Пищевая токсикоинфекция могла стать причиной вспышки гастроэнтерита в томской школе -Роспотребнадзор

16 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области установили предварительную причину вспышки гастроэнтерита у учеников школы «Открытие» (№ 46) в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной вспышки стала пищевая токсикоинфекция», — говорится в сообщении.

Изначально ведомство сообщало о том, что гастроэнтерит был выявлен у девяти учеников 5-х классов, но во вторник пресс-служба уточнила: единичные случаи заболевания были зарегистрированы во вторых и третьем классе начальной школы среди учеников второй смены.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Томской области сообщает, что ведомство инициировало доследственную проверку в связи с сообщениями в СМИ о вспышке заболевания среди школьников.

Как сообщалось, в начале сентября в школе «Открытие» (№ 46) в Томске произошла вспышка гастроэнтерита. Всего заболело девять детей, двоих госпитализировали.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».