Восьмиклассникам стал доступен первый видеокурс по химии, созданный с помощью технологий ИИ

10 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СИБУРа

Накануне, 9 сентября, на образовательной платформе «Просвещения» Lecta для учителей и школьников по всей стране стали доступны первые материалы видеокурса по химии для 8 класса, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта. В течение учебного года школьникам откроются семь тем, синхронизированных с логикой школьной программы.

Проект стал продолжением соглашения «Просвещения» и СИБУРа о развитии школьного химического образования, подписанного в июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. СИБУР выступил инициатором идеи, объединив промышленную и научную экспертизу компании с опытом «Просвещения» в создании школьных учебников и образовательного контента. В дальнейшем видеокурс планируется направить на экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов.

Видеокурс создан как цифровое дополнение к школьной программе и соответствует Федеральной рабочей программе по химии и требованиям ФГОС. Первая тема стала доступна 9 сентября. Публикации видео-уроков продолжатся в течение учебного года в соответствии с логикой школьной программы.

В видеокурсе школьная теория соединяется с реальными задачами современной химии и нефтехимии. Каждая тема состоит из четырех коротких видео разных форматов — всего в курс войдет 28 роликов. Они помогут последовательно пройти путь от объяснения базового химического понятия и эксперимента до его применения в современной нефтехимии и разработке материалов, которые используются как при создании инновационных решений в медицине, транспорте и строительстве, так и при производстве предметов повседневной жизни.

— Для СИБУРа этот проект — часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технологических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением альфа в привычном для них формате. Мы сознательно начинаем с восьмого класса: во многом от первого знакомства с предметом зависит, увидит ли ребенок за формулами живую науку и реальные возможности для своего будущего. Наша задача — показать этот путь как можно раньше: от школьного урока, к профильному образованию, практике и затем работе на современном производстве или в научно-исследовательском центре, — отметил управляющий директор по организационному развитию СИБУРа Данил Рассказов.

При этом задача видеокурса шире профориентации. Его авторы стремятся сделать первое системное знакомство ребенка с химией более понятным и увлекательным и показать, что химия — это не набор формул и реакций, а фундаментальное знание о мире, которое лежит в основе множества современных технологий. Даже те, кто никогда не станет химиком, получат понятный язык для разговора о климате, новых материалах и ответственном потреблении.

Технологии искусственного интеллекта позволяют реалистично визуализировать строение веществ и химические процессы, показать эксперимент крупным планом, а затем перенести школьную формулу в нефтехимическую лабораторию или производство, показать, что стоит за высокими технологиями и созданием полимеров.

Принципиальной частью проекта стала методическая экспертиза. Авторами видеокурса выступили Василий Краснобров, выпускник химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и тренер олимпиадной сборной Москвы по химии, и Екатерина Чугунова, Учитель года России — 2025, советник Министра образования Республики Мордовия. В создании видеокурса также принимали участие инженеры-практики и эксперты научно-исследовательских подразделений СИБУРа. Все сценарии проходят редактуру и методическую проверку со стороны издательства «Просвещение». Методолог оценивает научную корректность материала, его соответствие школьной программе и возрасту учеников, логику объяснения темы, примеры и визуальные решения. При этом искусственный интеллект используется прежде всего как инструмент визуализации. Он не определяет содержание школьного курса и не заменяет педагогическую экспертизу.

Видеокурс рассчитан сразу на несколько сценариев использования. Учитель может обратиться к ролику при объяснении сложной темы или подготовке к уроку. В классе видеофрагмент помогает продемонстрировать химический опыт или процесс на нефтехимическом предприятии, а дома у школьника появляется возможность самостоятельно вернуться к материалу при выполнении домашнего задания или разборе пропущенной темы. Родители получат дополнительный понятный источник, который поможет разобраться, что именно ребенок изучает на химии, и поддержать его интерес к предмету.

В дальнейшем, СИБУР и «Просвещение» рассматривают дополнительные возможности внедрения ИИ в обучение химии, в том числе и в рамках данного видеокурса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».