Томские учены создали эмулятор квантового компьютера

17 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томском государственном университете создали эмулятор квантовых вычислений для подготовки инженеров. Web-лаборатория РФФ ТГУ используется для обучения специалистов, которые будут создавать квантовые компьютеры, сенсоры и системы связи.

Как уточняют в пресс-службе вуза, все подобные российские эмуляторы включены в экосистему квантовых вычислений и рекомендованы для широкого использования.

— Очевидными лидерами в области квантовых технологий являются Китай и США. Но и другие страны — Япония, Канада, Великобритания и Россия — тоже активно развивают квантовые технологии и инвестируют в исследования, — говорит декан РФФ ТГУ Александр Коротаев. — В России лидерами в этой области являются специально созданные структуры РЖД и Росатома. Их аналитики говорят о том, что в нашу жизнь квантовые технологии войдут в горизонте пяти лет. К этому времени в стране должны быть специалисты в области квантовой инженерии. Поэтому мы ввели специализированные модули в две программы — «Приборы и устройства нанофотоники» и «Цифровые технологии фотоники и радиофизики».

Web-лаборатория ТГУ по квантовым вычислениям представляет собой образовательную платформу. Она включает теоретический материал по основам квантовых вычислений и набор практических работ для закрепления материала.

— Наша web-лаборатория позволяет создавать квантовые алгоритмы и симулировать их работу. При этом построение квантовых алгоритмов осуществляется в графическом формате в виде наборов квантовых гейтов (логических операций с кубитами), тем самым упрощается процесс освоения материала, — рассказывает один из разработчиков эмулятора, заведующий кафедрой информационных технологий в исследовании дискретных структур РФФ ТГУ Станислав Торгаев.

Как отмечают разработчики, в стране на данный момент существуют всего три эмулятора квантового компьютера — «Телеквант» (СП «Квант», Росатом), «Web-лаборатория по квантовым вычислениям» (НИ ТГУ) и «Quantum MIREA» (РТУ МИРЭА). При этом только два первых включены корпорацией Росатом в экосистему квантовых вычислений и рекомендованы для широкого использования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».