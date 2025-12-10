18+
18+
РЕКЛАМА

Проект третьего моста через Томь получил положительное заключение Госэкспертизы — мэр

Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска строительство дороги общественный транспорт Проект третьего моста через Томь получил положительное заключение Госэкспертизы — мэр

Проект технико-экономического обоснования по строительству третьего моста через Томь в Томске получил положительного заключение Госэкспертизы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Томск активно развивается, прирастая новыми микрорайонами, в том числе на левом берегу Томи. Нагрузка на два имеющихся моста огромна и увеличивается год от года. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (с нынешнего года — «Инфраструктура для жизни») удалось капитально отремонтировать городской Коммунальный мост. Однако Томску как воздух необходим еще один, — подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новый мост через реку Томь пройдет в районе Черемошников, также в проект заложены подъездные пути и эстакады, которые соединят транспортными потоками разные районы города. Сейчас документация проходит приемку в департаменте капстроительства. Затем администрация подготовит бюджетную заявку на финансирование из областного бюджета в рамках госпрограммы.

— Понятно, что сейчас ситуация с бюджетом непростая и в регионе, но надеемся на помощь из федерального бюджета. По крайней мере, с нашей стороны мы сделали все, чтобы максимально приблизить реализацию этого проекта, — уточнил мэр.

Напомним, о необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ. Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования. Власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сложный, но социальный. Согласительная комиссия одобрила проект бюджета Томска на 2026 год

8 декабря 2025
Томские новости

В Томске проходит выставка комиксов

18 ноября 2025
Томские новости

Молодые инженеры из Томска стали призерами научно-технической конференции «Роснефти»

9 декабря 2025
Томские новости

В выходные томичей ждут сорокоградусные морозы

5 декабря 2025
Путешествия

Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025
Город

Анатомия Томска: отопление города

19 ноября 2025
Томские новости

Потепление на 30 градусов ожидается в Томской области

10 декабря 2025
Томские новости

В Томске вырос спрос на «Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелекома»

5 декабря 2025
Томские новости

Томичей приглашают на новогоднюю «гаражку»

8 декабря 2025