Томский холдинг «Молоко» запустил молочную ферму за 2,8 млрд руб

27 октября 2025 / Томский Обзор

ООО «Большедороховское молоко» (входит в томский холдинг «Молоко») запустило молочную ферму на 2 тыс. голов в Асиновском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс».

В материалах, транслируемых в ходе церемонии, говорится, что инвестиции в проект составляют 2,8 млрд рублей. Проект предполагает единовременное содержание 1,999 тыс. голов дойного стада.

После ввода предприятия основной бенефициар холдинга Кирилл Новожилов сообщил журналистам, что рассматривается возможность реализации аналогичного проекта.

«Пока это планы, будет зависеть от экономической ситуации в стране, сейчас высоковата ставка. Это аналогичный проект, у нас есть потребности — у наших предприятий — в дополнительном сырье. Старые фермы уходят, они нерентабельны», — сказал он.

Как сообщалось, проектная мощность фермы — 22 тыс. тонн продукции в год. Запуск этой фермы позволит Томской области увеличить уровень обеспеченности региона молоком собственного производства с 50% до 58%.

Молочная ферма в Асиновском районе является одним из 13 значимых для АПК Сибири инвестпроектов, входящих в план реализации стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года.

Холдинг «Молоко» был образован в начале 2023 года. В него входят томские ООО «Деревенское молочко» (владеет реконструированным в 2010 году Северским гормолзаводом, одним из крупнейших производителей молочной продукции в Томской области), ООО «Сибирское молоко " (ферма в Асиновском районе), ООО «Деревенское молочко — сырный двор» (производство сыра), а также ООО «Большедороховское молоко» (ферма в Асиновском районе).

По данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром ООО «Холдинг Молоко» является бывший мажоритарный владелец ООО «Томскводоканал» Кирилл Новожилов, ему принадлежат 64% компании. Еще 26% и 10% ООО владеют соответственно Светлана Хисматуллина и Андрей Касаткин.

