«ТомскРТС» направит более 1,1 млрд рублей на ремонт оборудования и инфраструктуры

26 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Томские энергетики реализуют инвестпрограмму по ремонту основного оборудования и энергетической инфраструктуры. Планируемые затраты АО «Томская генерация» в 2025 году на нее составят 1,1 млрд рублей.

Об этом на прошедшей сегодня, 26 мая, пресс-конференции в РИА Томск сообщил генеральный директор АО «ТомскРТС» Сергей Панасюк.

По его словам, энергетики уже выполнили текущий ремонт двух турбогенераторов мощностью 65 МВт и трех котлоагрегатов. Всего в текущем году аналогичные процедуры должны пройти 30 единиц основного оборудования. Также в планах на 2025 год выполнение 20 инвестпроектов.

За время ремонта компании предстоит подготовить к зиме более 600 километров тепловых сетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства — перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Около 9 км теплосетей планируют заменить на новые.

Среди крупных объектов, где будут проводиться ремонтные работы — участок сетей на ул. Савиных (от пр. Ленина, 4 до ул. Савиных, 2), около 200 метров трубопровода на ул. Елизаровых, а также реконструкция сетей на ул. Усова и ул. Ивановского.

— Здесь есть и объекты, которые делаются по федеральным программам. Томск получил на шесть лет почти 3,7 млрд рублей. В этом году более 400 млн рублей уже осваиваются подрядными организациями. По всем объектам сегодня уже заключены контракты. И в большей части, там, где можно было уже приступить, мы приступили к работе, — отметил генеральный директор АО «ТомскРТС» Сергей Панасюк.

В свою очередь, заместитель генерального директора, технический директор АО «Томская генерация» Сергей Кузьмин отметил, что организация столкнулась с рядом трудностей при проведении закупочных процедур. Они были связаны с отсутствием подрядных организаций, увеличением стоимости оборудования и самих работ в полтора-два раза.

Что касается минувшего отопительного сезона 2024-2025, то он был завершен без аварийных отключений. Сезон начался 18 сентября и продлился до 12 мая, что на пять дней меньше предыдущего. Также зима 2024-2025 была теплее — среднесуточная температура составила -3,2 градуса, тогда как годом ранее — -5,3°. Особенностью прошедшего отопительного периода, отмечают энергетики, стали существенные температурные перепады: зимой дневные температуры поднимались до 0, а затем за один-два дня опускались до -15°.

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