18+
18+
РЕКЛАМА

Северное сияние озарило небо над Томском

Город, Природа, Томские новости, интересные новости Томска город природные явления Северное сияние озарило небо над Томском

Накануне ночью, с 29 на 30 сентября, в небе над Томском было зафиксировано северное сияние.

Эксперты связывают это явление со слабой магнитной бурей уровня G1, накрывшей Землю. Событие произошло на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки из-за роста солнечной активности и изменений характеристик солнечного ветра.

Вид города с улицы Балтийской на пер. Нижний, вдали виднеется Иркутский тракт.
Фото: Вячеслав Балашев

Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце. Заметно чаще возникают весной и осенью. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

Фото: Вячеслав Балашев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Люди

Борис Киселев: народный артист из атомного города

18 сентября 2025
Люди

Павел Журавлев: человек эпохи атомного строительства

25 сентября 2025
Томские новости

Суд удовлетворил иск РФС о взыскании 42 млн руб. с ФК «Томь»

12 сентября 2025
Томские новости

С понедельника в Томске начнут отключать фонтаны

25 сентября 2025
Томские новости

Томичи увидят полное лунное затмение на трансляции из обсерватории

4 сентября 2025
Томские новости

В Томске открывается первая выставка интерьерного дизайна

3 сентября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на вечер свинга и цыганского джаза

19 сентября 2025
Томские новости

Новые истцы вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ

22 сентября 2025
Томские новости

Самовозгорание каменного угля происходит из-за микробов — томские ученые

16 сентября 2025