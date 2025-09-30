Северное сияние озарило небо над Томском

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Балашев

Накануне ночью, с 29 на 30 сентября, в небе над Томском было зафиксировано северное сияние.

Эксперты связывают это явление со слабой магнитной бурей уровня G1, накрывшей Землю. Событие произошло на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки из-за роста солнечной активности и изменений характеристик солнечного ветра.

Вид города с улицы Балтийской на пер. Нижний, вдали виднеется Иркутский тракт. Фото: Вячеслав Балашев

Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце. Заметно чаще возникают весной и осенью. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

Фото: Вячеслав Балашев

