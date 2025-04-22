В Томской области может возобновиться шествие «Бессмертного полка»

22 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Шествие «Бессмертного полка» может вновь пройти в Томской области на Параде Победы. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур. Об этом он сообщил на прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании областной антитеррористической комиссии и оперативном штабе, где рассматривались организация и проведение грядущих праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Считаю, что в год 80-летия Победы мы обязаны дать жителям возможность пронести портреты своих дедов и прадедов отдельной парадной колонной, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Он также отметил, что правоохранительным органам, силовым структурам, специальным и экстренным службам нужно быть готовыми к тому, что спецслужбы недружественных государств попробуют испортить главный праздник страны.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения слаженной работы всех сил и средств, а также оперативных служб региона; перекрытия автомобильных дорог в местах праздничных шествий, а также ограничения на продажу алкогольной продукции вблизи проведения праздничных мероприятий и пиротехнических изделий.

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