатом этой работы к сегодняшнему дню стало подписание соглашений о реализации проекта с рядом сельскохозяйственных компаний Томской области. Следующим шагом, который будет сделан в рамках U-NOVUS-2019, станет подписание договоров о поставках и внедрении систем точного земледелия с элементами искусственного интеллекта в технику компаний-участников проекта. Уже в 2019 году на полях Томской области будут работать комбайны оснащенные этими системами управления, позволяющими механизатору передать управление техникой автоматике и сосредоточиться на режимах, процессах качественной обработки зерна.

Наконец, будет воркшоп, связанный с технологиями третьей волны, по теме «Нейронет. Разработка решений для экосистемы поддержки коллективной работы от NakedMinds Lab. Итогом должно стать оформление в регионе сообщества, связанного с созданием нейроинтерфейсов. Содержание и логика воркшопа приведены в интервью с директором по научным исследованиям в NakedMindsLab Тимуром Щукиным.

В формате хакатона в 2019 году пройдет Smart vision challenge от альянса «Техническое зрение». Его главная цель — собирать молодых перспективных специалистов, чтобы насыщать кадрами компании альянса, а также расширять компетенции по техническому зрению и работе с беспилотными технологиями.

Этап сверки

Программный директор форума Лиана Кобзева Фото: Владимир Дударев

В этом году U-NOVUS состоится в мае, а не в октябре, как в 2018 году. То есть, со времени предыдущего форума прошло всего 6 месяцев. За этот период корпорации успели обдумать итоги прошлого года и наметить стратегии совместной работы. Весенний форум станет своеобразным этапом сверки и позволит более широкому составу региональных участников включиться в процесс запуска новых технологических направлений в Томской области.

Любая гипотеза (а новый формат форума являлся именно гипотезой) должна пройти этап проверки, — поясняет Лиана Кобзева. — Новый формат U-NOVUS был поддержан крупными компаниями, сработал на сокращение времени на установление контакта между профессионалами томских компаний и большого бизнеса, на уточнение приоритетов цифровизации.

В этом году в работе воркшопов примут участие больше представителей из университетов и региональных органов власти, чем в октябрьском форуме. Например, если в прошлом году воркшопы по управлению, основанному на данных в госсекторе, носили больше образовательный характер, формат ознакомления с понятиями и основными тенденциями цифровизации госсектора, то в этом году при поддержке АНО «Цифровая экономика» состоится сессия по проработке проектов цифровизации отраслей экономики и социальной сферы сибирских регионов. Участниками сессии станут министры из регионов СФО. А благодаря проведению сессии в рамках второго этапа Конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив впервые к решению задач на основе анализа данных в области госуслуг, здравоохранения, образования, кадастрового учета, туризма и культуры, сельского хозяйства, социальной сферы, городской среды, приступит сообщество data-аналитиков. Конкурс запускает процесс развития существующих управленческих подходов и формирует базу данных, гипотез и алгоритмов, необходимых для достижения поставленных задач социально-экономического развития.

Но, как бы ни были важны дни самого форума, начатые на нем процессы должны продолжаться непрерывно.

— Воркшопы должны стать работой. Не на три дня, а на месяцы вперед. Это формат для подтверждения компетенций и складывания договоренностей о работе в новых технологических направлениях. Линейка воркшопов U-NOVUS позволяет увидеть процесс переноса внимания на новые секторы экономики, оформления новых профессий и специализаций, увидеть инвестиционные приоритеты индустрии в области цифровизации и науки. Такой формат должен работать постоянно и занять свое место в «обычном» наборе инструментов современного инновационного региона России, — уверены организаторы томского U-NOVUS.

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