18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске стартовал фотоконкурс к второму новогоднему фестивалю «Укутка»

Афиша Томска, Город, Конкурсы и акции, Новый год ❄, Томские новости, интересные новости Томска мероприятия куда сходить афиша В Томске стартовал фотоконкурс к второму новогоднему фестивалю «Укутка»

Туристический фестиваль «Укутка» пройдет в Томске 6 декабря. В его преддверии организаторы запустили фотоконкурс на самый уютный образ, сообщает пресс-служба мэрии.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо сделать фотографию, «отражающую атмосферу уюта и зимнего настроения» и опубликовать её на своей странице в социальных сетях с хэштегом #укутка.

Главный приз — бесплатное посещение всех выставок Музея истории Томска.

Напомним, первый туристический фестиваль «Укутка» прошел в Томске в декабре прошлого года. Его центральным событием стало укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоялось торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске установили проекционный пешеходный переход

7 ноября 2025
Томские новости

В Томске переименуют часть остановок

31 октября 2025
Томские новости

Газовый баллон взорвался при пожаре в томской автомастерской

18 октября 2025
Томские новости

Инвестор ввел I очередь рыбного логоцентра в Томске — власти

14 октября 2025
Томские новости

Томские ученые выяснили, как появляются короны у капель воды

26 октября 2025
Томские новости

Суд признал банкротом застройщика, возводившего ЖК на въезде в Томск

29 октября 2025
Город

Ремонт кухтеринского особняка на Ленина планируют закончить в 2026 году

16 октября 2025
Томские новости

На ежегодной музейной конференции отметили опыт команды Томского областного краеведческого музея

20 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

17 октября 2025